আমিরাতে হতে যাচ্ছে এশিয়া কাপ

২০২৬ নারী এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু চূড়ান্ত সূচি, ভেন্যু এখনো প্রকাশ করা হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, এই টুর্নামেন্ট হতে যাচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
এ মাসের শেষের দিকে নারী এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই টুর্নামেন্ট আরব আমিরাত আয়োজন করতে যাচ্ছে বলে ক্রিকইনফোর গতকালে এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ক্রিকইনফো জানতে পেরেছে, টুর্নামেন্টের সূচি, তারিখ ও ভেন্যু আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে শুধু এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) নেতৃত্বের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষা। বর্তমানে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এসিসির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
২৮ আগস্ট থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাচ্ছে আট দলের নারী এশিয়া কাপ। অংশগ্রহণকারী আট দল হলো—বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেপাল, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। এসিসি সূচি ঘোষণা না করলেও অংশগ্রহণকারী সব দেশকে এই তারিখগুলো মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে।
২২ জুলাই আট দলের কাছে পাঠানো এক ইমেইলে টুর্নামেন্টের লোগোও শেয়ার করা হয়েছিল। দলগুলো ২৭ আগস্টের মধ্যে আমিরাতে পৌঁছে যাবে বলে আশা করছে এসিসি। জানা গেছে, ভ্রমণ ও অন্যান্য লজিস্টিকস চূড়ান্ত করার জন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলো এসিসির কাছে চূড়ান্ত সূচির অপেক্ষায় রয়েছে। এদিকে রোববার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) টুর্নামেন্টের দল ঘোষণা করে পরও তা প্রত্যাহার করে নেয় যেহেতু টুর্নামেন্টের সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।
সবশেষ ২০২৪ সালে শ্রীলঙ্কায় টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হয়েছে নারী এশিয়া কাপ। ভারতকে কাঁদিয়ে শিরোপা জেতে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা। ২০১৮ সালে বাংলাদেশও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতকে হারিয়ে। সেটাও হয়েছিল টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। এই নিয়ে ষষ্ঠবারের মতো এশিয়া কাপ হতে যাচ্ছে টি-টোয়েন্টিতে।
সব মিলিয়ে নয়বার হয়েছে নারী এশিয়া কাপ। সর্বোচ্চ সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। একবার করে জিতেছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। তারা কেবল টি-টোয়েন্টি সংস্করণেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ভারতের ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি—দুই সংস্করণেই এশিয়া কাপ জয়ের কীর্তি রয়েছে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাকিব আল হাসানের পথচলা এক রকম স্থবির হয়ে রয়েছে। তবে দীর্ঘ ১৮ বছরের ক্যারিয়ারে একের পর এক রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন বলে ‘রেকর্ড আল হাসান’, ‘নবাব আল হাসান’ উপাধিও পেয়েছেন। সর্বকালের সেরা অলরাউন্ডারদের তালিকাতেও নাম উঠে গেছে।১ মিনিট আগে
মাত্র ১০টি খেলা, সীমিত বাজেট, ফাঁকা গ্যালারি আর অনেক শীর্ষ তারকার অনুপস্থিতি—এসব নিয়েই শেষ হয়েছে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস। ২০২৬ আসরটি সফলভাবে আয়োজন করে গ্লাসগো আপাতত বহুদিনের পুরোনো এই প্রতিযোগিতাকে বাঁচিয়ে রাখলেও, শতবর্ষপূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কমনওয়েলথ গেমসের দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেছে।৪২ মিনিট আগে
পোর্ট অব স্পেনে গতকাল দ্বিতীয় দিনে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে শেষ করেছে পাকিস্তান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২ উইকেটে ২৬৬ রান স্কোর এখন সফরকারীদের। তবে রেকর্ড গড়তে এখনো বহুদূর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ ৬৫৮ রানের রেকর্ড পাকিস্তানের বহু পুরোনো। ১৯৫৮ সালে ব্রিজটাউন১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের মালিকানা আংশিক বিক্রির পরিকল্পনা করার পরই তোপের মুখে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ফিফা প্রধানের পদে থাকা ইনফান্তিনোর চেয়ার টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে। তাঁকে পদত্যাগ করাতে ফুটবলের প্রভাবশালী কয়েকটি কনফেডারেশন জোট গঠন করেছে বলে জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে