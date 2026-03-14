রিয়াল-ম্যানসিটির ম্যাচ দেখবেন কীভাবে

চ্যাম্পিয়নস লিগের রাউন্ড অব সিক্সটিনের প্রথম লেগের খেলার কারণে এক সপ্তাহ বিরতি ছিল ইউরোপিয়ান লিগগুলোতে। বিরতি শেষে আজ মাঠে ফিরছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগাসহ অন্যান্য লিগগুলো। প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামবে আর্সনাল, চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটির মতো শীর্ষ ক্লাবগুলো। অন্যদিকে লা লিগায় খেলতে নামবে বার্সেলোনার সঙ্গে শিরোপার লড়াই চালিয়ে যাওয়া রিয়াল মাদ্রিদ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-ব্রাইটন
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বার্নলি-বোর্নমাউথ
সরাসরি, রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আর্সেনাল-এভারটন
সরাসরি, রাত সাড়ে ১১টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি-নিউক্যাসল
সরাসরি, রাত সাড়ে ১১টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ওয়েস্টহাম-ম্যানসিটি
সরাসরি, রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-এলচে
সরাসরি, রাত ২টা
ফ্যানকোড
নারী এশিয়ান কাপ
কোয়ার্টার ফাইনাল
চীন-চায়নিজ তাইপে
সরাসরি, বেলা ১১টা
দ. কোরিয়া-উজবেকিস্তান
সরাসরি, বেলা ৩টা
টি স্পোর্টস
