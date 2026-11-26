টিভিতে আজ কোথায় কী খেলা দেখবেন
ওয়েলিংটনে ভারত-নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্ট ড্র হয়েছে। ক্রাইস্টচার্চে আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া দ্বিতীয় টেস্ট হয়ে গেছে সিরিজ নির্ধারণী। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর চারটায় শুরু হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। ফুটবলে ইউরোপা লিগের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ১ম দিন
ভারত-নিউজিল্যান্ড
আগামীকাল ভোর ৪টা
সরাসরি
সনি টেন ৪
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা ইউরোপা লিগ
অলিম্পিয়াকোস-এসি মিলান
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
ভিক্টোরিয়া প্লাজেন-বেনফিকা
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫