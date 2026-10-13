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বার্সেলোনা নাকি আতলেতিকো মাদ্রিদ, কে জিতবে আজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
বার্সেলোনা নাকি আতলেতিকো মাদ্রিদ, কে জিতবে আজ
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ রাতে মাঠে নামবে আতলেতিকো মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ছবি: সংগৃহীত

আজকের রাতটা চ্যাম্পিয়নস লিগ ফুটবলের। আতলেতিকো মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যাচ বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে। একই সময়ে মাঠে গড়াবে আর্সেনাল-বার্সেলোনা আলাদা আলাদা ম্যাচে খেলতে নামবে। আবুধাবিতে চলছে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্টের পঞ্চম দিনের খেলা। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

আবুধাবি টেস্ট: ৫ম দিন

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

দুপুর ১২টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-ঢাকা

ময়মনসিংহ-রংপুর

খুলনা-রাজশাহী

চট্টগ্রাম-বরিশাল

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

ডারবান টেস্ট: ৫ম দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

ফুটবল খেলা সরাসরি

আর্সেনাল-লিল

রাত ১টা

সরাসরি

আতলেতিকো-ম্যান. ইউনাইটেড

রাত ১টা

সরাসরি

গ্যালাতাসারাই-বার্সেলোনা

রাত ১টা

সরাসরি

ভাইকিং এফকে-বায়ার্ন

রাত ১টা

সরাসরি

ভিয়ারিয়াল-নাপোলি

রাত ১টা

সরাসরি

সনি লিভ

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাইংল্যান্ড ফুটবলম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
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