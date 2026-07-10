Ajker Patrika
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সেমিফাইনালে কাকে পাচ্ছে ফ্রান্স

ক্রীড়া ডেস্ক    
সেমিফাইনালে কাকে পাচ্ছে ফ্রান্স
আজ রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন-বেলজিয়াম। ছবি: সংগৃহীত

বোস্টনে গত রাতে মরক্কোকে ২-০ গোলে কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছে ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপ্পের এক গোল ও এক অ্যাসিস্টে সেমিফাইনালের টিকিট কেটেছে ফরাসিরা। আজ রাতে নিশ্চিত হবে ফ্রান্সের সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ। লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে স্পেন-বেলজিয়াম। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ: কোয়ার্টার ফাইনাল

স্পেন-বেলজিয়াম

রাত ১টা

সরাসরি

বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

নারী লর্ডস টেস্ট: ১ম দিন

ইংল্যান্ড-ভারত

বিকেল ৪টা

সরাসরি

সনি টেন ১ ও ২

টেনিস খেলা সরাসরি

উইম্বলডন

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

বিষয়:

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