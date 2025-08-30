নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বাড়ির পাশের ডোবায় পড়ে ফারুক (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বাকলজোড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ফারুক ওই গ্রামের কামাল মিয়ার ছেলে।
রাজশাহীর দুর্গাপুরে আলোচিত হাসিবুর হত্যা মামলার আসামি ওয়াজেদ আলী হত্যা মামলার চার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুর্গাপুর থানা-পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়। গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন ওমর ফারুক ওরফে উমার (৪২), ফরহাদুল ইসলাম ফরিদ (৩৮), সেলিম রে
রাজশাহীর দুর্গাপুরে ওয়াজেদ আলী (৭০) নামের এক হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ রোববার (১০ আগস্ট) সকালে উপজেলার মাড়িয়া ইউনিয়নের হোজা অনন্তকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হামলায় ওয়াজেদ আলীর স্ত্রী লাইলী বেগম (৬০) ও ছেলে মাসুম আলীও (২৮) আহত হন।
নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার একটি ছোট গ্রাম মাকরাইল। একসময় এই গ্রামের নারীদের জীবন ছিল পুরোটাই গৃহকেন্দ্রিক। স্বামীর সামান্য উপার্জনেই সংসার চালাতে হত তাদের। কিন্তু এখন দৃশ্যপট বদলে গেছে। কেঁচো সার তৈরির মাধ্যমে এখন তারা নিজেরাই হয়ে উঠেছেন স্বাবলম্বী, সংসারে এনেছেন আর্থিক সচ্ছলতা।
নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার উত্তর বিশ্বনাথপুর এলাকায় খাঁড়া নদীর উপর নির্মিত একটি সেতু যেন এখন মৃত্যু ফাঁদ। বিরিশিরি ও গাঁওকান্দিয়া ইউনিয়নের হাজারো মানুষ প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে পার হচ্ছেন এই সেতু দিয়ে। সেতুটির অবস্থা এতটাই নাজুক যে, উপরে কাঠের জোড়াতালি আর নিচে বাঁশের ঠেকা দিয়ে সাময়িকভাবে টিকিয়ে রাখা...
ঢাকার উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এলাকায় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে শিক্ষার্থীসহ নিহতদের স্মরণে নেত্রকোনার দুর্গাপুরে মোমবাতি প্রজ্বালন কর্মসূচি পালন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এসবি রক্তদান সমাজ কল্যাণ ফাউন্ডেশন।
মৃতরা হলেন—দুর্গাপুর ইউনিয়নের চকলেংগুরা গ্রামের আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে রাজমিস্ত্রি সোহাগ মিয়া (২৪) এবং তাঁর স্ত্রী কুড়ালিয়া গ্রামের রহিম উদ্দিনের মেয়ে ঝুমা আক্তার (২১)। তিন বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়। দম্পতির ঘরে একটি দুই বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে।
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে কোচ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী বিহু উৎসব উদ্যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে শুক্রবার বিকেলে একাডেমির হলরুমে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।
নীলফামারীর ডোমারে গৃহবধূ হত্যার মামলায় তাঁর শাশুড়ি ফারজিনা আক্তারকে (৫৫) রাজশাহীর দুর্গাপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার শ্যামপুর এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৫-এর রাজশাহী সিপিএসসির একটি দল।
রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে ভাঙারি পণ্যের ব্যবসায়ী লাল চাঁদ ওরফে সোহাগকে (৩৯) নৃশংসভাবে হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার (১৩ জুলাই) ভোররাতে নেত্রকোনার দুর্গাপুর পৌরসভার চায়না মোড় এলাকা থেকে ঢাকার ডিবি পুলিশ নেত্রকোনা পুলিশের সহায়তায় তাঁদের গ্রেপ্তার করে।
বাংলাদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের অভিযোগে নেত্রকোনার দুর্গাপুর থেকে এক ভারতীয় যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। অভিযুক্ত মহিদুল মণ্ডল (২৭) ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার মালদা পশ্চিমপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম সুরত মণ্ডল।
বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টার দিকে জেলার দুর্গাপুরের বিজয়পুর সীমান্ত দিয়ে তাদেরকে পুশইন করা হয় বলে জানিয়েছেন নেত্রকোণা ৩১ বিজিবির বিজয়পুর ক্যাম্প কমান্ডার শহীদুল ইসলাম।
নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরিতে অবস্থিত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র’ ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি’র পরিচালক পদে নিয়োগ পেলেন কবি পরাগ রিছিল। মঙ্গলবার (৮ জুলাই) তাকে নিয়োগ দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপন জারি করে।
নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার একটি স্কুলে চালু হলো ‘সততা স্টোর’ নামে একটি দোকান। তবে এটি আর সব সাধারণ দোকানের মতো পরিচালিত হবে না। এই দোকানে থাকবে না কোনো বিক্রেতা। জিনিসপত্র নজরদারি করার মতো কোনো ব্যবস্থাও নেই।
নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বাল্যবিবাহ ও মাদকের বিরুদ্ধে লাল কার্ড প্রদর্শন করেছে আগাড় অনির্বাণ শিক্ষানিকেতনের শিক্ষার্থীরা।
রাজশাহীতে অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের মামলার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে পাবনার আতাইকুলা উপজেলার গয়েশবাড়ীতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাবনার র্যাব-১২-এর সিপিসি-২ ও রাজশাহী র্যাব-৫-এর যৌথ দল।
আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি জিতেন্দ্র হাজং। সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক আশীষ হাজং ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রিজম হাজং। স্বাগত বক্তব্য দেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অন্তর হাজং। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজুর রহমান।