রাতে মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলতে দেখবেন কোথায়

মায়ামি আজ ভোরে উরুগুয়ের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করে চমকে দিয়েছে কেপ ভার্দে। কয়েক ঘণ্টা পর ভ্যাঙ্কুভারে নিউজিল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম জয় পেল মিসর। তবে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকেরা অপেক্ষায় আছেন, কখন রাত ১১টা বাজবে। ডালাসে তখন নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আর্জেন্টিনা খেলতে নামবে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে। আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া
রাত ১১টা
সরাসরি
ফ্রান্স-ইরাক
রাত ৩টা
সরাসরি
বিটিভি, সময়, টি স্পোর্টস
আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। একঝাঁক রেকর্ড গড়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবেন লিওনেল মেসি। ‘রেকর্ডের বরপুত্র’কে দেখতে যেন ভক্ত-সমর্থকদের তর সইছে না। তবে মাঠে নামার আগেই অন্য রূপে আবির্ভূত হলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।১ ঘণ্টা আগে
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