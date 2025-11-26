সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা: হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করল কিশোর-কিশোরী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ায় শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা হয়েছিল। আইনে বলা হয়েছিল, আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৬ বছরের কম বয়সী কোনো শিশু যেন অ্যাকাউন্ট খুলতে না পারে এই বিষয়টি মেটা, টিকটক ও ইউটিউবসহ সব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করতে হবে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছে ১৫ বছর বয়সী দুই কিশোর-কিশোরী।
নোয়া জোনস ও মেসি নেইল্যান্ড নামে ওই কিশোর-কিশোরীর অভিযোগ, এই আইন মুক্ত যোগাযোগের অধিকারের পরিপন্থী এবং অসাংবিধানিক। এই আইনের প্রতি সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমর্থন থাকলেও এই নিষেধাজ্ঞা শিশুদের অধিকার পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলে দাবি করছে তারা। একটি অধিকার সংগঠনের সহায়তায় আদালতে এই যুক্তি তুলে ধরবে নোয়া ও মেসি।
মেসি এক বিবৃতিতে জানায়, ‘আমাদের চুপ করিয়ে দেওয়া উচিত নয়। এটা যেন অরওয়েলের ১৯৮৪ বইয়ের মতো, আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়।
এ মামলার খবর প্রকাশ্যে আসার পর যোগাযোগমন্ত্রী আনিকা ওয়েলস সংসদে বলেন, সরকার কোনোভাবেই অবস্থান বদলাবে না। তিনি বলেন, ‘আমরা কোনো হুমকিতে নতি স্বীকার করব না। আইনি চ্যালেঞ্জেও ভয় পাব না। বড় প্রযুক্তি কোম্পানির চাপেও নতি স্বীকার করব না। অস্ট্রেলীয় অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আমরা দৃঢ়ভাবে অবস্থান ধরে রাখব।’
মামলাটি অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টে দাখিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিজিটাল ফ্রিডম প্রজেক্ট (ডিএফপি)। নোয়া ও মেসিকে সহযোগিতা করা এই সংগঠনটি আজ বুধবার তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, কিশোর-কিশোরীরা তথ্য পাওয়া ও যোগাযোগের জন্য মূলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নির্ভর করে। ফলে এই নিষেধাজ্ঞা দেশের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশু-কিশোর এবং এলজিবিটিআইকিউ+ কিশোর-কিশোরীদের ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে।
নিউ সাউথ ওয়েলসের পার্লামেন্ট সদস্য জন রুডিকের নেতৃত্বাধীন ডিএফপি জানায়, তাদের আইনি চ্যালেঞ্জ মূলত নির্ভর করবে এই নিষেধাজ্ঞা রাজনৈতিক যোগাযোগের ওপর কী প্রভাব ফেলছে এবং আইনটির উদ্দেশ্যের তুলনায় এমন কঠোর পদক্ষেপ কতটা যৌক্তিক তা বিচার করার ওপর।
সংগঠনটি যুক্তি দিয়েছে, অনলাইন নিরাপত্তা বাড়াতে এই নিষেধাজ্ঞার বদলে আরও কার্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। যেমন, ডিজিটাল সাক্ষরতা কর্মসূচি, প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য বয়স-উপযোগী ফিচার বাধ্যতামূলক করা এবং এমন বয়স যাচাই প্রযুক্তি ব্যবহার করা, যেগুলো ব্যক্তিগত গোপনীয়তার জন্য বেশি সুরক্ষা দেয়।
জোন্স অভিযোগ করে বলেন, সরকারের নীতিটা যেন ‘আলসেমি’ করে বানানো। তিনি বলেন, ‘আমরাই সত্যিকারের ডিজিটাল নেটিভ এবং আমরা আমাদের ডিজিটাল দুনিয়ায় শিক্ষিত, শক্তিশালী ও সচেতন হয়ে থাকতে চাই। শিশুদের নীরব করে নয়, সুরক্ষা দিয়ে রক্ষা করা উচিত।’
অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো আগেই জানিয়েছিল, ইউটিউবের মালিক প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তি জায়ান্ট গুগলও এই আইনের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ আনার বিষয়টি বিবেচনা করছে।
যদিও আইনটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এর বিরোধিতা করছে। জরিপ বলছে, অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্কই এই নিষেধাজ্ঞার পক্ষে। তবে কিছু মানসিক স্বাস্থ্য–সংশ্লিষ্ট সংগঠনের বক্তব্য, এই আইন শিশুদের সামাজিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। অন্যদিকে কেউ কেউ বলছেন, নিষেধাজ্ঞার ফলে কিশোর-কিশোরীরা হয়তো ইন্টারনেটের আরও কম নিয়ন্ত্রিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অংশে চলে যেতে পারে।
রাজধানীর কড়াইল বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর যখন হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন ও অসহায়, ঠিক তখনই একটি মহলের পক্ষ থেকে বস্তির জায়গায় হাই-টেক পার্ক নির্মাণের কথা তোলা হয়েছে। সফটওয়্যার খাতের বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এ ধরনের ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন’ বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
আজ বুধবার বিকেলের দিকে ফেসবুক পোস্টে ফয়েজ আহমদ বলেন, বেসরকারি উদ্যোক্তা আলমাস কবির মৌখিক ও লিখিতভাবে কড়াইল বস্তির জায়গায় হাই-টেক পার্ক নির্মাণের প্রস্তাব দিচ্ছিলেন। তবে সরকার এই প্রস্তাব আমলে নেয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, বর্তমানে কড়াইল বস্তির জায়গায় কোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণের কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই।
ফয়েজ আহমদ জানান, কড়াইল বস্তির প্রায় ৪৩ একর জায়গা বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের হলেও এটি নিয়ে জটিলতা রয়েছে। অতীতে এই জায়গাটির মালিকানা ছিল টিঅ্যান্ডটির (বর্তমান বিটিসিএল)। আদালতের মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কখনোই এই জায়গা বুঝে পায়নি এবং দখলের চেষ্টাও করেনি।
ফেসবুক পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, কড়াইল বস্তিতে অবকাঠামো নির্মাণের কোনো পরিকল্পনা না থাকলেও সফটওয়্যার শিল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প খোঁজা হচ্ছে। কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারে যে সফটওয়্যার পার্কটি ছিল, সেটির ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় মেরামতের কাজ শুরু করতে হয়েছে এবং কোম্পানিগুলোকে অস্থায়ীভাবে সরানো হয়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে সরকার গণপূর্ত এবং রাজউককে আলাদাভাবে চিঠি দিয়েছে, যাতে ঢাকার আগারগাঁও, পূর্বাচল কিংবা অন্যান্য এলাকায় সফটওয়্যার পার্ক নির্মাণের জন্য জমি প্রদান করা হয়। এর অংশ হিসেবে: হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আগারগাঁওয়ের একটি প্লট বরাদ্দ নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এই প্লটে সফটওয়্যার পার্ক এবং হাই-টেক পার্কের প্রধান অফিসসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য একটি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে, যাতে গণপূর্ত বিভাগ সায় দিয়েছে। গত বছরের শেষের দিকে বনানী কর্নারের যে অংশে কোনো বস্তি নেই, তার ছোট অংশে একটি সফটওয়্যার পার্ক ভবন নির্মাণের কথা উঠলেও মানবাধিকার কর্মীদের পরামর্শক্রমে সেই পরিকল্পনা থেকেও আইসিটি বিভাগ বিরত থাকে।
ফয়েজ আহমদ বলেছেন, ‘সরকারের পরিকল্পনার সঙ্গে আদৌ সংশ্লিষ্ট নয়, এমন বক্তব্য প্রদানে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সচেতন ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই।’
হাজার হাজার মানুষ যখন আগুনে বিপর্যস্ত হয়ে নিরাপত্তাহীন অসহায় পরিস্থিতিতে রয়েছে, তখন হাই-টেক পার্ক স্থাপনের ‘আজগুবি’ বিষয় সামনে এনে ‘সরকারকে বিব্রত করার এমন অপচেষ্টার নিন্দা’ জানিয়েছেন ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম বাইন্যান্স (Binance) এবং এর প্রতিষ্ঠাতা বিলিয়নিয়ার চ্যাংপেং ঝাওয়ের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা হয়েছে। হামাস, হিজবুল্লাহসহ মার্কিন সরকার ঘোষিত ‘সন্ত্রাসী’ সংগঠনগুলোতে কোটি কোটি ডলার স্থানান্তরে সহায়তা করার অভিযোগ আনা হয়েছে এই মামলায়।
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মার্কিন নাগরিক বা তাঁদের পরিবার এই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
উল্লেখ্য, অর্থ পাচারের অভিযোগে ২০২৩ সালে দোষ স্বীকার করার পর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঝাওকে ক্ষমা করে দেওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরই এই মামলা হলো। এতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের ওপর নতুন করে নজরদারি বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
নর্থ ডাকোটার ফেডারেল আদালতে দায়ের করা মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে, বাইন্যান্স জেনেশুনে মার্কিন সরকার ঘোষিত বিদেশি সন্ত্রাস সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলোতে ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলারের বেশি অর্থ স্থানান্তর সহজ করেছে।
মামলায় আরও বলা হয়েছে, ৭ অক্টোবরের হামলার পরও এই অ্যাকাউন্টগুলোতে ৫০ মিলিয়ন (৫ কোটি) ডলারের লেনদেন হয়েছে এবং এর মধ্যে অন্তত দুটি লেনদেনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থ পাঠানো হয়েছিল।
বাইন্যান্স কর্তৃপক্ষ মামলাটি নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। তবে তারা জানিয়েছে, তারা ‘আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিষেধাজ্ঞামূলক আইনগুলো সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে’।
২০২৩ সালের নভেম্বরে বাইন্যান্স অর্থ পাচার এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগ স্বীকার করে মার্কিন সরকারকে ৪ বিলিয়ন (৪০০ কোটি) ডলারের বেশি জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছিল। সে সময় প্রতিষ্ঠানটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং নিষেধাজ্ঞা পরিপালন কর্মসূচি উন্নত করার অঙ্গীকার করেছিল।
তবে নতুন মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে, জরিমানার পরও বাইন্যান্স প্ল্যাটফর্মে অর্থ স্থানান্তর করার সময় গ্রাহকদের তহবিলের সন্দেহজনক কার্যকলাপ পরীক্ষা করার নীতি বজায় রেখেছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে টাকা জমা করার ক্ষেত্রে কোনো নজরদারি করেনি। অভিযোগে বলা হয়, আগত তহবিলগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে পর্যবেক্ষণ না করার কারণে সন্ত্রাসী এবং অন্য অপরাধীরা এই এক্সচেঞ্জে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা ও আদান-প্রদান করতে পারে।
মামলার বাদীরা জুরি ট্রায়ালের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। অন্যদিকে বাইন্যান্স জানিয়েছে, তারা তাদের কমপ্লায়েন্স সিস্টেম উন্নত করেছে এবং প্ল্যাটফর্মে অবৈধ অর্থ প্রবাহ মোট লেনদেনের নগণ্য অংশ।
গত মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চ্যাংপেং ঝাওকে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর বিতর্ক শুরু হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় ডেমোক্র্যাটরা প্রশাসনকে লেখা এক চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, এই ক্ষমা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করবে। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, প্রেসিডেন্টের এমন সিদ্ধান্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি নির্বাহী এবং অন্যান্য হোয়াইট কলার অপরাধীদের এই বার্তা দিচ্ছে যে তারা অপরাধ করেও সহজে পার পেয়ে যেতে পারে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শারলে।
আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে বিশেষ সহকারীর দপ্তরে এ বৈঠক হয়। এ সময় ফ্যাক্ট চেকিং প্রশিক্ষণে ফ্রান্সের সহায়তা চান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানানো হয়।
বৈঠকে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, বাংলাদেশ সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইন, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন, ডিজিটাল নাগরিক পরিচয় এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেমসহ বিভিন্ন আইন ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করছে। পাশাপাশি এস্তোনিয়ার সহায়তায় ডিজিটাল ইকো সিস্টেম ও ডেটা ইন্টারঅপারেবিলিটি নিয়েও কাজ চলমান রয়েছে।
বিশেষ সহকারী বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভুল বা অসত্য তথ্য মোকাবিলায় একটি জাতীয় কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ বিভিন্ন সংস্থা একসঙ্গে এ বিষয়ে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে ফ্যাক্ট চেকিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বাংলাদেশি ফ্যাক্ট চেকারদের অ্যাডভান্সড লেভেলের (অগ্রসর ধাপ) প্রশিক্ষণে ফ্রান্সের সহযোগিতা প্রয়োজন।
স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার ও প্রযুক্তিনির্ভর সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ফ্রান্সের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে জানান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ও ফ্রান্স গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফ্রান্সের সক্রিয় ভূমিকার কারণে বাংলাদেশ তাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলো সরকারি ভর্তুকিতে চলে। তাই পড়াশোনার খরচ তুলনামূলক কম। এটি ফ্রান্সে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো সুযোগ।
রাষ্ট্রদূত আরও জানান, ফ্রান্সের স্পেস এজেন্সি এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠানগুলো বিনা খরচে ইমেজারি ও একাডেমিক সহযোগিতা দিতে আগ্রহী।
বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে ডিজিটাল সহযোগিতা, সাইবার নিরাপত্তা, টেলিযোগাযোগ খাতের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। উভয় পক্ষই আগামী দিনে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফরাসি দূতাবাসের অর্থনৈতিক কাউন্সিলর জুলিয়ান ডিইউর।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে (বিটিআরসি) গণশুনানি উপলক্ষে এই খাতের অংশীজনদের প্রায় দেড় হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে।
আজ মঙ্গলবার সকালে দেশীয় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘কনভে’-তে এই গণশুনানি হয়। শুনানি চলাকালে এবং তার আগে অনলাইন–অফলাইনে বিভিন্ন অভিযোগ জানান গ্রাহকেরা।
অভিযোগগুলো যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বিটিআরসি। একই সঙ্গে মোবাইল অপারেটরদের অডিট (নিরীক্ষা) ও অসম প্রতিযোগিতার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানিয়েছে তারা।
এ দিন সকাল ১০টা নাগাদ শুরু হয় গণশুনানি। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী চলে এই শুনানি। এ সময় গ্রাহকেরা নেটওয়ার্ক দুর্বলতা, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (ভাস) চালু করে টাকা কেটে নেওয়া, কলরেট ও ডেটা প্যাকের মূল্য, সিম রিপ্লেস ফিসহ বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ তুলে ধরেন।
এ ছাড়া ৪৫০ দিন সিম বন্ধ থাকলে মালিকানা বদলে যাওয়ার ভোগান্তি ও এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার) সংক্রান্ত সম্ভাব্য জটিলতার কথা জানান গ্রাহকেরা।
শুনানিতে সভাপতিত্ব করেন বিটিআরসির ভাইস চেয়ারম্যান আবু বকর ছিদ্দিক। পরিচালনা করেন লাইসেন্সিং ও স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল হক।
এ সময় এক গ্রাহক বলেন, সময়ে-অসময়ে অপ্রয়োজনীয় সার্ভিসের নামে বিরক্তিকর ফোনকল আসে। অজান্তেই কেটে নেওয়া হয় টাকা।
ডেটা প্যাকের (ইন্টারেট সেবা) মূল্য নিয়ে আপত্তি তোলেন একাধিক গ্রাহক। নেটওয়ার্ক দুর্বলতার কারণে কলড্রপ ও ইন্টারনেট ব্যবহারে ভোগান্তির অভিযোগ জানান অনেকে।
বিটিআরসির তরঙ্গ বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আমিনুল হক বলেন, ‘টাকা কাটা যাবে, এমন কোনো সার্ভিস যদি অপারেটর চালু করে, তবে সেটার অনুমতি নেওয়া হয়। যদি অনুমতি ছাড়া এটা চালু করে, সে ক্ষেত্রে অভিযোগ জানালে আমরা ব্যবস্থা নেব।’
আমিনুল হক জানান, মোবাইল সিম ও ইন্টারনেট নিয়ে গ্রাহকের দুর্ভোগ দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে।
শুনানিতে জানানো হয়, বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোনের সচল সিমের সংখ্যা ১৮ কোটি ৮০ লাখ। ভয়েস কল ও ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে চারটি অপারেটর। শুনানিতে গ্রাহক, সাংবাদিকসহ প্রায় ১০০ অংশীজন যুক্ত ছিলেন বলে বিটিআরসি সূত্রে জানা গেছে।
এদিকে এই শুনানিকে ‘স্বৈরাচারী গণশুনানি’ হিসেবে অভিহিত করেছে বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশন।
শুনানি শেষে এক বার্তায় সংগঠনটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘দীর্ঘ ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট অনলাইনে অপেক্ষার পর আমার নাম ঘোষণা করার পরেও তারা ফ্লোর (কথা বলার সুযোগ) দেয়নি। এমনকি তাদের নিজস্ব কিছু লোক দিয়ে অল্প কিছু প্রশ্ন নিয়ে গণশুনানির দায় সেরেছে।’
