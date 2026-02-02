বিএনপি কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ জামায়াত প্রার্থীর, মোটরসাইকেল ভাঙচুর

লালমনিরহাট-২ (আদিতমারী-কালীগঞ্জ) আসনে নির্বাচনী প্রচারণাকালে বিএনপি কর্মীদের বিরুদ্ধে হামলা ও মোটরসাইকেল ভাঙচুরের অভিযোগ তুলেছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ফিরোজ হায়দার লাভলু। তাঁর দাবি, নির্বাচনী জনসভায় যোগদানের সময় তাঁর কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা চালিয়ে দুটি মোটরসাইকেল ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে এবং পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।
আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) রাতে আদিতমারী উপজেলার সাপটিবাড়ি বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী জনসভা শেষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করেন।
সংবাদ সম্মেলনে ফিরোজ হায়দার লাভলু জানান, আজ বিকেলে কালীগঞ্জের তুষভান্ডার থেকে ফেরার পথে সাপটিবাড়ি স্কুলমাঠে তাঁর নির্বাচনী জনসভা ছিল। তাঁর বহরের পেছনে থাকা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সমর্থকেরা যখন সভাস্থলের দিকে আসছিলেন, তখন বিএনপির একটি মিছিল উল্টো দিকে অতিক্রম করার সময় উত্তেজনা ছড়ায়।
লাভলু অভিযোগ করেন, ‘বিএনপি কর্মীরা আমাদের সমর্থক মহির উদ্দিন ও শিক্ষক নূর ইসলাম সরকারকে প্রথমে আটক করে। এরপর তাদের মোটরসাইকেলে থাকা দাঁড়িপাল্লার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে মোটরসাইকেল থেকে ফেলে দেয়। পরে দুর্বৃত্তরা দুটি মোটরসাইকেল হামলা করে চলে যায়।’
এ বিষয়ে জানতে লালমনিরহাট-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী রোকনউদ্দিন বাবুলের মোবাইলে কল করলে তা রিসিভ করেননি।
লালমনিরহাট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। রিটার্নিং কর্মকর্তাকে হয়তো ফোনে জানানো হয়ে থাকতে পারে। সেটি আমাকে জেনে নিশ্চিত হতে হবে। তবে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে তদন্তসাপেক্ষে আমরা আইনি পদক্ষেপ নেব।’
আদিতমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হক বলেন, ‘ফোনে খবর পাওয়ামাত্র আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
রাজধানীর মুগদা থানাধীন মানিকনগর এলাকায় এক নারী ব্যাংকারের বাসায় ভয়াবহ চুরির ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী ওই ব্যাংকারের নাম তাজরীন খান আদ্রিতা। তাঁর বাসা থেকে ২৭ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার ও দুই লাখ টাকা চুরি করেছে তাঁরই আপন মামাতো ভাই সাদমান সাকিব সৌমিক (৩০)।২৭ মিনিট আগে
ভোলায় ভুল চিকিৎসায় ফারিয়া আক্তার (২০) নামের এক প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় একটি বেসরকারি ক্লিনিকে হামলা ও ভাঙচুর করেছেন নিহত নারীর স্বজনেরা।১ ঘণ্টা আগে
পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) আসনে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালানোর অভিযোগে ঈশ্বরদী পৌর ও উপজেলা যুবদলের ছয় নেতা-কর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
ঢাকা-১২ আসনে বিএনপি-সমর্থিত বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির কোদাল প্রতীকের প্রার্থী সাইফুল হকের নির্বাচনী মিছিলে অতর্কিত হামলা হয়েছে। আজ সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে হাতিরঝিল থানার মীরবাগ এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় তিনজন আহত হয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে