কৃষকের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ কৃষি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে, তদন্তে কমিটি

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার কৃষি অফিসারের কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার কৃষি অফিসারের কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. রায়হানুল হকের বিরুদ্ধে সোলার সেচ প্রকল্পের পাম্পের বিনিময়ে কৃষকের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে কৃষি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন দুই ভুক্তভোগী। গত ১৮ নভেম্বর তাঁরা এই অভিযোগ করেন।

অভিযোগকারী দুজন হলেন উপজেলার চণ্ডিগড় ইউনিয়নের ফেচিয়া গ্রামের কৃষক হাসান আলী ও তাঁর ফুফাতো ভাই আলাল মিয়া।

হাসান আলী জানান, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ফুফাতো ভাই আলালের নামে সোলার সেচপাম্প বরাদ্দ আসে। এ নিয়ে কৃষি অফিসে যোগাযোগ করলে ভারপ্রাপ্ত কৃষি কর্মকর্তা রায়হানুল হক খরচের কথা বলে ১ লাখ টাকা দাবি করেন। তিনি জানান, চাহিদামাফিক হাতে হাতে ৩০ হাজার টাকা এবং গত ১০ নভেম্বর রায়হানুল হকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আরও ২০ হাজার টাকা দিতে বাধ্য হন। পরে আবার ৫০ হাজার টাকা দাবি করা হলে তাঁরা লিখিত অভিযোগ করেন।

হাসান আলী বলেন, ‘পরে জানতে পারি এই সরকারি কাজে কোনো টাকা লাগে না। তাই অভিযোগ করতে বাধ্য হয়েছি।’

আলাল মিয়ার অভিযোগ, ‘সরকারি কাজে কোনো টাকা লাগে না। কিন্তু রায়হান স্যার ১ লাখ টাকা চেয়েছেন, এর মধ্যে ৫০ হাজার টাকা নিয়েছেন। আমরা টাকা ফেরত চাই।’

জানা গেছে, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নিপা বিশ্বাস চলতি বছরের ২ জুন ছুটিতে গেলে তাঁর দায়িত্ব অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা রায়হানুল হক অস্থায়ীভাবে গ্রহণ করেন। তাঁর দায়িত্বকালেই ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। গতকাল (২ ডিসেম্বর) তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্বকাল শেষ হওয়ার কথা ছিল।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে উপজেলা কৃষি অফিসে গেলে রায়হানুল হককে পাওয়া যায়নি। অফিস সূত্র জানায়, তিনি ছুটিতে আছেন। পরে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট। আপনারা জানেন, আমি কেমন অফিসার।’

নেত্রকোনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আমিরুল ইসলাম বলেন, ‘লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

হোমনায় এসি ল্যান্ডের গাড়ির ধাক্কায় দুই বছরের শিশু নিহত

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
নিহত ফাইজা আক্তার । ছবি: সংগৃহীত
নিহত ফাইজা আক্তার । ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার হোমনায় উপজেলা সহকারী কমিশনারের (ভূমি) সরকারি গাড়ির ধাক্কায় দুই বছরের শিশু ফাইজা আক্তার প্রাণ হারিয়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে টিউলিপ প্রশাসন ইনস্টিটিউটের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুর পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে মায়ের সঙ্গে উপজেলা চত্বরে আসা ফাইজা হঠাৎ রাস্তায় চলে গেলে দ্রুতগতিতে প্রবেশ করা এসি ল্যান্ডের সরকারি গাড়িটি তাকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিশুটির। মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে মুহূর্তেই কান্নায় ভেঙে পড়েন শিশুটির মা এবং উপস্থিত লোকজন। শিশুটির মা অভিযোগ করে বলেন, ‘গাড়িটি খুব দ্রুত আসছিল। চোখের পলকে আমার সন্তান চলে গেল।’

দুর্ঘটনার পর গাড়িচালক তাইবুর হোসেনের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। নিহত ফাইজার বাবা ফাইজুল হক একটি ওষুধ কোম্পানির কর্মকর্তা। তাঁদের স্থায়ী বাড়ি বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার তেরদ্রন পুটিয়া গ্রামে।

খবর পেয়ে হোমনা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আহমেদ মোফাচ্ছের এবং নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহিদুল ইসলাম দ্রুত হোমনা সরকারি হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানে শোকাহত বাবাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে এসি ল্যান্ড নিজেও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘ঘটনার সময় আমি গাড়িতে ছিলাম না। বিষয়টি জানামাত্র ছুটে আসি। শিশুটি আমার নিজের সন্তানও হতে পারত। ন্যায়বিচারের জন্য যা প্রয়োজন আমি করব।’

ফাইজার বাবা গাড়িচালককে সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।

টিউলিপ প্রশাসন ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক মো. ইব্রাহিম জানান, সকালে ফাইজা তার মায়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ে এসেছিল। তার বড় ভাই প্রতিষ্ঠানটির প্লে গ্রুপের শিক্ষার্থী।

এ বিষয়ে হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, ‘এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সহকারী শিক্ষকেরা কর্মবিরতিতে: একাই ৪৫০ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষক

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
মাইলোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজ পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মাইলোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজ পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সহকারী শিক্ষকদের চলমান কর্মবিরতির কারণে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পৌর শহরের মাইলোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৫০ শিক্ষার্থীর বার্ষিক পরীক্ষা একাই নিচ্ছেন প্রধান শিক্ষক মো. শাহজাদা ওসমানী। আজ বুধবার দুপুরের দিকে মাইলোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে এমন চিত্র দেখা গেছে।

দেখা যায়, বিদ্যালয়ের অফিসকক্ষ ফাঁকা পড়ে আছে, কোনো সহকারী শিক্ষককে পাওয়া যায়নি, তবে বিদ্যালয়ের সামনে অনেক অভিভাবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অভিভাবকেরা বলেন, ‘সকালে কয়েকজন ম্যাডাম আসছিল, তবে প্রধান শিক্ষক পরীক্ষা শুরু করলে তারা স্কুল থেকে চলে যায়।’

প্রধান শিক্ষক মো. শাহজাদা ওসমানী বলেন, ‘সহকারী শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। আমরা চাই, তাঁদের যৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়া হোক। আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। আমার জবাবদিহিতার জায়গা থেকে পরীক্ষা নিতে হচ্ছে। তা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যেন নষ্ট না হয়, সেই দিকটাও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি প্রাক্তন কয়েকজন শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও আমার অফিস সহায়কের সহযোগিতা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি।’

শাহজাদা ওসমানী আরও বলেন, পাঁচটি শ্রেণির ৫১৭ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৫০ জন আজ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। সবার দায়িত্ব একা পালন করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে উপস্থিত অভিভাবকেরা বলেন, ‘শুধু একজন শিক্ষক দিয়ে পাঁচটি ক্লাসের পরীক্ষা নেওয়া খুবই কষ্টকর। প্রধান শিক্ষক তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য ধন্যবাদ পেতেই পারেন। তবে এতে পরীক্ষার মান নষ্ট হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎও ঝুঁকিতে পড়ছে।’

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় ৮৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এতে ১৩ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এবার পরীক্ষা দিচ্ছে।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল হোসেন বলেন, ‘আজকে উপজেলার অধিকাংশ স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান শিক্ষকেরা স্কুলের স্টাফদের নিয়ে পরীক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। সহকারী শিক্ষকেরা পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন করছেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করেছি, যেন তাঁরা শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে পরীক্ষা কার্যক্রম আন্দোলনের বাইরে রাখেন। কিন্তু তাঁরা অনুরোধ না শুনে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন।’

ফার্মাসিস্ট ও টেকনোলজিস্টদের কর্মবিরতিতে সেবাগ্রহীতাদের ক্ষোভ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ওষুধ নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন রোগী ও স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ওষুধ নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন রোগী ও স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘পাঁচ টাকা দিয়ে আধা ঘণ্টা দাঁড়িয়ে টিকিট পেলাম। চিকিৎসক দেখিয়ে ওষুধ নেওয়ার জন্য আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কেন আমরা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব? আমাদের কি কাজ নেই?—এই বাংলাদেশ কি চেয়েছিলাম? হাজারো মানুষ বাচ্চাসহ দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের জিম্মি করে কেন আন্দোলন?’

ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসে হাসপাতালের ফার্মেসি থেকে ওষুধ না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এক সেবাগ্রহীতা। কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে হাতে থাকা প্রেসক্রিপশন ছিঁড়ে ফেলে তিনি হাসপাতাল ত্যাগ করেন। শুধু তিনি নন, হাসপাতাল চত্বরে সাংবাদিকদের দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আরও অনেক নিম্নবিত্ত সেবাগ্রহীতা। একের পর এক ভোগান্তির কথা জানান তাঁরা।

আজ বুধবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে এমন চিত্র দেখা গেছে। এ সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিওলজি, প্যাথলজি, ব্লাড কর্নার, ফার্মেসিসহ বেশ কিছু বিভাগ বন্ধ পাওয়া যায়। অনেক রোগী ও তাঁদের স্বজনকে লম্বা সময় অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

জানা যায়, দশম গ্রেড বাস্তবায়নের দাবিতে সারা দেশের মতো ফরিদপুরের দুই হাসপাতালে আজ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেন টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা। কর্মবিরতির সময় চরম ভোগান্তিতে পড়েন সেবাগ্রহীতারা।

আজ বুধবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেন টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেন টেকনোলজিস্ট ও ফার্মাসিস্টরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা নাজমা বেগম নামের এক গৃহকর্মী বলেন, ‘আমরা গরিব মানুষ, ওষুধ কিনে খেতে পারি না। আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে কী আন্দোলন? দরকার হলে সরকার হাসপাতাল বন্ধ করে রাখুক, আমাদের হয়রানির মানে কী?’

এদিকে দাবি বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন না এলে বৃহস্পতিবার থেকে পূর্ণাঙ্গ শাটডাউনের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবনের সামনে অবস্থান নেন আন্দোলনকারী কর্মীরা।

সমন্বয়কারী টেকনোলজিস্ট শেখ রুহুল আমিন বলেন, ‘গতবারের কর্মবিরতির পর আলোচনায় বসা হলেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। আজকের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না এলে আগামীকাল থেকে কমপ্লিট শাটডাউনে যেতে বাধ্য হব।’

পাঁচ দফা দাবিতে রংপুরে সমমনা ৮ দলের বিভাগীয় সমাবেশ আজ, দলে দলে আসছেন নেতা-কর্মীরা

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে সমাবেশের কেন্দ্রীয় মঞ্চ প্রস্তুত। ছবি: আজকের পত্রিকা
রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে সমাবেশের কেন্দ্রীয় মঞ্চ প্রস্তুত। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণভোটসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনরত সমমনা ৮ দলের রংপুর বিভাগীয় সমাবেশ আজ বুধবার বেলা ৩টায় রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সমাবেশকে ঘিরে নগরজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কয়েক দিন ধরে সমমনা দলগুলোর শীর্ষ নেতারা দফায় দফায় বৈঠক করে এই সমাবেশের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছেন।

এক দিন আগেই বিভিন্ন জেলা থেকে নেতা-কর্মীরা কালেক্টরেট মাঠে এসে জড়ো হয়েছেন। অনেকে সমাবেশস্থলে রাত যাপন করেছেন।

দুপুর ১২টায় সমাবেশস্থলে গিয়ে দেখা যায়, নেতা-কর্মীরা দলে দলে ব্যানার-ফেস্টুনসহ স্লোগান দিয়ে মাঠে প্রবেশ করছেন। সমাবেশস্থলের চারপাশের সড়কে নানা ধরনের খাবার ও খেলনার দোকান বসেছে। সমাবেশের কেন্দ্রীয় মঞ্চ প্রস্তুত, শহরজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দুই শতাধিক মাইকের লাইন। আট দলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আট শতাধিক ভলান্টিয়ার বিভিন্ন পয়েন্টে দায়িত্ব পালন করছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সদস্যরাও মাঠে রয়েছেন।

এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোতে বড় পর্দায় সরাসরি দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের লাইভ কাভারেজ নিশ্চিত করতে রাখা হয়েছে উচ্চগতির ওয়াইফাই। বাংলাদেশ ব্যাংক মোড় থেকে লালকুঠি মোড় হয়ে সিটি বাজার পর্যন্ত মাইকের ব্যবস্থা নজর কাড়ছে।

দিনাজপুর থেকে সমাবেশে আসা জামায়াতের কর্মী নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা রাতেই এসেছি। মাঠেই রাত যাপন করেছি। এবার রেকর্ড হবে। সমাবেশের আগের দিন বিকেল থেকেই দূর-দূরান্তের নেতা-কর্মীরা আসছেন। সমাবেশের আগেই মাঠ পুরোপুরি ভরে যাবে।’

নেতা-কর্মীরা দলে দলে ব্যানার-ফেস্টুনসহ স্লোগান দিয়ে মাঠে প্রবেশ করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেতা-কর্মীরা দলে দলে ব্যানার-ফেস্টুনসহ স্লোগান দিয়ে মাঠে প্রবেশ করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম জানান, রংপুর বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ৮ দলের নেতা ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ রেজাউল করীম। সভাপতিত্ব করবেন জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

এ ছাড়াও বক্তব্য দেবেন জামায়াতের নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশরাফ আলী আকন্দ, নেজামে ইসলামী পার্টির নায়েবে আমির মুফতি মোখলেছুর রহমান কাসেমী, সাংগঠনিক সচিব হাফেজ মাওলানা আবু তাহের খান, খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমির মাওলানা ইউসুফ আশরাফ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, সংগঠক মুফতি মাহমুদুল হাসান, খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমির মাওলানা আহমদ আলী কাসেমী, সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সালাহউদ্দিন, জাগপার সহসভাপতি ও মুখপাত্র ইঞ্জিনিয়ার রাশেদ প্রধান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলামসহ ৮ দলের স্থানীয় নেতারা।

