টিভিতে আজ কোথায় কী খেলা দেখবেন
দোহায় গতকাল ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা ‘এ’ দল ৩১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৫১ বল হাতে রেখে জিতেছে। রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের প্রথম সেমিফাইনালে ৮ উইকেটে জিতে ফাইনালের টিকিট কেটেছে শ্রীলঙ্কা। আজ আরেক সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান ‘এ’। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগার মতো ম্যাচও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ
সেমিফাইনাল
বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান ‘এ’
বিকেল ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
সনি টেন ১
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ১ম দিন
ভারত-নিউজিল্যান্ড
ভোর ৪টা, সরাসরি
সনি টেন ১, ৩, ৪ ও ৫
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম-চেলসি
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
লেভান্তে-রেসিং সান্তান্দর
রাত ২টা
সরাসরি
ফ্যানকোড