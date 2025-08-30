লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ট্রাকচাপায় তানবীন ইসলাম (২৬) নামের এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কে উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের জেলেপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ভুয়া ডিগ্রি লাগিয়ে অবৈধভাবে চিকিৎসা দেওয়া ও নিষিদ্ধ ওষুধ বিক্রির দায়ে হাসিবুর রহমান (৩১) নামের এক যুবককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় চেম্বার ও নিষিদ্ধ ওষুধ জব্দ করা হয়।
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় চাষি ইয়াকুব আলীর পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে দুর্বৃত্তরা সব মাছ মেরে ফেলেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার গোড়ল ইউনিয়নের পণ্ডিতপাড়া এলাকায় ১ একর জমির প্রজেক্টের পুকুরে মরা মাছ ভেসে ওঠে। ভুক্তভোগী চাষি ইয়াকুব আলী ওই গ্রামের দিল মাহমুদের ছেলে। বিষ প্রয়োগে পুকুরে
বিষ্ণুর মামা সুকুমার চন্দ্র শীল বলেন, হাসপাতালে আনার পর তারা অ্যান্টিভেনম দিতে পারেনি। যদি সময়মতো অ্যান্টিভেনম দেওয়া হতো, তাহলে হয়তো ওকে বাঁচানো যেত। তাদের অবহেলার কারণেই বিষ্ণু মারা গেছে। তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। তারা দাবি করেছে, রোগীকে যখন আনা হয়, তার
কালীগঞ্জে এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পরীক্ষার্থীরা। আজ সোমবার উপজেলার তুষভান্ডার বাজারে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে একটি গরুকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে এক মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলার গোড়ল ইউনিয়নের দুলালি হাড়িখোওয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলামসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার কাশীরাম গ্রাম থেকে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় সাইদুর রহমান ওরফে বিপ্লব নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মকর্তা সেজে চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য নিশ্চিত করেন কালীগঞ্জ থানার
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় চলবলা ইউনিয়নের শিয়ালখোওয়া এলাকার শিয়ালখোওয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিয়ালখোওয়া উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে সপ্তাহে প্রতি শনি ও বুধবার হাট বসে। এ ছাড়া বাকি পাঁচ দিনই প্রতিষ্ঠানটির মাঠে বসে দৈনিক বাজার। হাটের কার্যক্রম শুরু হয় সকাল থেকে। সারা দিন চলে বেচাকেনা। এ মাঠে আর
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠে বসানো হয়েছে হাট-বাজার। এতে বিঘ্নিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার পরিবেশ। খেলাধুলার চর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। প্রতিষ্ঠানটিতে যাওয়া-আসা করতেও ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে তাদের।
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় স্কুলছাত্রী জান্নাতি বেগম (১২) হত্যার ঘটনায় বিচার দাবিতে উত্তাল পুরো জেলা। আজ বৃহস্পতিবার লালমনিরহাট টেকনিক্যাল কলেজ গেট ও নিহত ছাত্রীর ভোটমারী উচ্চবিদ্যালয় গেটসহ ছয়টি স্থানে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করে দোষীদের বিচারের দাবি জানিয়েছে শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এর
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে ভুট্টা খেত থেকে জান্নাতি বেগম (১২) নামের এক স্কুলছাত্রীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ বলছে, কিশোরীটিকে মুখ থেকে গলা পর্যন্ত মাটি ঢুকিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্ত এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়নের চর ভোটমারী গ্রামে...
মাছ চুরি করা নিয়ে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার লোহাকুচি সীমান্তে ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে তিন বাংলাদেশি আহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এই মারামারির ঘটনা ঘটে। তবে চুরি যাওয়া মাছ ফেরত দিয়ে ভারতীয় নাগরিকেরা বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলমের অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন। ম্যাজিস্ট্রেটকে অবরুদ্ধসহ নানা কৌশল করেও অবৈধ ভাটা রক্ষা করতে পারলেন না জেলা বিএনপির প্রতাপশালী এই নেতা।
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে বুড়িমারী এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে ট্রেন আটকে রেলপথ অবরোধ করেছেন স্থানীয় ছাত্র-জনতা। আজ বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার তুষভান্ডার রেলওয়ে স্টেশনে লালমনিরহাট-বুড়িমারী পথে করতোয়া...
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে বিএনপি নেতার অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করতে গিয়েছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ দুই ম্যাজিস্ট্রেট। তবে সেখানে তাঁদের অবরুদ্ধ করা হয়। উপজেলার তুষভান্ডার ইউনিয়নের বুকশুলা এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলমের ইটভাটা এমজেএ ব্রিকস-২-এ ঘটনাটি ঘটেছে।
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার বারাজান এসসি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার সরকার। আজ বৃহস্পতিবার চাকরি জীবনের শেষ দিন তাঁর। প্রিয় শিক্ষককে বিদায় জানাতে বিদ্যালয়ের আঙিনায় ঢল নামে শিক্ষার্থীদের।