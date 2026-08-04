Ajker Patrika
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কত দূর যাবে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
কত দূর যাবে পাকিস্তান
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে জবাব দিচ্ছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

পোর্ট অব স্পেনে গতকাল দ্বিতীয় দিনে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে শেষ করেছে পাকিস্তান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২ উইকেটে ২৬৬ রান স্কোর এখন সফরকারীদের। তবে রেকর্ড গড়তে এখনো বহুদূর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ ৬৫৮ রানের রেকর্ড পাকিস্তানের বহু পুরোনো। ১৯৫৮ সালে ব্রিজটাউনে হয়েছিল এই কীর্তি। ৬৮ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙতে বাবর আজমের দলকে পাড়ি দিতে হবে বহু দূরের পথ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

পোর্ট অব স্পেন টেস্ট: ৩য় দিন

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান

রাত ৮টা

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

দ্য হান্ড্রেড

লিডস-লন্ডন (নারী)

রাত ৮টা

সরাসরি

লিডস-লন্ডন (পুরুষ)

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাপাকিস্তান ক্রিকেট
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