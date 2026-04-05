Ajker Patrika
প্রযুক্তি

বাজারে অপো এ৬কে, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে চলছে বিশেষ অফার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ১৭
আসন্ন পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে দেশের বাজারে নতুন স্মার্টফোন এনেছে অপো। ‘অপো এ৬ কে’ স্মার্টফোনটি অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তি ও শক্তিশালী ব্যাটারির সমন্বয়ে তৈরি।

অপো এ৬কে ফোনের প্রধান আকর্ষণ এর ৫০ মেগাপিক্সেল আলট্রা-ক্লিয়ার ক্যামেরা। এতে ব্যবহার করা হয়েছে স্ন্যাপড্রাগন ৬৮৫ মোবাইল প্ল্যাটফর্ম। ফলে মাল্টিটাস্কিং, উচ্চমানের গেমিং বা দৈনন্দিন ব্যবহারে কোনো ধরনের ল্যাগ ছাড়াই স্মুথ পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে।

এই ফোনে রয়েছে ৬৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বিশাল ব্যাটারি। কোম্পানি দাবি করছে, এই ব্যাটারি ৫ বছর পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী পারফরম্যান্স দেবে। এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে এতে রয়েছে রিভার্স চার্জিং সুবিধা। এতে ১২০ হার্জ আলট্রা ব্রাইট ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, যা স্মুথ স্ক্রলিং ও উজ্জ্বল ডিসপ্লের নিশ্চয়তা দেয়।

ডিভাইসটিতে ৪ বছরের ফ্লুয়েন্সি গ্যারান্টির পাশাপাশি এআই এডিটর ২.০, এআই গেমবুস্ট ২.০ এবং এআই লিঙ্কবুস্ট ৩.০-এর মতো ফিচার রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য ‘থেফট প্রোটেকশন’ এবং আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন গুগল ‘জেমিনি’ (Gemini) যুক্ত করা হয়েছে।

পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে অপো এ৬কে কিনলেই ক্রেতারা পাচ্ছেন ৯০ দিনের নিশ্চিত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং ২ বছরের ওয়ারেন্টি। এছাড়া বিশেষ লটারি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ও’লাইক এয়ারবাডস, এলিট ব্যাকপ্যাক, অপো টিশার্ট ও ক্যাপ জেতার সুযোগ রয়েছে। কার্ডলেস ইএমআই সুবিধায় সর্বোচ্চ ২০% ডাউন পেমেন্টেও ফোনটি কেনা যাবে।

ক্রিস্টাল ব্লু এবং ক্রিস্টাল ভায়োলেট—এই দুটি আকর্ষণীয় রঙে ৪ জিবি র‍্যাম ও ১২৮ জিবি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের এই ফোনটির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ১৯ হাজার ৯৯৯ টাকা।

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

বাজারে অপো এ৬কে, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে চলছে বিশেষ অফার

বাজারে অপো এ৬কে, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে চলছে বিশেষ অফার

নতুন আমেরিকান ড্রিম: মার্কিন ভিসা পেতে অনলি ফ্যানস ইনফ্লুয়েন্সারদের হিড়িক

নতুন আমেরিকান ড্রিম: মার্কিন ভিসা পেতে অনলি ফ্যানস ইনফ্লুয়েন্সারদের হিড়িক

রাজধানীতে তরুণ বিজ্ঞানীদের সম্মেলন শুরু

রাজধানীতে তরুণ বিজ্ঞানীদের সম্মেলন শুরু

ইন্টারনেট ও ডেটা সেন্টার সচল রাখতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের দাবি

ইন্টারনেট ও ডেটা সেন্টার সচল রাখতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের দাবি