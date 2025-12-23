Ajker Patrika
ক্রিকেট

এক ওভারে ৫ উইকেট নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার ক্রিকেটারের বিশ্ব রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ৪১
এক ওভারে ৫ উইকেট নিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার পেসার গেদে প্রিয়ান্দানা। ছবি: ক্রিকইনফো
এক ওভারে ৫ উইকেট নিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার পেসার গেদে প্রিয়ান্দানা। ছবি: ক্রিকইনফো

গেদে প্রিয়ান্দানা নামটা ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে ‘অচেনা’ হওয়াটাই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৬৩ ম্যাচ খেলেও আলোচনায় আসার মতো কিছু যে ছিল না এত দিন। ২০২২ সালে ইন্দোনেশিয়ার জার্সিতে খেলার তিন বছর পর আজ তিনি এলেন লাইমলাইটে। এক ওভারে ৫ উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন ইন্দোনেশিয়ার এই ক্রিকেটার।

বালিতে আজ শুরু হয়েছে ইন্দোনেশিয়া-কম্বোডিয়া ৮ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। উদয়না ক্রিকেট মাঠে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারে নিয়েছেন ৫ উইকেট। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম বোলার হিসেবে অবিশ্বাস্য এই কীর্তি গড়েন তিনি। টস হেরে আগে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে ইন্দোনেশিয়া। ১৬৮ রানের লক্ষ্যে নামা কম্বোডিয়ার স্কোর ১৫ ওভার শেষে হয়ে যায় ৫ উইকেটে ১০৬ রান। ইনিংসের ১৬তম ওভারে প্রথমবার বোলিংয়ে এসেই সবকিছু ওলটপালট করে দেন তিনি। প্রথম তিন বলে কম্বোডিয়ার তিন ব্যাটার শাহ আবরার হোসেন, নির্মলজিৎ সিং ও চ্যানথুন রথনক—এই তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে হ্যাটট্রিক করলেন প্রিয়ান্দানা।

হ্যাটট্রিক করেই থেমে যাননি প্রিয়ান্দানা। ১৬তম ওভারের চতুর্থ বলে দিয়েছেন ডট। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বলে কম্বোডিয়ার আরও দুই ব্যাটার মংদারা সক ও পেল ভেনাককে ফিরিয়ে ৫ উইকেট পূর্ণ করেছেন প্রিয়ান্দানা। সেই ওভারে মাত্র ১ রান খরচ করেন প্রিয়ান্দানা। ইন্দোনেশিয়ার পেসার এই রান দিয়েছেন ওয়াইডে। প্রিয়ান্দানা ৫ উইকেট নিয়ে ১৬ ওভারে ১০৭ রানে গুটিয়ে যায় কম্বোডিয়া।

ঘরোয়া টি-টোয়েন্টিতে এক ওভারে ৫ উইকেট নেওয়ার ঘটনা এর আগে দুবার হয়েছে। ২০১৩-১৪ মৌসুমে বিজয় দিবস টি-টোয়েন্টি কাপে আবাহনী লিমিটেডের বিপক্ষে ইউসিবি-বিসিবি একাদশের হয়ে ১ ওভারে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন আল আমিন। অপর কীর্তি ভারতের পেসার অভিমন্যু মিঠুনের। ২০১৯-২০ মৌসুমের সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফির সেমিফাইনালে হরিয়ানার বিপক্ষে ১ ওভারে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন কর্ণাটকের মিঠুন।

এক ওভারে ৫ উইকেট নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেও ম্যাচসেরার পুরস্কার প্রিয়ান্দানা পাননি। কম্বোডিয়ার বিপক্ষে ৬০ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার ওপেনার ধার্ম কেসুমা। ৬৮ বলে ৮ চার ও ৬ ছক্কায় ১১০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। প্রিয়ান্দানা ওপেনিংয়ে নেমে ১১ বলে ৬ রান করেছেন।

ফুটবল

মোহামেডানের সঙ্গে ড্র করে শঙ্কায় কিংস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৪
মোহামেডান ও কিংসের দ্বৈরথ শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। ছবি: বাফুফে
মোহামেডান ও কিংসের দ্বৈরথ শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। ছবি: বাফুফে

মাঠের লড়াইয়ে উত্তাপ ছড়ালেও স্কোরবোর্ডে তার প্রতিফলন দেখা গেল না। ফেডারেশন কাপের বহুল প্রতিক্ষিত ম্যাচে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও বসুন্ধরা কিংসের দ্বৈরথ শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। এই অমীমাংসিত ফলাফলে মোহামেডান তাদের সেমিফাইনালের পথ অনেকটা পরিষ্কার করলেও, গ্রুপের মারপ্যাঁচে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস।

মঙ্গলবার কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে ‘বি’ গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হয় দুই দল। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল কিংস। মোহামেডান ডিফেন্সের ভুলে বল পেয়েছিলেন ইমানুয়েল সানডে, কিন্তু রাকিবের নেওয়া শট গোলরক্ষক সুজন রুখে দেন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে রাকিব হোসেন বল জালে জড়ালেও অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল করে দেন রেফারি।

দ্বিতীয়ার্ধের ৬১ মিনিটে মুজাফ্ফরভের দুর্দান্ত ফ্রি-কিক রুখে দিয়ে কিংসকে ম্যাচে টিকিয়ে রাখেন গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকো।

ম্যাচের একদম শেষ দিকে মোহামেডানের স্যামুয়েল বোয়াটেং নিশ্চিত গোলের সুযোগ তৈরি করলেও তপু বর্মনের ব্লকিংয়ে গোলবঞ্চিত হয় আলফাজ আহমেদের শিষ্যরা।

পুরো ম্যাচেই ফিনিশিংয়ের অভাব স্পষ্ট ছিল। কিংসের নাবিব নেওয়াজ জীবন ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিম বেশ কিছু সুযোগ নষ্ট করেন। ফলে গত লিগ ম্যাচে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার মোহামেডানের লক্ষ্য যেমন অপূর্ণ থাকল, তেমনি কিংসকেও মাঠ ছাড়তে হলো এক পয়েন্টের আক্ষেপ নিয়ে।

৩ ম্যাচে এক জয় ও দুই ড্রয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে আছে। অন্যদিকে, ২ ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চার নম্বরে থাকা কিংসের জন্য পরবর্তী ম্যাচগুলো এখন অগ্নিপরীক্ষার সমান।

গ্রুপের বর্তমান সমীকরণ অনুযায়ী, প্লে অফে উঠতে হলে কিংসকে তাদের পরবর্তী ম্যাচগুলোতে বড় ব্যবধানে জয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। অন্যথায় ফেডারেশন কাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেওয়ার একটি ক্ষীণ শঙ্কা জেগে রইল কিংসের তাবুতে। যদিও খুব একটা চিন্তিত নন কিংস কোচ মারিও গোমেস, ‘এই ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, আগের ম্যাচে হেরে এসেছিলাম। তাই হার না মানাটা জরুরি ছিল। আমরা ভালো খেলেছি, শুধু গোলটাই দরকার ছিল—এইটুকুই। অবশ্যই (প্লে অফে খেলার সুযোগ) আছে। এখন আমরা বিশ্রাম নেব।’

লিগে কিছুদিন আগে কিংসের কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল মোহামেডান। দলের খেলায় তাই উন্নতি খুঁজে পেয়েছেন সাদা কালো কোচ আলফাজ আহমেদ, ‘সব মিলিয়ে দল ভালো খেলছে এবং আমরা জয়ের জন্যই মাঠে নেমেছিলাম। তারপরও এটা খেলা, প্রতিপক্ষ দল শক্তিশালী। অবশ্যই তাদের সমীহ করতে হবে। গ্রুপে আমাদের আরেকটি ম্যাচ আছে। ওই ম্যাচ আমরা যদি জিততে পারি তাহলে আমরা কোয়ালিফাই করব এবং সেই ম্যাচের প্রত্যাশায় আমরা থাকছি।’

ক্রিকেট

দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়ে অলিখিত ফাইনালের অপেক্ষায় মধ্যাঞ্চল

ক্রীড়া ডেস্ক    
শেষ রাউন্ডে ৬ রানে জিতেছে জ্যোতিরা। ছবি: বিসিবি
শেষ রাউন্ডে ৬ রানে জিতেছে জ্যোতিরা। ছবি: বিসিবি

শিরোপার লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য আজ দক্ষিণাঞ্চলের বিপক্ষে জয়ের বিকল্প ছিল না মধ্যাঞ্চলের। হতাশ করেনি নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। মেয়েদের বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের (বিসিএল) পঞ্চম রাউন্ডে দক্ষিণাঞ্চলকে ৬ রানে হারিয়েছে তারা। টুর্নামেন্টে এটা তাদের টানা তৃতীয় জয়। জয় দিয়ে বিসিএল শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে যায় মধ্যাঞ্চল।

দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়ে শিরোপার লড়াইয়ের অপেক্ষায় মধ্যাঞ্চল। শেষ রাউন্ডে আগামী ২৫ ডিসেম্বর অলিখিত ফাইনালে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। উভয় দলের সংগ্রহ সমান ৮ পয়েন্ট। অর্থাৎ শেষ রাউন্ডে যারা জিতবে তাদের হাতেই উঠবে শিরোপা। দুটি করে পয়েন্ট নিয়ে তিন ও চারে আছে দক্ষিণাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল। আগেই শিরোপার লড়াই থেকে ছিটকে গেছে তারা। শেষ রাউন্ডে আগামীকাল একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দল। সে ম্যাচটি কেবলই নিয়মরক্ষার।

গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে স্কোরবোর্ড বড় পুঁজি দাঁড় করাতে পারেনি মধ্যাঞ্চল। রাজশাহী বিভাগীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১১৪ রান তোলে তারা। পুঁজি বেশি না হলেও সাবিকুন নাহার ও ফারিহা তৃষ্ণাদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে শেষ হাসি হেসেছে মধ্যাঞ্চল। দক্ষিণাঞ্চলকে ১০৮ রানে থামায় তারা।

জবাব দিতে নেমে দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে ৩৮ রান করেন ফারজানা হক পিংকি। লতা মণ্ডল এনে দেন ২৮ রান। অধিনায়ক রাবেয়া খানের ব্যাট থেকে আসে ১৮ রান। ৩ উইকেট নেন নাহার। ৪ ওভারে তাঁর খরচ ১৭ রান। ৪ ওভারে ১৩ রানের বিনিময়ে ২ উইকেট নেন তৃষ্ণা। ২ উইকেট নিতে ৩০ রান খরচ করেন জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা।

এর আগে মধ্যাঞ্চলের হয়ে ইভার অবদান সর্বোচ্চ ২৮ রান। ২৭ রানের ইনিংস খেলেন ইসমা তানজিম। সমান ১৬ রান করেন জ্যোতি ও সুমনা আক্তার। ১২ রান খরচায় ৩ ব্যাটারকে ফেরান রাবেয়া। দল হারলেও অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচটা রাঙালেন তিনি।

ক্রিকেট

সড়ক দুর্ঘটনার শিকার মেসির বোন, স্থগিত বিয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ১৬
সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন মেসির বোন মারিয়া সল। ছবি: সংগৃহীত
সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন মেসির বোন মারিয়া সল। ছবি: সংগৃহীত

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ৩ জানুয়ারি বিয়ের পিঁড়িতে বসতেন লিওনেল মেসির ছোট বোন মারিয়া সল। বিয়েবাড়িতে উৎসবমুখর পরিবেশেই থাকার কথা ছিল মেসির পরিবারের। কিন্তু বিপদ যে কখন আসবে, সেটা তো আগে থেকে অনুমান করা যায় না। আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় বিয়েটা স্থগিত করতে হয়েছে।

আর্জেন্টিনার ‘ক্লারিন’, ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য সান’সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে আজ মেসির বোনের দুর্ঘটনার খবর জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে গাড়ি চালানোর সময় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং দেয়ালের সঙ্গে তাঁর গাড়ি ধাক্কা খায়। এতে তাঁর শরীরের কিছু অংশ পুড়েছে এবং ভেঙে গেছে মেরুদণ্ডের কশেরুকা। মেসির মা সেলিয়া এবং আর্জেন্টিনার সাংবাদিক আনহেল দি ব্রিতো মেসির বোনের দুর্ঘটনার বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন। এলএএম নামে এক মার্কিন টিভি প্রোগ্রামে মেসির বোনের দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে আনহেল বলেন, ‘মেসির বোন এখন বিপদমুক্ত ও সুস্থ। আমি তার পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি ও ৩ জানুয়ারি রোজারিওতে তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। এখন সেটা স্থগিত করছে। আঘাত থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে বেশ কয়েক দিন তাঁকে বিশ্রামে থাকতে হবে।’

মেসির জন্মশহর রোজারিওতে ছোটবেলাতেই প্রেমে পড়েন মারিয়া ও হুলিয়ান তুলি আরেল্লানো। পারিবারিক দিক থেকেও দুই পক্ষ একে অপরকে চেনে। ১২ বছর ধরে দুজনের প্রেমের সম্পর্ক। হুলিয়ান এখন ইন্টার মায়ামি অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সহকারী কোচ। মেসির ছেলে ইন্টার মায়ামির বয়সভিত্তিক দলে এখন খেলছে। ২০২৩ সালে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে পাড়ি জমান মেসি। আড়াই বছরে মায়ামির হয়ে ৮৮ ম্যাচে ৭৭ গোলের পাশাপাশি ৪৪ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন।

২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড এবং ২০২৫ এমএলএস কাপ—এই তিন শিরোপা মেসি জেতেন মায়ামির জার্সিতে। এটা মেসির ক্যারিয়ারের ৪৭তম শিরোপা। সিনিয়র ফুটবলে এটা ৪৪তম। গোল করার পাশাপাশি শিরোপা ও পুরস্কার জিতে একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন তিনি। ইন্টার মায়ামির অনুশীলন ক্যাম্পে মেসি প্রায়ই তাঁর ছেলেকে নিয়ে আসেন। ইন্টার মায়ামির অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সহকারী কোচ হুলিয়ান ২০১৭ সালে মেসির বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন।

ক্রিকেট

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে বিধ্বস্ত ভারতকে নিয়ে বোর্ডের ‘তদন্ত’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪১
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ১৯১ রানে হেরেছে ভারত। ছবি: সংগৃহীত
অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ১৯১ রানে হেরেছে ভারত। ছবি: সংগৃহীত

নামে ‘হাইভোল্টেজ ম্যাচ’ হলেও ভারত-পাকিস্তানের বেশির ভাগ ম্যাচ হয় একপেশে। ২০২৫ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালও এর ব্যতিক্রম হয়নি। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমিতে পরশু পাকিস্তানের কাছে ১৯১ রানে হেরে শিরোপা খুইয়েছেন ভারতের যুবারা। এ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) হার্ডলাইনে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের কাছে বাজেভাবে হারের পর ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করা হবে বলে ক্রিকবাজের গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় বিসিসিআইয়ের শীর্ষ পর্ষদের এক অনলাইন সভায় বোর্ডের সদস্যরা দলের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁদের মনে হয়েছে, বাজে পরাজয়ের ব্যাপারটা আরও একটু খতিয়ে দেখা দরকার। এমনকি টিম ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে ব্যাখ্যাও চাওয়া হতে পারে। ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের টিম ম্যানেজার সলিল দাতার একটি লিখিত প্রতিবেদন দেবেন। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, প্রধান কোচ ঋষিকেশ কানিতকার ও অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রের সঙ্গে একটা সভায় বসতে যাচ্ছে বিসিসিআই।

টানা চার ম্যাচ জিতে এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে ওঠে ভারত। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া পাকিস্তান ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৪৭ রান করে। সামির মিনহাস ১১৩ বলে ১৭ চার ও ৯ ছক্কায় করেছেন ১৭২ রান। তাঁর একার রানই ভারত করতে পারেনি। ২৬.২ ওভারে ১৫৬ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। সিরিজে সর্বোচ্চ ৪৭১ রান করে টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার পেয়েছেন সামির মিনহাস। হারের পর রানার্সআপ ভারত এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি মহসিন নাকভির কাছে রানার্সআপ পদক নেয়নি। এমনকি পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের মেন্টর সরফরাজ আহমেদ ভারতীয় ক্রিকেটারদের উদ্দেশে বাজে মন্তব্য করেছেন বলে শোনা গেছে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বিসিসিআই এ ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান করতে চাইছে। নতুন বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারিতে কলম্বোতে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। ২০২৫ এশিয়া কাপে দুই দলের মাঠের পারফরম্যান্সের চেয়ে অন্যান্য ঘটনা নিয়েই বেশি আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

ভারতকে হারিয়ে ২১ লাখ টাকা পাচ্ছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররাভারতকে হারিয়ে ২১ লাখ টাকা পাচ্ছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা

দুবাই শেষে পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে গতকাল ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে ফেরার পর রাজকীয়ভাবে বরণ করা হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে বের হচ্ছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা। ছাদখোলা বাসে পাকিস্তান দলের উদ্দেশে ভক্ত-সমর্থকেরা ফুল ছিটিয়েছেন। হিন্দুস্তান টাইমস, টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভিসহ ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি মহসিন নাকভি পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রত্যেক ক্রিকেটারের জন্য ৫০ লাখ পাকিস্তানি রুপি অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২১ লাখ ৮৩ হাজার টাকা।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা পাকিস্তান এর আগে একবারই জিতেছিল। ২০১২ সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। ১৩ বছর পর এবার আর শিরোপা ভাগাভাগি করতে হয়নি ভারত-পাকিস্তানকে। দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমি মাঠে ভারতকে ১৯১ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শিরোপা জিতল পাকিস্তান।

এবারও পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধানকে বর্জন করলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররাএবারও পাকিস্তানের বোর্ডপ্রধানকে বর্জন করলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা

