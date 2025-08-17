Ajker Patrika
> ল–র–ব–য–হ

২৪ কোটি টাকায় বুগাতি কিনে ফতুর, কিনতে হলো চীনের সস্তা চাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের এক বুগাতি ভেরনের মালিক দেখিয়ে দিলেন, বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল এই সুপারকারও তুলনামূলক কম খরচে সচল রাখা সম্ভব। বুগাতির আসল চাকা ও টায়ার বদলাতে যেখানে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার ডলারের মতো খরচ হয়, সেখানে তিনি মাত্র ৫ হাজার ডলারেরও কম খরচে সমাধান করে ফেলেছেন। অথচ, তিনি গাড়িটি কিনেছিলেন প্রায় ২০ লাখ ডলার দিয়ে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ২৪ কোটি টাকার বেশি।

বুগাতির চাকাগুলো সর্বশেষ বদলানো হয়েছিল ২০১৭ সালে। বয়সের কারণে টায়ারে ফাটল ধরে এবং সেগুলোকে অনিরাপদ ঘোষণা করে বুগাতি ডিলার। নিয়ম মেনে নতুন চাকা ও টায়ার আনতে হলে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ডলার খরচ করতে হতো কেবল চাকায়। এর সঙ্গে যোগ হতো বিশেষায়িত মিশেলিন প্যাক্স টায়ারের ৪০ হাজার ডলার।

বুগাতি ভেরনের প্রথম দিককার মডেলগুলোতে যে মিশেলিন প্যাক্স টায়ার ব্যবহার করা হতো, তা বসাতে বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতো। সারা বিশ্বে এমন মেশিন ছিল মাত্র দুটি—একটি যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যটি ফ্রান্সে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো পাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে, আর দামও আকাশছোঁয়া হয়ে যায়।

টায়ারে সমস্যা দেখা দেওয়ার পর তিনি যান জর্জিয়ার আলফারেটায় ‘বাটলার টায়ার’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানে। সেখানেই মূল প্যাক্স টায়ারের বদলে তিনি বেছে নেন বুগাতি শিরনের জন্য তৈরি মিশেলিন টায়ার। এগুলো সাধারণ চাকায় ফিট হয় এবং বদলানোও সহজ। যদিও তিনি ব্রিজস্টোন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের স্পনসরশিপে ছিলেন, ব্রিজস্টোনের কাছে ভেরনের জন্য উপযুক্ত সাইজের টায়ার ছিল না।

চাকার খোঁজে তিনি শেষ পর্যন্ত ভরসা করেন এক চীনা প্রস্তুতকারকের ওপর। মূল চাকাগুলোর মতো করেই বানানো ওই ফর্জড চাকার দাম পড়েছে মাত্র ৩ হাজার ৭০০ ডলার—শিপিং ও আমদানি খরচসহ। নতুন মিশেলিন টায়ারসহ সব মিলিয়ে খরচ দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ডলারেরও কম।

নতুন চাকা লাগানোর পর এর ফলাফল মালিকের প্রত্যাশার চেয়েও ভালো হয়েছে। গাড়ি এখন আরও মসৃণ ও নীরবে চলছে। ব্রেকিংয়ে শক্তি বেড়েছে, স্টিয়ারিং হয়েছে আরও নিখুঁত। একমাত্র অসুবিধা হলো টায়ার-প্রেশার মনিটরিং সিস্টেম আর কাজ করছে না। তবে মালিকের কাছে এটি বড় কোনো বিষয় নয়।

বুগাতি ভেরনের মতো ব্যয়বহুল গাড়ির জন্য এটি একটি নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। মূল প্যাক্স সিস্টেমের বিপুল খরচে বাঁধা না পড়ে কীভাবে তুলনামূলকভাবে কম খরচে গাড়ি সচল রাখা যায়, তারই বাস্তব উদাহরণ দেখালেন জর্জিয়ার এই মালিক।

তথ্যসূত্র: সুপারকার ব্লন্ডি

বিষয়:

চীনযুক্তরাষ্ট্রল–র–ব–য–হডলারজর্জিয়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

শাহজালালে তৃতীয় টার্মিনাল চালুতে বাধা রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে টানাপোড়েন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের জন্য ট্রান্স নারী শিক্ষার্থীকে আজীবন বহিষ্কার, জানতে চান ১৬২ নাগরিক

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

রাবির অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীকে যৌন হয়রানির অভিযোগ

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

আপনারা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল—চিকিৎসকদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন লিটনের চাচাতো ভাই অনিন্দ্য

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচি পেছাল, পাবে ৫ কোটি শিশু-কিশোর

সম্পর্কিত

২৪ কোটি টাকায় বুগাতি কিনে ফতুর, কিনতে হলো চীনের সস্তা চাকা

২৪ কোটি টাকায় বুগাতি কিনে ফতুর, কিনতে হলো চীনের সস্তা চাকা

শিশুকে সিগারেট-বিয়ার পান করা শিখিয়ে ‘পুরুষ’ করে তুলছে বাবা, ভিডিও ভাইরাল

শিশুকে সিগারেট-বিয়ার পান করা শিখিয়ে ‘পুরুষ’ করে তুলছে বাবা, ভিডিও ভাইরাল

দেড় কোটি টাকায় ৩০০ বছরের জন্য জিমের সদস্যপদ কিনে কপাল চাপড়াচ্ছেন যুবক

দেড় কোটি টাকায় ৩০০ বছরের জন্য জিমের সদস্যপদ কিনে কপাল চাপড়াচ্ছেন যুবক

বিষাক্ত মাছ দিয়ে ‘নেশা’ করে ডলফিন, ধরা পড়ল ক্যামেরায়

বিষাক্ত মাছ দিয়ে ‘নেশা’ করে ডলফিন, ধরা পড়ল ক্যামেরায়