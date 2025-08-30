Ajker Patrika

কালীগঞ্জ (লালমনিরহাট)

কালীগঞ্জে ট্রাকচাপায় মাদ্রাসাছাত্র নিহত

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ট্রাকচাপায় তানবীন ইসলাম (২৬) নামের এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কে উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের জেলেপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভুয়া ডিগ্রি দেখিয়ে চেম্বার খুলে চিকিৎসা, যুবকের তিন মাসের কারাদণ্ড

‘পুকুরে সব মাছ মরে ভাসছে, পাড়ে ছিল বিষাক্ত ট্যাবলেট’

সাপের কামড়: হাসপাতালে সময়মতো অ্যান্টিভেনম না পাওয়ায় এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগ

পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

গরু বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল মা-ছেলের

লালমনিরহাটে ছাত্রলীগ সভাপতিসহ গ্রেপ্তার ৪

সরকারি বড় কর্মকর্তা সেজে চাকরির লোভ দেখান তিনি

খেলার মাঠে কেন হাট

স্কুলমাঠ দখল করে হাট, পাঠদানে বিঘ্ন

স্কুলছাত্রী হত্যার বিচার দাবিতে উত্তাল লালমনিরহাট, অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন

মুখ থেকে গলা পর্যন্ত মাটি ঢুকিয়ে স্কুলছাত্রীকে হত্যা, যুবক গ্রেপ্তার

সীমান্তে বাংলাদেশিদের মাছ চুরি ভারতীয়দের, মারামারিতে আহত ৩

ম্যাজিস্ট্রেটকে অবরুদ্ধ করলেও বিএনপি নেতার অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন

বুড়িমারী এক্সপ্রেস ট্রেন বিরতির দাবিতে রেলপথ অবরোধ

অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, দুই ম্যাজিস্ট্রেট অবরুদ্ধ

টমটম গাড়িতে প্রধান শিক্ষকের রাজকীয় বিদায়

