Ajker Patrika
সিলেট

সিলেট সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ার ছররা গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ার ছররা গুলিতে মো. সালেহ আহমেদ জয়ধর (৩০) নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দয়ারবাজার সীমান্ত এলাকায় ভারতের অভ্যন্তরে এই ঘটনা ঘটে। নিহত জয়ধর কোম্পানীগঞ্জের দয়ারবাজার কারবালার টুকের মৃত বিরাম আলীর ছেলে।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় তিন বাংলাদেশি যুবক মাদকের চালান আনতে ভারতের প্রায় এক কিলোমিটার ভেতরে চংকেটের বাগান ও মারকানের বাগানের মধ্যবর্তী এলাকায় প্রবেশ করেন। তাঁরা খাসিয়াদের সুপারিবাগানের একাংশে অবস্থান নিলে খাসিয়ারা সুপারি চোর সন্দেহে বন্দুক দিয়ে কয়েকটি ছররা গুলি ছোড়েন। এ সময় জয়ধর গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অপর দুই সঙ্গী তাঁকে মৃত অবস্থায় বাংলাদেশে নিয়ে আসেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হক। তিনি জানান, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তিনজনই ইতিপূর্বে চোরাই মালামাল পরিবহনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ যাচ্ছে লাশ সুরতহাল করার জন্য।’

ফুয়েল পাস অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন ও ব্যবহার করবেন যেভাবে

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় ইরানের শীর্ষ ৫২ জনই নিহত

ফ্রান্সের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইতালির রাজকুমারীর প্রেমের গুঞ্জন

বিমানবন্দরে ৮৩ লাখ টাকার স্বর্ণ, ৯ হাজার ডলারসহ হজ কাফেলার মোয়াল্লেম গ্রেপ্তার

বনানীতে ‘আমাকে বাঁচান’ লিখে রাস্তায় চিরকুট ফেললেন গৃহকর্মী, গৃহকর্ত্রী আটক

খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী নুর আজিম বাহিনীর প্রধান সহযোগী আটক

৪০ দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলের খরচ কত, ক্ষতিপূরণের আবেদনই পড়েছে ২৮২৩৭টি

ছেলেকে নিয়োগ দিতে সুন্দরগঞ্জে মাদ্রাসা সুপারের জালিয়াতি

এনবিআরের প্রতিবেদন: আয়কর ছাড়ে এক বছরে রাজস্ব গচ্চা লাখ কোটি টাকা

টিকিট না কেটে ট্রেন ভ্রমণ, ৫০ বছর পর সেই ভাড়া ফেরত দিলেন বৃদ্ধ

সিরাজদিখানে সেতুর কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে মানববন্ধন

সলঙ্গায় অবৈধভাবে তেল মজুত করায় ২ জনের কারাদণ্ড

রাজশাহীতে ভ্যানচালককে মাথা থেঁতলে হত্যা

নদীতে গোসল করতে নেমে ইটভাটার শ্রমিক নিখোঁজ

