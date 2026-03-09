বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান নারী ফুটবল ম্যাচ কোথায় দেখবেন

নারী এশিয়ান কাপে অভিষেক হওয়ার পর বাংলাদেশ হজম করেছে ৭ গোল। তবে কোনো গোল করতে পারেনি তারা। পিটার বাটলারের দল আজ খেলতে নামবে উজবেকিস্তানের বিপক্ষে। পার্থে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
আজকের খেলা
ফুটবল খেলা সরাসরি
মেয়েদের এশিয়ান কাপ
বাংলাদেশ-উজবেকিস্তান
বেলা ৩টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
অবসর ভেঙে ফেরার ঘটনা তো ক্রিকেটে নতুন কিছু নয়। কেউ এক সপ্তাহের মধ্যে মাঠের ক্রিকেটে ফেরেন। কেউবা কয়েক বছরের অপেক্ষার পর অবসর ভেঙে মাঠে নামেন। শিরোনাম দেখে হয়তো মনে হতে পারে বিরাট কোহলি কি অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফিরে গতকাল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ফাইনালে খেলেছেন? আসলে তা নয়। আহমেদাবাদের২৪ মিনিট আগে
মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক—বহুল প্রচলিত এই প্রবাদটি গতকাল সঞ্জু স্যামসনকে দেখে অনেকের মনে পড়াটাই স্বাভাবিক। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার পাবেন, এটা কি কখনো কল্পনা করতে পেরেছিলেন? ভারত তাঁকে নিয়ে ঘরের মাঠের এই আইসিসি ইভেন্ট খেললেও একাদশে সুযোগ পাওয়া নিয়ে ছিল২ ঘণ্টা আগে
যেখানে শুরুর কথা বলার আগেই শেষ—নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার হয়তো জনপ্রিয় এই বাংলা গানটি জানেন না। কিন্তু গতকাল আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে প্রথম ইনিংস শেষেই তো বোঝা গিয়েছিল ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা কোন দলের হাতে উঠছে। একতরফা লড়াইয়ে শেষমেশ শিরোপা উঁচিয়ে ধরল ভারতই।২ ঘণ্টা আগে
নারী এশিয়ান কাপ থেকে ইরান বিদায় নিতেই যেন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনাও ফুরিয়ে গেল। কাগজে-কলমে সমীকরণ আছে বটে, সেই হিসাব মেলানো বড্ড কঠিন। তবে শষে টুর্নামেন্টে খেলাই বাংলাদেশের কাছে এক অর্জন, সেখানে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে না পারাটা তেমন আফসোস বয়ে আনবে না বৈকি।৩ ঘণ্টা আগে