কাজের ধরন বদলে দিয়েছে আলোচিত ১০ এআই টুলস

উপস্থাপনার স্লাইড থেকে শুরু করে কণ্ঠস্বর তৈরি, ছবি আঁকা, তথ্য অনুসন্ধান, কোডিং এবং দৈনন্দিন কাজের সহায়তা—বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে এআই টুলস। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের দ্রুত অগ্রগতি প্রাতিষ্ঠানিক কর্মদক্ষতা, সৃজনশীল কাজের ধারা এবং ডেভেলপারদের কাজের পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। সাধারণ চ্যাট ইন্টারফেস থেকে শুরু করে মাল্টিমোডাল ইকোসিস্টেম পর্যন্ত সব মিলিয়ে জেনারেটিভ এআই টুলস এখন আধুনিক ব্যবসা ও প্রযুক্তির মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। সে রকমই জনপ্রিয় ১০টি এআই টুলস নিয়ে আজকের আয়োজন। লিখেছেন: পল্লব শাহরিয়ার
১০. গামা
নির্মাতা: গামা ইনকরপোরেটেড
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২০
সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও: গ্র্যান্ট লি
আর্থিক তথ্য: ১০ কোটি ডলারের বেশি (নভেম্বর, ২০২৫)
- ম্যানুয়ালি স্লাইড সাজানোর ঝামেলা কমিয়ে উপস্থাপনা তৈরির প্রক্রিয়া সহজ করেছে গামা। লিখিত নির্দেশনা থেকে এটি প্রেজেন্টেশন, ওয়েব পেজ ও ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারে। এর কার্ডভিত্তিক ক্যানভাসে লেখা, ছবি, চার্ট ও অন্যান্য মিডিয়া যুক্ত করে সহজেই কনটেন্ট সাজানো যায়। ফলে আলাদা ডিজাইন টিমের সহায়তা ছাড়াই পেশাদার মানের উপস্থাপনা তৈরি করা সম্ভব। ব্যবসায়িক প্রস্তাব, বিনিয়োগকারীদের জন্য আপডেট, প্রশিক্ষণসামগ্রী ও অভ্যন্তরীণ ব্রিফিং তৈরিতে প্ল্যাটফর্মটি কাজে লাগে।
৯. ইলেভেনল্যাবস
নির্মাতা: ইলেভেনল্যাবস
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২২
সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও: মাতি স্তানিশেভস্কি
আর্থিক তথ্য: ৫০ কোটি ডলারের বেশি (মে, ২০২৬)
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বাস্তবসম্মত কণ্ঠস্বর তৈরি ও অডিও কনটেন্ট নির্মাণের জন্য পরিচিত ইলেভেনল্যাবস। এর প্রযুক্তি কথার গতি, উচ্চারণ, আবেগ ও কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করতে পারে। টেক্সট-টু-স্পিচের পাশাপাশি কণ্ঠস্বর ক্লোনিং, ডাবিং এবং বিভিন্ন ভাষায় অডিও স্থানীয়করণের সুবিধাও রয়েছে। ফলে ভিডিও নির্মাতা, গেম ডেভেলপার, প্রকাশক ও প্রশিক্ষণ সেবা প্রদানকারীরা তুলনামূলক কম সময়ে বহুভাষিক কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন।
৮. কার্সর
নির্মাতা: অ্যানিস্ফিয়ার
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২২
সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও: মাইকেল ট্রুয়েল
অধিগ্রহণ: স্পেসএক্স, ৬ হাজার কোটি ডলারের অধিগ্রহণ চুক্তি
- কার্সর এআই-সহায়ক কোড এডিটর, যা সফটওয়্যার ডেভেলপারদের কোড লেখা, ত্রুটি শনাক্ত করা, পুরোনো কোড উন্নত করা এবং বড় কোডবেস বুঝতে সাহায্য করে। ভিএস কোডের ভিত্তিতে তৈরি এই প্ল্যাটফর্মে সাধারণ ভাষায় নির্দেশনা দিয়ে কোডের বিভিন্ন অংশ নিয়ে কাজ করা যায়। ফলে সফটওয়্যার তৈরির অনেক পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব। জটিল প্রকল্পে কোডের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক বোঝা এবং একাধিক ফাইলে পরিবর্তন আনার কাজেও এটি সহায়ক।
৭. মিডজার্নি
নির্মাতা: মিডজার্নি
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২২
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী: ডেভিড হোলজ
- লিখিত বর্ণনা থেকে শৈল্পিক ও উচ্চমানের ছবি তৈরির জন্য মিডজার্নি পরিচিত। বিজ্ঞাপন, বইয়ের প্রচ্ছদ, ধারণাচিত্র, চলচ্চিত্রের প্রাথমিক ভিজ্যুয়াল পরিকল্পনা এবং ডিজিটাল আর্ট তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়। নির্দেশনার মাধ্যমে ছবির আলো, রং, টেক্সচার, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ ও শিল্পরীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ডিসকর্ডের মাধ্যমে ব্যবহারের জন্য পরিচিত হলেও এখন নিজস্ব ওয়েব ইন্টারফেসেও ছবি তৈরি করা যায়।
৬. মেটা লামা
নির্মাতা: মেটা
প্রথম প্রকাশ: ২০২৩
প্রধান নির্বাহী: মার্ক জাকারবার্গ
- মেটার লামা একটি বৃহৎ ভাষা মডেল পরিবার। এটি ডেভেলপার ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্ব এআই অ্যাপ্লিকেশন তৈরির সুযোগ দিয়েছে। মডেলগুলো অনুমোদিত শর্তে ডাউনলোড করে নিজস্ব অবকাঠামোতে চালানো, নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী করে সাজানো এবং বিভিন্ন সফটওয়্যারে যুক্ত করা যায়। এ কারণে নিজস্ব ডেটা ও নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে লামা আকর্ষণীয় বিকল্প।
৫. পারপ্লেক্সিটি
নির্মাতা: পারপ্লেক্সিটি এআই
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২২
সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও: অরবিন্দ শ্রীনিবাস
- পারপ্লেক্সিটি একটি এআই-চালিত সার্চ ও উত্তর প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম। প্রচলিত সার্চ ইঞ্জিনের মতো শুধু ওয়েবসাইটের তালিকা দেখানোর পরিবর্তে এটি প্রশ্নের সরাসরি উত্তর তৈরি করে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়েব উৎসের লিংক যুক্ত করে। ফলে গবেষণা, বাজার বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান সহজ হয়। এর উন্নত অনুসন্ধান সুবিধা জটিল প্রশ্নকে কয়েকটি ধাপে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।
৪. মাইক্রোসফট কোপাইলট
নির্মাতা: মাইক্রোসফট
প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৭৫
কোপাইলট প্রথম প্রকাশ: ২০২৩
প্রধান নির্বাহী: সত্য নাদেলা
- মাইক্রোসফট কোপাইলট হলো এআই-সহায়ক টুলের একটি পরিবার, যা উইন্ডোজ, মাইক্রোসফট ৩৬৫ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক সফটওয়্যারে ব্যবহার করা যায়। এর সাহায্যে ই-মেইলের সারসংক্ষেপ তৈরি, নথি লেখার খসড়া প্রস্তুত, স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনার কাঠামো তৈরির মতো কাজ করা যায়। প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত লাইসেন্স ও অনুমতি থাকলে এটি মাইক্রোসফট ৩৬৫-এর বিভিন্ন অ্যাপের তথ্য ব্যবহার করেও কাজ করতে পারে। তবে সব সংস্করণে একই সুবিধা পাওয়া যায় না; ফিচার, লাইসেন্স ও ব্যবহারকারীর অনুমতির ওপর সক্ষমতা নির্ভর করে।
৩. ক্লড
নির্মাতা: অ্যানথ্রোপিক
প্রতিষ্ঠাকাল: ২০২১
সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সিইও: দারিও আমোদেই
- অ্যানথ্রোপিকের তৈরি ক্লড লেখালেখি, তথ্য বিশ্লেষণ, কোডিং, নথি পর্যালোচনা এবং জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। বড় আকারের নথি ও দীর্ঘ কথোপকথনের প্রসঙ্গ ধরে রেখে কাজ করার ক্ষমতা এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রতিষ্ঠানটি এআই নিরাপত্তা, মডেলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেয়। ক্লডের বিভিন্ন সংস্করণে কোড লেখা, তথ্য বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট নিয়ে কাজ করার সুবিধা রয়েছে।
২. গুগল জেমিনি
নির্মাতা: গুগল
প্রথম প্রকাশ: ২০২৩
প্রধান নির্বাহী: সুন্দর পিচাই
- গুগল জেমিনি একটি মাল্টিমোডাল এআই মডেল পরিবার। মডেল ও সংস্করণভেদে এটি লেখা, কোড, ছবি, অডিও এবং ভিডিও নিয়ে কাজ করতে পারে। গুগলের বিভিন্ন সেবা ও অ্যাপের সঙ্গে এর সংযোগ ব্যবহারকারীদের তথ্য বিশ্লেষণ, লেখালেখি, গবেষণা, প্রোগ্রামিং এবং কনটেন্ট তৈরিতে সহায়তা করে। দীর্ঘ নথি, বড় কোডবেস এবং ভিডিও বিশ্লেষণের মতো কাজেও নির্দিষ্ট সংস্করণগুলো কার্যকর। তবে সব সংস্করণের সক্ষমতা বা তথ্য ধারণের সীমা সমান নয়।
১. চ্যাটজিপিটি
নির্মাতা: ওপেনএআই
প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১৫
চ্যাটজিপিটি চালু: নভেম্বর ২০২২
প্রধান নির্বাহী: স্যাম অল্টম্যান
- চ্যাটজিপিটি কথোপকথন, লেখালেখি, অনুবাদ, তথ্য বিশ্লেষণ, গাণিতিক সমস্যা সমাধান, প্রোগ্রামিং এবং বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সংস্করণ ও অ্যাকাউন্টের সুবিধা অনুযায়ী এতে ওয়েব অনুসন্ধান, ছবি বিশ্লেষণ, ভয়েস কথোপকথন, ফাইল নিয়ে কাজ এবং ছবি তৈরির মতো সুবিধাও রয়েছে। ডেভেলপারদের জন্য এপিআইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সফটওয়্যারে ওপেনএআইয়ের মডেল যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবেদন তৈরি, গবেষণা, গ্রাহকসেবা, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ সহজ করতে এটি ব্যবহার করতে পারে। তবে চ্যাটজিপিটি সব সময় নির্ভুল তথ্য দেয় না; গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাচাই করা প্রয়োজন।