Ajker Patrika
En
ফুটবল

বিশ্বকাপ বিক্রির পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ সাবেক ফিফা সভাপতিও

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ জুলাই ২০২৬, ১৩: ৪৯
বিশ্বকাপ বিক্রির পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ সাবেক ফিফা সভাপতিও
বিশ্বকাপ বিক্রির পরিকল্পনায় খেপেছেন সাবেক ফিফা সভাপতি সেপ ব্লাটার। ছবি: সংগৃহীত

হঠাৎ করেই বিশ্বকাপ বিক্রির আলোচনা চলছে। ২০ শতাংশ মালিকানা একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। এমন ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে ফুটবল বিশ্বে। তাতে ক্ষুদ্ধ সাবেক ফিফা সভাপতি সেপ ব্লাটারও।

ইনফান্তিনোর প্রস্তাব অনুযায়ী ২০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা। ইকুইটি মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ বছরের শেষে সর্বোচ্চ ৪ বিলিয়ন ডলার (৪৯০৬৭ কোটি টাকা) তোলা হবে। এরই মধ্যে উয়েফা অভিযোগ করেছে, ফিফা আসলে ফুটবলকে বিক্রির জন্য তুলে দিচ্ছে। এমন আলোচিত ঘটনা নিয়ে গতকাল বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে ব্লাটার বলেন, ‘ফুটবল কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের নয়। এটি মানুষের।’

ফিফা অবশ্য স্পষ্ট করেছে, ফুটবলের পরিচালনা, প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক ম্যাচসূচি এবং সব ধরনের নিয়ন্ত্রক ও ক্রীড়াবিষয়ক সিদ্ধান্তের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ফিফার কাছেই থাকবে। ফিফার এক বিবৃতিতে সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, ‘এটি বিশ্বজুড়ে ফুটবলের গণতন্ত্রীকরণের উদ্যোগ।’ তবে তাঁর কথার সঙ্গে একমত হতে পারছেন না ব্লাটার। সাবেক ফিফা সভাপতি বলেন,
‘ফিফা বিশ্বকাপের অভিভাবক। এর মালিক নয়। আধুনিক ফুটবল এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে টিকে আছে, কারণ এটি মানুষের। এই নীতির কখনো পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়।’

বিশ্বকাপ বিক্রিকাণ্ডে আলোচিত ট্রাম্পের ‘আত্মীয়’র পরিচয় আসলে কীবিশ্বকাপ বিক্রিকাণ্ডে আলোচিত ট্রাম্পের ‘আত্মীয়’র পরিচয় আসলে কী

ইনফান্তিনোর প্রস্তাব যদি বাস্তবায়িত হয়, সেক্ষেত্রে বিশ্বকাপ গ্রহণযোগ্যতা হারাবে বলে মনে করেন ব্লাটার। রয়টার্সকে ব্লাটার গতকাল বলেন, ‘যদি ফিফাকে একটি মুনাফাকেন্দ্রিক করপোরেট কাঠামোতে রূপান্তর করা হয়, তবে এটা তার গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। ফিফা বিশ্বকাপ এমন কোনো বাণিজ্যিক সম্পদ নয়, যা হাতে গোনা কয়েকজন নির্বাহীর মালিকানাধীন থাকবে। এটা বিশ্ব ফুটবলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ।’

বিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি ইউরোপের দলগুলোর, নেপথ্যে কী কারণবিশ্বকাপ বয়কটের হুমকি ইউরোপের দলগুলোর, নেপথ্যে কী কারণ

১৯৯৮ সালের জুন থেকে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৭ বছর ফিফা সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন ব্লাটার। দীর্ঘ ১৭ বছর বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থানের প্রধানের দায়িত্বে থাকায় সদ্য প্রস্তাবিত বিক্রির পরিকল্পনা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বিশ্বকাপের মালিকানা বিক্রির উদ্যোগে সংখ্যালঘু বিনিয়োগকারী যুক্ত করতে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান জে.পি. মরগানের সঙ্গে কাজ করছে ফিফা। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার আংশিক মালিকানা বিক্রির উদ্যোগে খেপেছে স্পেন, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, ফ্রান্সসহ উয়েফার ৫৫ সদস্য দেশ। আজ ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার জরুরি বৈঠক হওয়ার কথা। এদিকে বিক্রির প্রস্তাবে সায় দিতে ফিফার ২১১ সদস্যদেশকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইনফান্তিনো সময় বেঁধে দিয়েছেন বলে জানিয়েছে বিবিসিসহ বার্তা সংস্থা এএফপি, রয়টার্সও।

বিশ্বকাপের দুঃখ ভুলে অবশেষে মায়ামিতে মেসিবিশ্বকাপের দুঃখ ভুলে অবশেষে মায়ামিতে মেসি

সদ্য সমাপ্ত ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে তোপের মুখে পড়েছেন ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফোন কলে মার্কিন ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড তুলে নেওয়া হয়েছিল। ফোন কলটা ইনফান্তিনোকে করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছিল। যদিও ট্রাম্প এই ঘটনাকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। গত ১৯ জুলাই নিউজার্সির ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে ১৬ বছর পর বিশ্বকাপ পুনরুদ্ধার করেছে স্পেন।

বিষয়:

খেলাফিফাফুটবল বিশ্বকাপফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত