Ajker Patrika
ফুটবল

রেকর্ড গড়তে নামার আগে ‘বিশেষ লুকে’ মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
রেকর্ড গড়তে নামার আগে ‘বিশেষ লুকে’ মেসি
অস্ট্রিয়া ম্যাচের আগে ট্রিম করেছেন লিওনেল মেসি ও রদ্রিগো দি পল। ছবি: সংগৃহীত

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। একঝাঁক রেকর্ড গড়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবেন লিওনেল মেসি। ‘রেকর্ডের বরপুত্র’কে দেখতে যেন ভক্ত-সমর্থকদের তর সইছে না। তবে মাঠে নামার আগেই অন্য রূপে আবির্ভূত হলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১১টায় ডালাসে শুরু হবে আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ম্যাচ। এই ম্যাচ সামনে রেখে মাঠের অনুশীলন তো করছেনই মেসি-এমিলিয়ানো মার্তিনেস-রদ্রিগো দি পলরা। অবসরটা ফুটবলাররা কাটাচ্ছেন নিজেদের মতো করে। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে নামার আগে মেসি-দি পলের গোঁফবিহীন ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। চুল কাটা বা শেভিং করার আগে যেভাবে গায়ে সাদা রঙের বিশেষ কাপড় পরিয়ে চেয়ারে বসানো হয়, মেসিকে দেখা গেছে সেভাবেই। আর্জেন্টাইন অধিনায়কের পেছনেই দাঁড়িয়ে দি পল। দুই তারকা ফরোয়ার্ডের সঙ্গে ছিলেন আরও এক জন।

আজ অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে একাধিক রেকর্ড হাতছানি দিচ্ছে মেসিকে। যার মধ্যে দুটিতেই তিনি ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন জার্মান কিংবদন্তি মিরোস্লাভ ক্লোসাকে। ক্লোসা-মেসি দুজনেই বিশ্বকাপে ১৬টি করে গোল করে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ডও ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তাঁরা। এখানেও তাঁদের মিলিয়ে দিয়েছে ১৬।

মেসির বাবার ভুয়া মৃত্যুর খবর শুনে খেপেছেন স্কালোনিমেসির বাবার ভুয়া মৃত্যুর খবর শুনে খেপেছেন স্কালোনি

পরশু ৩৯ বছর পূর্ণ করবেন মেসি। আর্জেন্টাইন তারকা ফরোয়ার্ডের জন্মদিন কী করে ভুলে থাকতে পারেন কোচ স্কালোনি! বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে যখন স্কালোনি সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন, তখন তিনি মেসিকে অগ্রিম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। স্কালোনি বলেন, ‘সে ভালো থাকুক। সেটাই আমরা চাই।’

মেসিকে ডাকছে আরও ৩ রেকর্ডমেসিকে ডাকছে আরও ৩ রেকর্ড

মেসির হ্যাটট্রিকে ১৭ জুন কানসাস সিটিতে আলজেরিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করে আর্জেন্টিনা। একই দিনে অপর ম্যাচে জর্ডানকে ৪-১ গোলে হারায় অস্ট্রিয়া। আজ বাংলাদেশ সময় রাতে ডালাসে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া। দুই দলই জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করায় এবার যে দল জিতবে, তারা শেষ বত্রিশের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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