এক সপ্তাহ পর মাঠে নামছে রাজশাহী, নোয়াখালীর কী হবে

ক্রীড়া ডেস্ক
নতুন বছরের প্রথম দিনই মাঠে নেমেছিল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে সুপার ওভারে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছিল রাজশাহী। ঠিক এক সপ্তাহ পর আজ মাঠে নামছে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সিলেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ১টায় শুরু হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস ম্যাচ। যার মধ্যে প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে আসা নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কাছে জয় হয়েছে ‘অমাবস্যার চাঁদ’। এখন পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচ খেলে পাঁচটিতেই হেরেছে নোয়াখালী।
আজও বিপিএলের দুটি ম্যাচ রয়েছে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় সিলেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে সিলেট টাইটান্স-ঢাকা ক্যাপিটালস ম্যাচ। বিপিএলের দুটি ম্যাচই টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি সম্প্রচার করবে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনাল-লিভারপুল ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
বিপিএল
নোয়াখালী-রাজশাহী
বেলা ১টা
সরাসরি
সিলেট-ঢাকা
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
বিগ ব্যাশ লিগ
মেলবোর্ন স্টার্স-সিডনি সিক্সার্স
বেলা ২টা ১৫ মি, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
জোহানেসবার্গ-পার্ল
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-লিভারপুল
রাত ২টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলের পরিচিত মুখ এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অন্তঃপ্রাণ সমর্থক মোহাম্মদ আতাউর রহমান আর নেই। ক্রীড়াঙ্গনে যাঁর পরিচিতি 'আতা ভাই' হিসেবে। গতকাল রাত ১১টায় বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ( ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।৮ মিনিট আগে
মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তন—গত কয়েক দিনে এই বিষয়গুলো হয়ে উঠেছে ‘টক অব দ্য টাউন।’ বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে এক মাসও বাকি নেই। টুর্নামেন্টের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, আরও বেশি জটিলতা তৈরি হয়েছে।২৪ মিনিট আগে
সাত বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে শুধু টেস্টই খেলছেন নাঈম হাসান। তাও যে নিয়মিত সুযোগ পেয়েছেন, তা নয়। নামের পাশে ১৪ টেস্ট বলে দিচ্ছে অনেক কিছু। ২৫ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই স্পিনার জানালেন, সব খেলোয়াড়ের জীবন এক হয় না।২ ঘণ্টা আগে
‘হট টপিক’ নিয়ে হাস্যরসিকতাকে যেন আইসল্যান্ড ক্রিকেট অন্য এক মাত্রায় নিয়ে গেছে। ক্রিকেটে তেমন একটা জনপ্রিয় না হয়ে উঠলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের পোস্টগুলো দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। এবার ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়েও তারা মজা করতে বাদ রাখেনি।৩ ঘণ্টা আগে