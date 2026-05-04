বাঁচা-মরার লড়াইয়ে নামছে মুম্বাই-লক্ষ্ণৌ

মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস—দুই দলেরই পয়েন্ট ৪। মুম্বাই খেলেছে ৯ ম্যাচ। আর লক্ষ্ণৌ খেলেছে ৮ ম্যাচ। তবে নেট রানরেটের কারণে ৯ ও ১০ নম্বরে অবস্থান করছে মুম্বাই ও লক্ষ্ণৌ। আজ যে দল হারবে, তার বাদ পড়া অনেকটাই নিশ্চিত। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে শুরু হবে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস-লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|সরাসরি সম্প্রচার
|ডিপিএল
|আবাহনী-ঢাকা লেপার্ডস
|সকাল ৯টা
|টি-স্পোর্টস
|আইপিএল
|মুম্বাই-লক্ষ্ণৌ
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|চেলসি-নটিংহাম
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|এভারটন-ম্যানসিটি
|রাত ১টা
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
