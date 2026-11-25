টিভিতে আজ কোথায় কী খেলা দেখবেন
দুই দিনেই বাংলাদেশ ইনিংস হারের শঙ্কায়। বাংলাদেশের ৯১ রানের বিপরীতে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ৭ উইকেটে ৪৯৪ রানে। ম্যাচের যে অবস্থা, তাতে সেঞ্চুরিয়নে আজ তৃতীয় দিনেও বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টের ফল আসতে পারে। এছাড়া চ্যাম্পিয়নস লিগের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সেঞ্চুরিয়ন টেস্ট: ৩য় দিন
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
স্লাভিয়া প্রাগ-ভিয়ারিয়াল
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
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ক্লাব ব্রুগা-লিভারপুল
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ১
সাবাহ এফকে-বার্সেলোনা
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
স্পোর্টিং সিপি-ম্যান. ইউনাইটেড
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ২
লিল-বায়ার্ন
রাত ২টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
পিএসজি-রোমা
রাত ২টা
সরাসরি
সনি লিভ