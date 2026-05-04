Ajker Patrika
অন্য খেলা

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে নামছে মুম্বাই-লক্ষ্ণৌ

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাঁচা-মরার ম্যাচে মুখোমুখি হবে মুম্বাই-লক্ষ্ণৌ। ছবি: সংগৃহীত

মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস—দুই দলেরই পয়েন্ট ৪। মুম্বাই খেলেছে ৯ ম্যাচ। আর লক্ষ্ণৌ খেলেছে ৮ ম্যাচ। তবে নেট রানরেটের কারণে ৯ ও ১০ নম্বরে অবস্থান করছে মুম্বাই ও লক্ষ্ণৌ। আজ যে দল হারবে, তার বাদ পড়া অনেকটাই নিশ্চিত। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে শুরু হবে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস-লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (৪ মে, ২০২৬)
ম্যাচমুখোমুখি কারাশুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)সরাসরি সম্প্রচার
ডিপিএলআবাহনী-ঢাকা লেপার্ডসসকাল ৯টাটি-স্পোর্টস
আইপিএলমুম্বাই-লক্ষ্ণৌরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগচেলসি-নটিংহামরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগএভারটন-ম্যানসিটিরাত ১টাস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

