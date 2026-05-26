ঈদের শুভেচ্ছা কার্ড বানাবেন যেসব অ্যাপ দিয়ে

নব্বই বা শূন্য দশকের শুরুর দিকের সেই কোরবানির ঈদের দিনগুলোর কথা মনে আছে? হাটের গরু নিয়ে তুমুল উত্তেজনা কিংবা ঈদের দিন সকাল থেকে মাংস কাটাছেঁড়ার বিশাল ব্যস্ততা। এর মাঝেও আমাদের শৈশবের একটা বড় অংশজুড়ে থাকত ঈদ কার্ড। ঈদের আগের রাতে ড্রয়িংরুমে বসে একদিকে বড়রা যখন মাংস বিলি-বণ্টনের হিসাব মেলাতেন, ঠিক তখন ঘরের এক কোণে চলত গোপন মিশন। পাড়ার মোড়ের দোকান থেকে দুই টাকা, পাঁচ টাকা দিয়ে কেনা রঙিন কার্ড, কোনোটাতে জরির কাজ, কোনোটাতে আবার স্প্রে পেইন্টের নকশা। আর ভেতরে কাঁপা কাঁপা অক্ষরে সেই চিরন্তন চার লাইন ‘ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি’।
প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আমরা সবাই এখন ডিজিটাল। কোরবানি ঈদের শুভেচ্ছা মানেই এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গরুর ছবির সঙ্গে একটা ‘ঈদ মোবারক’ স্ট্যাটাস, একটা ফরওয়ার্ডেড মেসেজ কিংবা ঝকঝকে অ্যানিমেটেড জিআইএফ। এক ক্লিকেই শুভেচ্ছা বিনিময়ের দায়িত্ব শেষ! তবে ব্যস্ততার দোহাই দেওয়া এই সময়ে ঈদে হারিয়ে যাওয়া শৈশবের স্বাদ
আর অনাবিল আনন্দ ফিরিয়ে আনা সম্ভব।
কম্পিউটার ছাড়াই শুধু হাতের স্মার্টফোন দিয়ে ঝটপট ঈদ কার্ড তৈরি করতে কিছু অ্যাপ গুগল প্লে-স্টোর বা অ্যাপ-স্টোর থেকে নামিয়ে নিতে পারেন। এই অ্যাপগুলো ফ্রি ব্যবহার করা যায়। অ্যাপের ভেতরে কিছু নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড ও এলিমেন্ট রয়েছে, যেগুলো ব্যবহার করতে চাইলে সেসব অ্যাপের পেইড ভার্সন ব্যবহার করতে হয়।
ডিজিটাল যুগে সেই চেনা হাতের লেখার ওম, খাম খোলার রোমাঞ্চ আর কার্ড ওলটানোর চিরচেনা নস্টালজিয়াটা হয়তো আর পাওয়া যাবে না।
কিন্তু শুভেচ্ছা পাঠানোর যে উষ্ণতা, সেটা পাওয়া যাবে। বন্ধুদের কাছে পুরোনো স্মৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। তাতে আরও রঙিন হয়ে উঠবে ঈদ।
ঈদের সময় বড় শহরগুলো যেন অচেনা রূপ নেয়। চিরচেনা যানজটের শহর হয়ে যায় একেবারে ফাঁকা। তবে এই ফাঁকা শহরে ঈদের রাতে আত্মীয়ের বাসায় যাওয়া কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বের হওয়ার সময় রাইড শেয়ারিং অ্যাপ ব্যবহার করেন অনেকে। চালকের সংখ্যা সীমিত থাকায় বাস্তবতা হলো, বাইক বা গাড়ি পেতে বেশ ঝক্কিতে পড়তে হয় এ সময়।৩০ মিনিট আগে
ঈদের নানা কাজের ব্যস্ততা, আড্ডা আর ঘোরাঘুরির চোটে অনেকেই স্মার্টফোনের চার্জের কথা একদম ভুলে যান। এবার জেনে রাখুন, ঈদের এই ব্যস্ততা আর বিদ্যুৎ-সংকটের মধ্যেও কীভাবে স্মার্টফোনের চার্জ দীর্ঘসময় ধরে রাখবেন।১ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্রুত বদলে দিচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবহারের ধরন। সার্চ ইঞ্জিন থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন কেনাকাটা—সবখানেই এখন এআই-এর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গুগল বলছে, মানুষের অনলাইন অনুসন্ধানের ধরন বদলে যাওয়ায় তাদেরও সার্চ ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনতে হচ্ছে।১ দিন আগে
জাপানে প্রবীণ নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পারিবারিক বা সম্পর্কের টানাপোড়েনের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে মানুষের চেয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা ‘এআই’-এর পরামর্শ নিতে বেশি পছন্দ করছেন। সম্প্রতি দেশটিতে পরিচালিত এক নতুন জরিপে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। এটিকে মানুষের মানসিক সাহচর্য ও কাউন্সেলিংয়ের ক্ষেত্রে...২ দিন আগে