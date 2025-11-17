জকসু নির্বাচন: ছাত্রদল প্যানেলে লড়বেন কারা

ভিডিও ডেস্ক
জকসু নির্বাচন
ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা
জকসু নির্বাচন
ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা
ভিডিও ডেস্ক
জকসু নির্বাচন
ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা
জকসু নির্বাচন
ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।২ মিনিট আগে
‘রায় নিয়ে কি করব রায় কার্যকর হবে বলে মনে হয় না’৫ মিনিট আগে
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের...১ ঘণ্টা আগে
‘এটা যেন মনে হলো পুরোনো ২৪’১ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সোমবার (১৭ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল দুই ঘণ্টা ১০ মিনিটের রায় পড়া শেষে দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে চূড়ান্ত এ রায় ঘোষণা করেন।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সোমবার (১৭ নভেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল দুই ঘণ্টা ১০ মিনিটের রায় পড়া শেষে দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে চূড়ান্ত এ রায় ঘোষণা করেন।
জকসু নির্বাচন ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা১ ঘণ্টা আগে
‘রায় নিয়ে কি করব রায় কার্যকর হবে বলে মনে হয় না’৫ মিনিট আগে
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের...১ ঘণ্টা আগে
‘এটা যেন মনে হলো পুরোনো ২৪’১ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
‘রায় নিয়ে কি করব
রায় কার্যকর হবে বলে মনে হয় না’
‘রায় নিয়ে কি করব
রায় কার্যকর হবে বলে মনে হয় না’
জকসু নির্বাচন ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা১ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।২ মিনিট আগে
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের...১ ঘণ্টা আগে
‘এটা যেন মনে হলো পুরোনো ২৪’১ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।
বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের অধিনস্থ উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের সেনা কর্মকর্তারা।
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।
বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের অধিনস্থ উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের সেনা কর্মকর্তারা।
জকসু নির্বাচন ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা১ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।২ মিনিট আগে
‘রায় নিয়ে কি করব রায় কার্যকর হবে বলে মনে হয় না’৫ মিনিট আগে
‘এটা যেন মনে হলো পুরোনো ২৪’১ ঘণ্টা আগে
ভিডিও ডেস্ক
আপনারা বসে বসে আঙুল চুষছেন: ডিসি মাসুদকে তরুণী
‘এটা যেন মনে হলো পুরোনো ২৪’
আপনারা বসে বসে আঙুল চুষছেন: ডিসি মাসুদকে তরুণী
‘এটা যেন মনে হলো পুরোনো ২৪’
জকসু নির্বাচন ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা১ ঘণ্টা আগে
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।২ মিনিট আগে
‘রায় নিয়ে কি করব রায় কার্যকর হবে বলে মনে হয় না’৫ মিনিট আগে
রাজধানীর বিমানবন্দরে ট্রেনের ভেতরে থাকা চালের ভেতর থেকে পিস্তল, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। এ ঘটনায় সন্দেহজনক চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এসব অস্ত্র, গুলি উদ্ধার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ স্বতন্ত্র এডি ব্রিগেডের...১ ঘণ্টা আগে