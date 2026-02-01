অদম্য টি-টোয়েন্টিতে কে কোন দলে

তিন দল নিয়ে ‘অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপ আয়োজন করা হবে–এই ঘোষণা গতকালই দিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এবার টুর্নামেন্টের সূচি এবং দলগুলোর খেলোয়াড়দের তালিকা দিয়েছে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
মূলত টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না যাওয়ায় অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপের আয়োজন করতে যাচ্ছে বিসিবি। যেখানে অংশ নেবে ধূমকেতু, দুর্বার ও দুরন্ত। ধূমকেতু একাদশের নেতৃত্ব দেবেন লিটন দাস। দুর্বার একাদশের আর্মব্যান্ড পরবেন নাজমুল হোসেন শান্ত। অন্যদিকে দুরন্ত একাদশের অধিনায়কত্বের ভার সামলাবেন আকবর আলী।
টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে আগামী ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি অনুশীলন করবে ৩ দল। ৫ ফেব্রুয়ারি প্রথম ম্যাচে ধূমকেতুর বিপক্ষে মাঠে নামবে দুরন্ত। পর দিন ধূমকেতুর প্রতিপক্ষ দুর্বার। ৭ ফেব্রুয়ারি নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে দুরন্তর বিপক্ষে মাঠে নামবে দলটি। শীর্ষে থাকা দুই দল ৯ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল খেলতে নামবে।
৩ দলের খেলোয়াড়দের তালিকা:
ধূমকেতু একাদশ: লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, মোহাম্মদ সাইফ হাসান (সহ-অধিনায়ক), মোহাম্মদ পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম।
দুর্বার একাদশ: নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), হাবিবুর রহমান সোহান, আফিফ হোসেন ধ্রুব, মাহমুদুল হাসান জয়, জাকের আলী অনিক, মেহেদী হাসান মিরাজ, নুরুল হাসান সোহান, তানভীর ইসলাম, আলিস আল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, আল ফাহাদ।
দুরন্ত একাদশ: আকবর আলী (অধিনায়ক), জিসান আলম, জাওয়াদ আবরার, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, আরিফুল ইসলাম, মাহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া (অঙ্কন), আজিজুল হাকিম তামিম, রিপন মন্ডল, আবদুল গাফফার সাকলাইন, এস এম মেহেরব হোসেন, রাকিবুল হাসান, নাহিদ রানা, ইকবাল হোসেন ইমন।
কথা রাখলেন কার্লোস আলকারাস। মেলবোর্ন পার্কে পা রাখার পর পরই ঘোষণা দিয়েছিলেন—অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লামটা এবারই পূরণ করতে চান তিনি। সে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই খেলে গেলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। গতকাল পুরুষ এককের ফাইনালেও পরাভূত করলেন ‘মেলবোর্ন পার্কের রাজা’, রেকর্ড ১০টি অস্ট্রেলিয়া১৫ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে না গেলেও বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের অবসরের ফুরসত থাকছে না। দেশের সেরা ক্রিকেটারদের নিয়ে ‘অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২৬’ নামের একটি টুর্নামেন্টে আয়োজন করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। একই পথে হাঁটতে পারে পাকিস্তান।১ ঘণ্টা আগে
উসমান তারিকের বিরুদ্ধে চাকিংয়ের অভিযোগ নতুন নয়। এর আগেও একাধিকবার বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছেন এই পাকিস্তানি স্পিনার। আরও একবার প্রশ্নবিদ্ধ হলো তাঁর বোলিং অ্যাকশন। এমন অভিযোগের পর হাস্যরসের জন্ম দিয়েছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতিটা দারুণ হলো ইশান কিষানের। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ব্যাট হাতে দারুণ পারফর্ম করেছেন এই টপঅর্ডার। শেষ ম্যাচে পেয়েছেন এই সংস্করণের প্রথম সেঞ্চুরির দেখা। সেঞ্চুরির পথে প্রমাণ করে দিলেন, ব্যক্তিগত মাইলফলকের চেয়ে দলীয় স্বার্থই তাঁর কাছে সবার৪ ঘণ্টা আগে