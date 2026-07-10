সেমিফাইনালে কাকে পাচ্ছে ফ্রান্স

বোস্টনে গত রাতে মরক্কোকে ২-০ গোলে কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছে ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপ্পের এক গোল ও এক অ্যাসিস্টে সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে ফরাসিরা। আজ রাতে নিশ্চিত হবে ফ্রান্সের সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ। লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে স্পেন-বেলজিয়াম। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ: কোয়ার্টার ফাইনাল
স্পেন-বেলজিয়াম
রাত ১টা
সরাসরি
বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী লর্ডস টেস্ট: ১ম দিন
ইংল্যান্ড-ভারত
বিকেল ৪টা
সরাসরি
সনি টেন ১ ও ২
টেনিস খেলা সরাসরি
উইম্বলডন
সন্ধ্যা ৬টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
ইংল্যান্ড-নরওয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের এখনো এক দিন সময় বাকি। অনুশীলনের পাশাপাশি অবসরে তাই বিশ্বকাপের অন্যান্য ম্যাচেও নজর রাখছে নরওয়ে ফুটবল দল। কোন দল কী কৌশলে খেলে, সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ কে হচ্ছে, সেগুলো তো খেয়াল রাখতে হবে। তবে গত রাতে ফ্রান্স-মরক্কো কোয়ার্টার ফাইনালের একটি ঘটনা নজর কেড়েছে ফুটবল ভক্৩৬ মিনিট আগে
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