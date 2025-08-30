সিলেটে অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। আজ বুধবার বিকেলে সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম এ বিষয়ে অফিস আদেশ জারি করেছেন। নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোখলেস উর রহমান সিলেটের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি বলেছেন, ‘সাদাপাথরের কাছেই বিজিবির সুন্দর একটি ক্যাম্প দেখতে পাচ্ছি। এই ক্যাম্পের সামনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল এবং এক দিনে না কয়েক দিনে। আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে লুট হয়েছে। আর আজকে এসে মনে হয়েছে,
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরএলাহী ইউনিয়নের একই স্থানে বিএনপির দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। ভাঙচুর করা হয়েছে একটি মোটরসাইকেল। আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে চরএলাহী বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে জামায়াত-শিবিরের ৭ নেতা-কর্মী হত্যার মামলায় বসুরহাট পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মানিককে (৫৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
এক দিনের মাথায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) বদলির সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সিলেট বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার ইউএনও মোহাম্মদ রবিন মিয়াকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে
ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটের ঘটনায় সিলেটের জেলা প্রশাসককে (ডিসি) সরানোর পর এবার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আজিজুন্নাহারকে বদলি করা হয়েছে। আজ সোমবার সিলেট বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জে পাথর ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে অস্ত্র ও ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় চারজনকে আটক করা হয়েছে।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ এলাকায় গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে কোটি কোটি টাকার পাথর লুটপাটের ঘটনায় ১৫০০ থেকে ২০০০ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। সাদাপাথরে লুটে আলোচনা-সমালোচনার সপ্তাহখানেক পর শুক্রবার বিকেলে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর (বিএমডি) মহাপরিচালক মো. আনোয়ারুল হাবীর বাদী হয়ে এই মামল
জেলা প্রশাসক আরও জানান, এই লুটপাটের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারসহ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। তিনি বলেন, ‘এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত জলযান এবং পরিবহনগুলোর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা দেব, এরপরও যদি তারা এই কাজে জড়িত থাকে, ত
বালু পাথর চুরির মামলায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় আলমগীর আলম নামে এক ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে উপজেলার পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়নের খাঁয়েরগাওয়ের তার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সিলেটে প্রশাসনের অভিযানে ৭০টি ট্রাকে থাকা প্রায় ৩৫ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। পাথরগুলো নদীতে ফেলার প্রক্রিয়া চলছে। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পর্যটনকেন্দ্র সাদা পাথর থেকে অবৈধভাবে পাথর লুট ও পাচারের বিরুদ্ধে বুধবার রাত থেকে অভিযান শুরু হয়। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুর পর্যন্ত এ সব পাথর...
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জের বিখ্যাত সাদা পাথর পর্যটনকেন্দ্রের পাথর লুটপাটের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিষয়ে অনুসন্ধানে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ বুধবার দুপুরে সাদা পাথর এলাকা পরিদর্শন করেছে দুদক সিলেট কার্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল।
২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকেই কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চাঁদাবাজি ও বালু-পাথর লুটপাটে সাহাব উদ্দীনের নাম জড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া সরকার পরিবর্তনের পর কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জে সরকারি দেড় শ একর ভূমি দখলদার হিসেবে অভিযুক্ত হন সাহাব উদ্দীন। ওই সময় ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পর্যটনকেন্দ্রের জায়গার ওপর নির্মাণাধীন সীমানা
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ রোপওয়ের (বাংকার) সংরক্ষিত এলাকায় পাথর তুলতে গিয়ে বালুচাপায় হাবিবুর রহমান (৩৫) নামে এক শ্রমিক মারা গেছেন। শনিবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কে ডাকাতের বেঁধে রাখা রশিতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সবুজ আহমদ (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত একটার দিকে মহাসড়কের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার তেলিখাল ব্রিজে সিলেট থেকে বাড়ি ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটে।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে পাথর কোয়ারি খুলে দেওয়ার দাবিতে করা গণ-অনশন ও অবস্থান কর্মসূচি থেকে পর্যটকবাহী প্রাইভেট কার, বাসসহ একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার টুকেরবাজারে সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় অবৈধভাবে পাথরের ব্যবসা ঠেকাতে অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। অভিযানে ১৭টি পাথর ভাঙার মিল অচল করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১০টির বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।