Ajker Patrika
ফুটবল

বার্সেলোনার উৎসবে ইয়ামালের হাতে ফিলিস্তিনি পতাকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
বার্সেলোনার উৎসবে ইয়ামালের হাতে ফিলিস্তিনি পতাকা
লামিনে ইয়ামালের হাতে দেখা গেছে ফিলিস্তিনি পতাকা। ছবি: সংগৃহীত

জাদুকরী ফুটবলে মুগ্ধ করে প্রায়ই আলোচনায় আসেন লামিনে ইয়ামাল। গড়েন একের পর এক রেকর্ড। কিন্তু এবার তাঁকে নিয়ে আলোচনা অন্য কারণে। বার্সেলোনার শিরোপা জয়ের উৎসবে ছাদখোলা বাসে উড়িয়েছেন ফিলিস্তিনি পতাকা।

বার্সেলোনায় এখন চলছে উৎসব। টানা দ্বিতীয়বার লা লিগার শিরোপা জিতল বার্সা। সেই শিরোপা যখন রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে হাতে চলে আসে, তখন উৎসবের মাত্রা বেড়ে যায় বহুগুণে। গতকাল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জনস্রোত বয়ে যায় স্পেনের শহরগুলোতে। ছাদখোলা বাসে কাতালানদের শিরোপা উদযাপনের সময় ইয়ামালের ফিলিস্তিনি পতাকা ওড়ানোর ছবি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। ভক্ত-সমর্থকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন স্প্যানিশ তরুণ ফুটবলার। একপর্যায়ে বার্সার একটি জার্সি উন্মোচন করেন। সেখানে লেখা, ‘সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে আমি মাদ্রিদিস্তা নই।’

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, লা লিগা শিরোপা জয়ের পর গতকাল বার্সেলোনার বিজয় উৎসবে সাড়ে ৭ লাখ মানুষ অংশ নিয়েছেন। ভক্তদের সঙ্গে শিরোপা উদযাপন নিয়ে কাতালান ক্লাবটি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘বার্সার প্রতি নিজেদের আবেগ দেখিয়েছেন দর্শকেরা। এই দলটি একের পর এক ইতিহাস গড়ে চলেছে এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উদযাপন করেছে।’

২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে গাজায় ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলার পর থেকে স্পেনের বার্সেলোনা শহর ফিলিস্তিনিদের আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভের স্থান হয়ে উঠেছে বার্সেলোনা।

বার্সেলোনা সবশেষ চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে ২০১৫ সালে। তবে ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট না জিতলেও গত তিন বছরে একের পর এক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে বার্সা। ২০২৩,২০২৫ ও ২০২৬ সালে জিতেছে লা লিগা। গত বছর কোপা দেল রে জিতেছে কাতালানরা। সবশেষ দুটি স্প্যানিশ সুপার কাপজয়ী দলও বার্সা।

বিষয়:

খেলাফুটবলবার্সেলোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

সম্পর্কিত

বৃষ্টির আশঙ্কা থাকলেও বদলাচ্ছে না বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচের ভেন্যু

বৃষ্টির আশঙ্কা থাকলেও বদলাচ্ছে না বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচের ভেন্যু

রোমাঞ্চটা শেষ বিকেলের জন্য জমিয়ে রাখল বাংলাদেশ-পাকিস্তান

রোমাঞ্চটা শেষ বিকেলের জন্য জমিয়ে রাখল বাংলাদেশ-পাকিস্তান

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে গাড়ি পুরস্কারের ঘোষণা বিসিবির

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে গাড়ি পুরস্কারের ঘোষণা বিসিবির

পাকিস্তানকে কি মিরপুরে নতুন রেকর্ড গড়তে দেবে বাংলাদেশ

পাকিস্তানকে কি মিরপুরে নতুন রেকর্ড গড়তে দেবে বাংলাদেশ