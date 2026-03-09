Ajker Patrika
অন্য খেলা

বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান নারী ফুটবল ম্যাচ কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান নারী ফুটবল ম্যাচ কোথায় দেখবেন
উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে পাঁচ গোল হজম করেছে বাংলাদেশ। পার্থে আজ বাংলাদেশ খেলবে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে। ছবি: সংগৃহীত

নারী এশিয়ান কাপে অভিষেক হওয়ার পর বাংলাদেশ হজম করেছে ৭ গোল। তবে কোনো গোল করতে পারেনি তারা। পিটার বাটলারের দল আজ খেলতে নামবে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে। পার্থে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

আজকের খেলা

ফুটবল খেলা সরাসরি

মেয়েদের এশিয়ান কাপ

বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান

বেলা ৩টা

সরাসরি টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
