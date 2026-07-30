আজও কি দেখা যাবে হৃদয়ের ঝড়

পাল্লেকেলেতে গত পরশু লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) কলম্বো ক্যাপসের বিপক্ষে ৮ বলে ৩১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছিলেন তাওহীদ হৃদয়। জাফনা কিংসের জার্সিতে এই ঝড় তোলার পথে ১ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছিলেন তিনি। জাফনা পেয়েছিল ১৯ রানের জয়। এক দিন বিরতিতে আজ মাঠে নামছে জাফনা। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে জাফনা-ক্যান্ডি ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়ান লিজেন্ডস লিগ
শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান
বিকেল ৪টা
সরাসরি
সনি টেন ১
গ্লোবাল সুপার লিগ
গায়ানা অ্যামাজন-পার্থ স্কর্চার্স
ভোর ৫টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ
ক্যান্ডি-জাফনা
রাত ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ৩
দ্য হান্ড্রেড (নারী)
সাউদার্ন-বার্মিংহাম
রাত ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
দ্য হান্ড্রেড (পুরুষ)
সাউদার্ন-বার্মিংহাম
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
১৯ জুলাই বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর অঝোরে কেঁদেছিলেন লিওনেল মেসি। টানা দুইবার শিরোপা জিততে না পারার দুঃখ ভুলতে মেসি চলে গিয়েছিলেন জন্মশহর রোজারিওতে। অবশেষে তিনি ফিরলেন তাঁর ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে।৩৫ মিনিট আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার ১১ দিন পেরিয়ে গেছে। তবু এই আলোচনা যেন শেষ হওয়ার নয়। এবারের আলোচনাটা সদ্য সমাপ্ত ঘটনাবহুল বিশ্বকাপ নিয়ে নয়। বরং কথাবার্তা চলছে বিশ্বকাপের আংশিক মালিকানা বিক্রি নিয়ে। এই ঘটনায় নাম শোনা যাচ্ছে জশুয়া কুশনারের। যাঁকে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক রকম আত্মীয়ই১ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচটি ঘিরে যে রাজনৈতিক উত্তাপ থাকবে, সেটা আগে থেকেই অনুমিত ছিল। গত ১৫ জুলাই আটলান্টায় অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে দেখা গিয়েছিল তেমন কিছুই। এবার আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচ নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে ফিফা।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের মাঝপথেই ২০৩৮ বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা জোরালো হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্র ২০৩৮ বিশ্বকাপ আয়োজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এবার সেই পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে জার্মানি।৩ ঘণ্টা আগে