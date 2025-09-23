Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

কনটেন্ট নির্মাণে ফ্রি এআই টুলসের ব্যবহার

মোস্তাফিজ মিঠু, ঢাকা
কনটেন্ট নির্মাতাদের জন্য এখন দারুণ সব এআই টুলস ও ফিচার আছে অনলাইনে। যে কনটেন্ট তৈরি করতে আগে ব্যাপক আয়োজন করতে হতো, একই কাজ এখন অল্প পরিশ্রমে সম্ভব করে দিচ্ছে বিভিন্ন এআই টুল। তবে বলে রাখা ভালো, এআই টুলের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চাইলে আপনাকে সেটি মাস বা বছরের জন্য কিনতে হবে। তবে অনেক পেইড এআই টুলস কিছুদিনের জন্য বা কিছু পয়েন্টের বিনিময়ে বিনা মূল্যে কাজ করার সুযোগ দেয়।

যাঁরা শুরুতে এআই টুলের জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন না, তাঁরা পেইড এআই টুলসের বিকল্প হিসেবে ফ্রি এআই টুলসের খোঁজে থাকেন। সেসব এআই টুল কনটেন্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট লেখা, ভিডিও, অডিও বা স্ক্রিপ্ট সম্পাদনা, ভিডিও আউটপুট ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে।

স্ক্রিপ্ট ও লেখা

শুধু ব্লগ পোস্ট বা আর্টিকেলই নয়, এআই টুলসগুলো ভিডিও স্ক্রিপ্ট, প্রেজেন্টেশন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট এমনকি প্রমোশনাল কনটেন্ট তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মধ্যে আছে—

  • চ্যাটজিপিটি: চ্যাটজিপিটির পুরোপুরি সুবিধা পেতে চাইলে সাবস্ক্রিপশন কিনতে হয়। কিন্তু এর ফ্রি ভার্সনও বেশ কাজের। এই ফ্রি ভার্সন দিয়েও আপনি চাইলে অনেক ধরনের কাজ করে ফেলতে পারেন। এর জন্য শুধু প্রয়োজন সঠিক প্রম্পট বা নির্দেশনা ব্যবহার করা। চ্যাটজিপিটি থেকে পাওয়া স্ক্রিপ্ট নিজের মতো সম্পাদনা করে নেওয়া যায়।
  • রাইটারসনিক: ব্লগ পোস্ট, ছোট আর্টিকেল, টুইটার বা ফেসবুক পোস্টের জন্য ব্যবহার করা যায়। টুলটি প্রথমে লেখা তৈরি করে দেবে, সেখানে সম্পাদনাও করা যাবে।
  • পারপ্লেক্সিটি: বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় এআই চ্যাটবট পারপ্লেক্সিটি। কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে যাদের গবেষণার প্রয়োজন হয়, তাদের জন্য দারুণ এক টুল এটি।
  • ডিপসিক: এটিও চ্যাটবট। চ্যাটজিপিটির মতো আর্টিকেল লেখা, গবেষণা, প্রম্পট লেখা, শিরোনাম, মেটা ডেসক্রিপশন ইত্যাদি তৈরিতে সহায়তা করবে।

ভিডিও এডিটিং ও প্রোডাকশন

ভিডিও এআই এডিটিং টুলস ব্যবহারকারীর সময় বাঁচায় এবং প্রফেশনাল লুকের ভিডিও তৈরি করতে সাহায্য করে।

  • ক্যাপকাট: মোবাইল অথবা ডেস্কটপ—দুই মাধ্যমেই বেশ জনপ্রিয় ভিডিও এডিটিং অ্যাপ এটি; এগুলোর মধ্যে এআইভিত্তিক বেশ কিছু ফিচার রয়েছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাবটাইটেল তৈরি করা, ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা অথবা ভিডিওর অবাঞ্ছিত অংশ কেটে ফেলার মতো কাজগুলো এটি খুব সহজে করে দেয়। তবে ফ্রি ও সাবস্ক্রিপশন—দুই মুডেই এটি ব্যবহার করা যায়।
  • ইনশট: কয়েক সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন দেখে এই অ্যাপ ফ্রি ব্যবহার করা যায়। তা ছাড়া এতে ভিডিও এডিটিংয়ে বেশ কিছু এআই সুবিধা রয়েছে। ভিডিও কাট, ট্রিম ও ক্লিপ মিক্স করার সময় অ্যাপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লিপের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে বিশেষ সহায়তা করে। এ ছাড়া ভিডিওতে টেক্সট, সাবটাইটেল বা স্টিকার যোগ করার সময় এই অ্যাপ বিভিন্ন পরামর্শ দেয়।

ভয়েস ও অডিওর জন্য

  • এলেভেনল্যাবস: এটি টেক্সট-টু-স্পিচ এআই টুলের মধ্যে অন্যতম। বাস্তবের মতো শোনায় এমন ভয়েস যদি আপনি চান, তাহলে এই এআই টুল বিশেষভাবে পছন্দ হবে। এখানে বিভিন্ন ভাষার জন্য বিভিন্ন ভয়েস নির্বাচন করা যাবে। এই টুল একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
  • ভয়েস এআই: শুধু টেক্সট থেকে ভয়েস তৈরি করার জন্য নয়, লাইভ ভয়েস পরিবর্তন করার ক্ষমতাও রাখে ভয়েস এআই। ইউটিউবার, গেমার ও পডকাস্টাররা তাঁদের অডিওতে ভিন্নতা আনতে এই টুল ব্যবহার করতে পারেন। এর কিছু ফিচার বিনা মূল্যে ব্যবহার করা যায়। তবে সব সুবিধা পেতে পেইড প্ল্যানের প্রয়োজন হবে।
  • টিটিএস মেকার: প্রতি সপ্তাহে ২০ হাজার ক্যারেক্টার শব্দের লেখা বিনা মূল্যে টেক্সট-টু-ভয়েস করতে পারবেন এর মাধ্যমে। বিভিন্ন ভাষা ও কণ্ঠে ভয়েস পাওয়া যাবে এতে।

ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট ও গ্রাফিকস

কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে ভিডিওর জন্য বিভিন্ন গ্রাফিকসের কাজের প্রয়োজন হয়। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো থাম্বনেইল। সেটিও তৈরি করা যায় বিনা মূল্যে।

  • ক্যানভা: যদিও ক্যানভার পেইড ভার্সন রয়েছে, তবে ফ্রি ভার্সনেও কার্যকরভাবে ক্যানভা ব্যবহার করা যায়। এটি আপনার ভিডিওর মধ্যে বিভিন্ন ভিজ্যুয়াল ও থাম্বনেইল তৈরিতে সাহায্য করবে। তবে এ ক্ষেত্রে এআইয়ের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।
  • ফটোর: বেশি পরিমাণ গ্রাফিকস টুল চাইলে ফটোর দারুণ কাজে দেবে। এর ব্যবহার অনেকটাই ক্যানভার মতো।
  • ডাল.ই মিনি: ছবি বা আর্টওয়ার্ক তৈরি করার জন্য এটি বেশ কাজের। প্রম্পটের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে ক্রিয়েটিভ ইমেজ তৈরি করা যায় এতে।
  • লিওনার্ডো এআই: এই টুল মূলত হাই রেজল্যুশন ছবি তৈরির জন্য জনপ্রিয়। প্রম্পট ব্যবহারের মাধ্যমে এটি ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন স্টাইলে ছবি তৈরি করে দেয়। এর ফ্রি ভার্সনে দৈনিক নির্দিষ্টসংখ্যক ক্রেডিট ব্যবহার করে ছবি তৈরি করা যায়, যা কনটেন্ট নির্মাতাদের জন্য দারুণ এক সুযোগ।

এআই টুলস কনটেন্ট নির্মাণে সময় বাঁচায়, নতুন আইডিয়া এবং সৃজনশীলতা চর্চা করতে সাহায্য করে। ছোট টিম বা ফ্রিল্যান্সাররা কম খরচে মানসম্পন্ন আউটপুট তৈরি করার সুযোগ পান।

তবে শুরুতে ফ্রি এআই টুলস ব্যবহার করলেও দীর্ঘ মেয়াদে এর ওপর নির্ভরশীল থাকা সমীচীন হবে না। কনটেন্টের মান বাড়াতে এআইয়ের পুরো সুবিধা নিতে হবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন পেইড ভার্সন। তবে শুরুটা করতে পারেন ছোট থেকে।

