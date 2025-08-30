Ajker Patrika

দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)

ঘরে কাজ করছিলেন মা, পানিতে ডুবে শিশুপুত্রের মৃত্যু

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বাড়ির পাশের ডোবায় পড়ে ফারুক (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বাকলজোড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ফারুক ওই গ্রামের কামাল মিয়ার ছেলে।

দুর্গাপুরে হত্যার আসামি খুনের মামলায় গ্রেপ্তার ৪

দুর্গাপুরে হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

কেঁচো সারে ভাগ্যবদল মাকরাইল গ্রামের নারীদের

বাঁশ-কাঠে জোড়াতালি দেওয়া সেতু, ঝুঁকি নিয়ে পারাপার

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডিতে নিহতদের স্মরণে দুর্গাপুরে প্রদীপ প্রজ্বালন

দুর্গাপুরে দম্পতির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় কোচ সম্প্রদায়ের বর্ণিল বিহু উৎসব উদ্‌যাপন

নীলফামারীতে গৃহবধূ হত্যা, রাজশাহীতে শাশুড়ি গ্রেপ্তার

মিটফোর্ডে সোহাগ হত্যা মামলার আসামি দুই ভাই নেত্রকোনায় গ্রেপ্তার

বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

দুর্গাপুর সীমান্ত দিয়ে ২১ জনকে পুশইন বিএসফের

বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির পরিচালক কবি পরাগ রিছিল

শিক্ষার্থীদের সততা শেখাতে স্কুলে চালু হলো ‘সততা স্টোর’

দুর্গাপুরে বাল্যবিবাহ, মাদককে লাল কার্ড দেখাল শিক্ষার্থীরা

রাজশাহীর স্কুলছাত্রী ধর্ষণ মামলার আসামি পাবনায় গ্রেপ্তার

হাজং ছাত্র সংগঠনের নতুন কমিটি গঠন

