সিলেট সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ার ছররা গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ার ছররা গুলিতে মো. সালেহ আহমেদ জয়ধর (৩০) নামের এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার দয়ারবাজার সীমান্ত এলাকায় ভারতের অভ্যন্তরে এই ঘটনা ঘটে। নিহত জয়ধর কোম্পানীগঞ্জের দয়ারবাজার কারবালার টুকের মৃত বিরাম আলীর ছেলে।
জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় তিন বাংলাদেশি যুবক মাদকের চালান আনতে ভারতের প্রায় এক কিলোমিটার ভেতরে চংকেটের বাগান ও মারকানের বাগানের মধ্যবর্তী এলাকায় প্রবেশ করেন। তাঁরা খাসিয়াদের সুপারিবাগানের একাংশে অবস্থান নিলে খাসিয়ারা সুপারি চোর সন্দেহে বন্দুক দিয়ে কয়েকটি ছররা গুলি ছোড়েন। এ সময় জয়ধর গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অপর দুই সঙ্গী তাঁকে মৃত অবস্থায় বাংলাদেশে নিয়ে আসেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হক। তিনি জানান, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী তিনজনই ইতিপূর্বে চোরাই মালামাল পরিবহনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ যাচ্ছে লাশ সুরতহাল করার জন্য।’
