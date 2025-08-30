Ajker Patrika

দৌলতপুর (মানিকগঞ্জ)

দৌলতপুরে ড্রেজারের দাপট বন্ধে গ্রামবাসীর মানববন্ধন

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে অবৈধ ড্রেজার দিয়ে বালু তোলা বন্ধ করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়ে মানববন্ধন করেছেন গ্রামবাসীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বাঘুটিয়া বাজারে কয়েক শ মানুষ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন।

দৌলতপুরে ড্রেজারের দাপট বন্ধে গ্রামবাসীর মানববন্ধন
যমুনায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের প্রতিবাদ এলাকাবাসীর

যমুনায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের প্রতিবাদ এলাকাবাসীর

যমুনা নদীতে অবৈধ বালু উত্তোলন, ধাওয়া দিয়ে বাল্কহেড জব্দ করল এলাকাবাসী

যমুনা নদীতে অবৈধ বালু উত্তোলন, ধাওয়া দিয়ে বাল্কহেড জব্দ করল এলাকাবাসী

যমুনায় নিখোঁজ অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর লাশ উদ্ধার, ২ শিশু এখনো নিখোঁজ

যমুনায় নিখোঁজ অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর লাশ উদ্ধার, ২ শিশু এখনো নিখোঁজ

যমুনায় গোসলে নেমে ২ দিন ধরে নিখোঁজ অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শিশু

যমুনায় গোসলে নেমে ২ দিন ধরে নিখোঁজ অন্তঃসত্ত্বা নারী ও শিশু

যমুনায় বিলীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩ তলা ভবন

যমুনায় বিলীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩ তলা ভবন

নদীতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নদীতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

যমুনা নদীতে বালুবোঝাই বাল্কহেডে চাঁদাবাজি, গ্রেপ্তার ৪

যমুনা নদীতে বালুবোঝাই বাল্কহেডে চাঁদাবাজি, গ্রেপ্তার ৪

মানিকগঞ্জের এক ইউনিয়নে ৭৯৫ রোহিঙ্গা জন্মনিবন্ধনের অভিযোগ, নিবন্ধন কার্যক্রম বন্ধ

মানিকগঞ্জের এক ইউনিয়নে ৭৯৫ রোহিঙ্গা জন্মনিবন্ধনের অভিযোগ, নিবন্ধন কার্যক্রম বন্ধ

আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার মামলায় দৌলতপুর যুবলীগ সভাপতি গ্রেপ্তার

আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার মামলায় দৌলতপুর যুবলীগ সভাপতি গ্রেপ্তার

নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও যমুনার পাড়ে ইলিশের জমজমাট হাট

নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও যমুনার পাড়ে ইলিশের জমজমাট হাট

মানিকগঞ্জে পদত্যাগ ও হেনস্তার আতঙ্কে শিক্ষকেরা

মানিকগঞ্জে পদত্যাগ ও হেনস্তার আতঙ্কে শিক্ষকেরা

মানিকগঞ্জের ৩ উপজেলায় বিজয়ী হলেন যাঁরা 

মানিকগঞ্জের ৩ উপজেলায় বিজয়ী হলেন যাঁরা 

সেই মইদুল ‘১৩টি নয় ২৪টি’ বিয়ে করেছেন

সেই মইদুল ‘১৩টি নয় ২৪টি’ বিয়ে করেছেন

মানিকগঞ্জ-১: নৌকার টিকিট কেটেছেন আটজন, তৃণমূলে উদ্বেগ

মানিকগঞ্জ-১: নৌকার টিকিট কেটেছেন আটজন, তৃণমূলে উদ্বেগ

দৌলতপুরে বসতঘরে আগুন লেগে গৃহবধূর মৃত্যু

দৌলতপুরে বসতঘরে আগুন লেগে গৃহবধূর মৃত্যু

দৌলতপুরে যমুনায় অভিযান, ১২ হাজার মিটার জাল জব্দ 

দৌলতপুরে যমুনায় অভিযান, ১২ হাজার মিটার জাল জব্দ 