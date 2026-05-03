Ajker Patrika
নেত্রকোণা

দুর্গাপুরে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত, মূল অভিযুক্তসহ গ্রেপ্তার ৩

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 
হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর ছুরিকাঘাতে ওয়াহিদুল ইসলাম কেলিস (৩৩) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার (২ মে) দিবাগত রাতে পৌর শহরের তেরী বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত কেলিস ওই এলাকার মৃত আব্দুল মৃধার ছেলে।

্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে তেরী বাজার এলাকায় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে নূর মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম কেলিসকে ছুরিকাঘাত করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। পরে সেখানে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে রাতে দুর্গাপুর থেকে নূর মোহাম্মদের মা নূরনাহার ও তাঁর বোনজামাই মাজেদুলকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন ভোরে নেত্রকোনার মালনী এলাকা থেকে মূল অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ঘটনাস্থলে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। নূর মোহাম্মদ তেরী বাজার এলাকার মুজিবুর রহমানের ছেলে।

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির স্ত্রী মাহমুদা আক্তার বাদী হয়ে পাঁচজনকে আসামি করে মামলা করেছেন। ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত নূর মোহাম্মদসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে সোপর্দের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতদুর্গাপুর (নেত্রকোণা)গ্রেপ্তারময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
