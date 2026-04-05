মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে এবাদুর রহমান (২৪) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে উপজেলার বুড়িডহর গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত এবাদুর ওই গ্রামের আতাউর রহমানের ছেলে।
পুলিশ জানায়, গত রাতে বৃষ্টি হওয়ায় রোববার সকালে মাছ ধরতে যান এবাদুর। একসময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে সেখানেই মারা যান তিনি।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সফিকুল ইসলাম বলেন, এবাদুরের পরিবার চাচ্ছে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ দাফন করতে। তাঁরা আইনি প্রক্রিয়ায় এগোচ্ছেন।
