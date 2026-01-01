Ajker Patrika
রাজনীতি

বিএনপির সঙ্গে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা জামায়াতের, তারেক রহমানকে জানালেন আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ৫০
বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয় থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জামায়াত আমির শফিকুর রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয় থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জামায়াত আমির শফিকুর রহমান। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

অতীতের মতো আবারও বিএনপির সঙ্গে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন জামায়াতে ইসলামের আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, দেশের স্বার্থে অতীতে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন, আগামীতেও করবেন। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তাঁর ছেলে তারেক রহমানের প্রতি সমবেদনা জানাতে আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে যান তিনি। সেখানে তারেক রহমানসহ দলটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন বলে সাংবাদিকদের জানান তিনি।

গুলশান কার্যালয় থেকে বের হয়ে জামায়াত আমির সাংবাদিকদের জানান, তিনি তারেক রহমান ও বিএনপি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ‘আলোচনায় আমরা বলেছি, দেশের স্বার্থে অতীতে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি, আগামীতেও ইনশা আল্লাহ একসঙ্গে কাজ করব। তারেক রহমানসহ উপস্থিত বিএনপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, আমরাও করেছি।’

জামায়াত আমির বলেন, ‘আমরা এটাও বলেছি, আগামী পাঁচ বছর সুন্দর পরিবেশের জন্য আমরা সবাই মিলে ভালো কিছু চিন্তা করতে পারি কি না। সেটাও চিন্তা করা দরকার। আমরা এও বলেছি, নির্বাচনের পরে সরকার গঠনের আগে আমরা আবার বসব। খোলা মনে চিন্তা করে জাতির জন্য সিদ্ধান্ত নেব।

তারেক রহমানকে সমবেদনা জানাতে গেলেন জামায়াত আমিরতারেক রহমানকে সমবেদনা জানাতে গেলেন জামায়াত আমির

দেশ এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে আছে উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখের নির্বাচন নির্বিঘ্নে হোক, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হোক—আমরা এটাই দোয়া করি। আজকে এ বিষয়ে আমরা আলাপ করেছি।’

খালেদা জিয়ার বিষয়ে জামায়াত আমির বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার জন্য বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু যখন অনুমতি দেওয়া হলো তত দিনে তাঁর বিশাল ক্ষতি হয়ে গেছে। আমরা তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি’

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনরাজনীতিবিদজাতীয় সংসদতারেক রহমানজামায়াতে ইসলামী
