মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে অবৈধ ড্রেজার দিয়ে বালু তোলা বন্ধ করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়ে মানববন্ধন করেছেন গ্রামবাসীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাঘুটিয়া বাজারে কয়েক শ মানুষ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন।
মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে এলাকাবাসী। আজ শনিবার বিকেলে বাঘুটিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা কয়েক শ মানুষ এ কর্মসূচি পালন করেন।
সরকারিভাবে বাঘুটিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাহাতপুর এলাকায় বালু উত্তোলনের ইজারা দেওয়া হয়েছে। তবে ইজারাকৃত স্থানে বালু না কেটে উত্তোলনকারীরা ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পারুরিয়া চর এলাকায় বাল্কহেড বসিয়ে অবৈধভাবে বালু তুলছিল। খবর পেয়ে এলাকাবাসী একত্র হয়ে তাদের ধাওয়া দেয় এবং দুটি বাল্কহেড জব্দ করে।
মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে যমুনা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ বর্ষা খাতুনের মরদেহ দুই দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের ইসলামপুর এলাকায় নদীতে লাশটি ভেসে উঠলে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেন।
মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে যমুনা নদীতে গোসল করতে নেমে দুই দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন এক অন্তঃসত্ত্বা নারী ও এক শিশু। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত তাদের কোনো সন্ধান মেলেনি।
ভবনের ভেতর থাকা চেয়ার, টেবিলসহ কিছু আসবাব বাইরে বের করা গেলেও অন্য কোনো কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে নদীতে ডুবে ইয়ামিন হোসেন (৬) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার জিয়নপুর ইউনিয়নের বৈন্যা গ্রামের এ ঘটনা ঘটে।
মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে যমুনা নদীতে বাল্কহেড থেকে চাঁদাবাজির সময় হাতেনাতে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে নৌ-পুলিশ। আজ সোমবার তাঁদের চাঁদাবাজি মামলায় আদালতে পাঠিয়েছে দৌলতপুর থানা–পুলিশ।
মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার একটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৭৯৫ রোহিঙ্গার জন্মনিবন্ধন সনদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যে এই অভিযোগ ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিবের সরকারি নিবন্ধন আইডি বন্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে অভিযোগের তদন্ত চলমান থাকায় সাময়িকভাবে ওই পরিষদের সরকারি নিবন্ধন আইডি বন্ধ রাখা হয়েছে...
মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা মামলায় এক যুবলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে জেলা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার চরাঞ্চল বাচামারা, বাঘুটিয়া ও চরকাটারি ইউনিয়নে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যমুনা নদীতে মা ইলিশ শিকার চলছে। যেন উৎসবের আমেজ চলছে যমুনা পাড়ে। এর কারণ হিসেবে সচেতন মহল বলছে, ইলিশ রক্ষায় ঢিলেঢালা অভিযান এর জন্য দায়ী।
জোর করে পদত্যাগ করানোর চাপের পাশাপাশি অপমান আর হেনস্তার আতঙ্কে আছেন মানিকগঞ্জের ঘিওর, দৌলতপুর ও শিবালয় উপজেলার অন্তত ৩০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষক। তাঁদের কেউ কেউ এই ভয়ে কর্মস্থলে যাচ্ছেন না। এই তালিকায় প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে শিক্ষক ছাড়া কর্মচারীরাও রয়েছেন।
ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে মানিকগঞ্জের ঘিওর, শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইভিএমে অনুষ্ঠিত ভোটে এই তিন উপজেলার কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।
মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার চরকাটারী ইউনিয়নের বোর্ডঘর বাজার গ্রামের বাসিন্দা মো. মহিদুল ইসলাম মইদুল (২৭)। ২০১৬ সালে নৌবাহিনীতে অফিস সহায়ক পদে চাকরি হয় তাঁর। দুই বছরের মাথায় শৃঙ্খলা ভঙ্গসহ বিভিন্ন অভিযোগে হন চাকরিচ্যুত। এরপর শুরু করেন প্রতারণা। নিজেকে নৌবাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে বিয়ে করেন ২৪টি। হাতিয়
আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানিকগঞ্জ-১ (ঘিওর-দৌলতপুর-শিবালয়) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন লাভের প্রত্যাশায় ফরম কিনেছেন ৮ জন। এদের মধ্যে নৌকার টিকিট কে পাচ্ছেন তা নিয়ে তৃণমূলে দলীয় নেতা-কর্মীরা রয়েছেন বেশ উদ্বিগ্ন।
মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার জোন্তা গ্রামে বসতঘরে লাগা আগুনে পুড়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার জিয়নপুর ইউনিয়নে জোন্তা গ্রামের রফিকুল বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সমেজান (৫০) ওই গ্রামের রফিকুলের স্ত্রী। রফিকুল ঢাকায় ভ্যান চালান।
মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা ইলিশ সংরক্ষণে যমুনা নদীতে অভিযান চালিয়ে ১২ হাজার মিটার নিষিদ্ধ জাল জব্দ করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। আজ শুক্রবার উপজেলার চরকাটারী, বাচামারা ও বাঘুটিয়া ইউনিয়নে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।