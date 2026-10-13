বার্সেলোনা নাকি আতলেতিকো মাদ্রিদ, কে জিতবে আজ

আজকের রাতটা চ্যাম্পিয়নস লিগ ফুটবলের। আতলেতিকো মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যাচ বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে। একই সময়ে মাঠে গড়াবে আর্সেনাল-বার্সেলোনা আলাদা আলাদা ম্যাচে খেলতে নামবে। আবুধাবিতে চলছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্টের পঞ্চম দিনের খেলা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
আবুধাবি টেস্ট: ৫ম দিন
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
ময়মনসিংহ-রংপুর
খুলনা-রাজশাহী
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
ডারবান টেস্ট: ৫ম দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
ফুটবল খেলা সরাসরি
আর্সেনাল-লিল
রাত ১টা
সরাসরি
আতলেতিকো-ম্যান. ইউনাইটেড
রাত ১টা
সরাসরি
গ্যালাতাসারাই-বার্সেলোনা
রাত ১টা
সরাসরি
ভাইকিং এফকে-বায়ার্ন
রাত ১টা
সরাসরি
ভিয়ারিয়াল-নাপোলি
রাত ১টা
সরাসরি
সনি লিভ
আবুধাবি টেস্ট শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ। সাদা বলের সিরিজ খেলতে তাসকিন আহমেদ-নুরুল হাসান সোহান-মোস্তাফিজুর রহমানরা উড়াল দিয়েছেন আমিরাতের উদ্দেশ্যে। বিমানে ওঠার পর সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোস্ট করেছেন তাসকিন-মোস্তাফিজ।৪১ মিনিট আগে
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