Ajker Patrika
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রাতে মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলতে দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
রাতে মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলতে দেখবেন কোথায়
লিওনেল মেসির হ্যাটট্রিকে আলজেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আর্জেন্টিনা। ছবি: এএফপি

মায়ামি আজ ভোরে উরুগুয়ের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করে চমকে দিয়েছে কেপ ভার্দে। কয়েক ঘণ্টা পর ভ্যাঙ্কুভারে নিউজিল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম জয় পেল মিসর। তবে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকেরা অপেক্ষায় আছেন, কখন রাত ১১টা বাজবে। ডালাসে তখন নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আর্জেন্টিনা খেলতে নামবে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে। আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া

রাত ১১টা

সরাসরি

ফ্রান্স-ইরাক

রাত ৩টা

সরাসরি

বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাআর্জেন্টিনাটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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