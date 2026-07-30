Ajker Patrika
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আজও কি দেখা যাবে হৃদয়ের ঝড়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আজও কি দেখা যাবে হৃদয়ের ঝড়
৮ বলে ৩১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে পরশু রাতে জাফনা কিংসকে জিতিয়েছেন তাওহীদ হৃদয়। ছবি: সংগৃহীত

পাল্লেকেলেতে গত পরশু লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) কলম্বো ক্যাপসের বিপক্ষে ৮ বলে ৩১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছিলেন তাওহীদ হৃদয়। জাফনা কিংসের জার্সিতে এই ঝড় তোলার পথে ১ চার ও ৪ ছক্কা মেরেছিলেন তিনি। জাফনা পেয়েছিল ১৯ রানের জয়। এক দিন বিরতিতে আজ মাঠে নামছে জাফনা। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে জাফনা-ক্যান্ডি ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়ান লিজেন্ডস লিগ

শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান

বিকেল ৪টা

সরাসরি

সনি টেন ১

গ্লোবাল সুপার লিগ

গায়ানা অ্যামাজন-পার্থ স্কর্চার্স

ভোর ৫টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ

ক্যান্ডি-জাফনা

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ৩

দ্য হান্ড্রেড (নারী)

সাউদার্ন-বার্মিংহাম

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

দ্য হান্ড্রেড (পুরুষ)

সাউদার্ন-বার্মিংহাম

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

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