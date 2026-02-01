ত্রিশালে ১৭৩ একর জমিতে হচ্ছে দেশের প্রথম অলিম্পিক কমপ্লেক্স

ময়মনসিংহের ত্রিশালে দেশের প্রথম অলিম্পিক কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্থর উদ্বোধন অনুষ্ঠান করেছেন সেনাপ্রধান ও অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সেনাপ্রধান আজ রোববার দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় ১৭৩ একর জমিতে অলিম্পিক কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন।
সেনাপ্রধান ও অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, ‘আমরা বহু বছর ধরে অলিম্পিক কমপ্লেক্সের স্বপ্ন দেখছি। অনেক স্থানে আমরা জায়গা দেখিছি এবং যেকোনো কারণেই তা বাস্তবায়ন হয়নি। আর্মি ট্রেনিং স্কুলের পাশে এটি করার চিন্তা করি এতে স্পোর্টসেরও ভালো হবে এবং তদারকিও করা যাবে। জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়াতে আমরা বড় এটি অবদান রাখতে পারব।’
অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান আরও বলেন, ‘জাতীয় পর্যায়ের যত প্রতিযোগিতা আছে সব এখানে করব, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা এখানে করব। সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ চুক্তি হয়ে যাবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ইভেন্টগুলো অগ্রাধিকার পাবে। সেনাবাহিনীর, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও দেশীয় কোনো ক্রীড়াবিদ চাইলে অনুশীলন করতে পারবে। স্বপ্ন অনেক, কিন্তু প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। যেভাবেই হোক টাকা জোগাড় করতে হবে। আমরা সূচনা করেছি। যত তাড়াতাড়ি অর্থ পাওয়া যাবে, তত দ্রুত বাস্তবায়ন হবে। আমরা একটি আর্কিটেক্ট ফার্ম নিয়োগ দিয়েছি এবং বাইরের স্থপতিবিদও আসছেন।’
সেনাপ্রধান জানান, তাঁর স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করেন। ‘কাজ শুরু হয়ে গেছে, শেষ হবে এক সময় না এক সময়। আমি মনে করি দেশ ও জাতীর জন্য বড় কাজ হবে। এটি আন্তর্জাতিক ভেন্যুতে রূপান্তর হবে। যেখানে এশিয়ান গেমসের মতো বড় খেলা হবে। সবাই মিলে আমরা একটি অলিম্পিক ভিলেজ করতে চাই। আমরা দেখতে চাই দেশের ক্রীড়াঙ্গন অনেক এগিয়ে গেছে, তরুণ প্রজন্ম ও জাতি উপকৃত হচ্ছে। তাতে সুস্থ জাতি পাব আমরা’—বলেছেন সেনাপ্রধান ও অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়শনের মহাসচিব জোবায়দুর রহমান রানা, প্রকল্প পরিচালক কর্ণেল কুতুব উদ্দিন খান প্রমুখ। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম বলেন, ‘নব্বই দশকের পর বড় কোনো ক্রীড়া স্থাপনা হয়নি। এটি আমাদের কাছে স্বপ্ন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্বপ্নের স্থাপনা হিসেবে পরিকল্পিত হবে।’
