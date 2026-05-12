বার্সেলোনার উৎসবে ইয়ামালের হাতে ফিলিস্তিনি পতাকা

জাদুকরী ফুটবলে মুগ্ধ করে প্রায়ই আলোচনায় আসেন লামিনে ইয়ামাল। গড়েন একের পর এক রেকর্ড। কিন্তু এবার তাঁকে নিয়ে আলোচনা অন্য কারণে। বার্সেলোনার শিরোপা জয়ের উৎসবে ছাদখোলা বাসে উড়িয়েছেন ফিলিস্তিনি পতাকা।
বার্সেলোনায় এখন চলছে উৎসব। টানা দ্বিতীয়বার লা লিগার শিরোপা জিতল বার্সা। সেই শিরোপা যখন রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে হাতে চলে আসে, তখন উৎসবের মাত্রা বেড়ে যায় বহুগুণে। গতকাল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জনস্রোত বয়ে যায় স্পেনের শহরগুলোতে। ছাদখোলা বাসে কাতালানদের শিরোপা উদযাপনের সময় ইয়ামালের ফিলিস্তিনি পতাকা ওড়ানোর ছবি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। ভক্ত-সমর্থকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন স্প্যানিশ তরুণ ফুটবলার। একপর্যায়ে বার্সার একটি জার্সি উন্মোচন করেন। সেখানে লেখা, ‘সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ যে আমি মাদ্রিদিস্তা নই।’
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, লা লিগা শিরোপা জয়ের পর গতকাল বার্সেলোনার বিজয় উৎসবে সাড়ে ৭ লাখ মানুষ অংশ নিয়েছেন। ভক্তদের সঙ্গে শিরোপা উদযাপন নিয়ে কাতালান ক্লাবটি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘বার্সার প্রতি নিজেদের আবেগ দেখিয়েছেন দর্শকেরা। এই দলটি একের পর এক ইতিহাস গড়ে চলেছে এবং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উদযাপন করেছে।’
২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে গাজায় ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলার পর থেকে স্পেনের বার্সেলোনা শহর ফিলিস্তিনিদের আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভের স্থান হয়ে উঠেছে বার্সেলোনা।
বার্সেলোনা সবশেষ চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে ২০১৫ সালে। তবে ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট না জিতলেও গত তিন বছরে একের পর এক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে বার্সা। ২০২৩,২০২৫ ও ২০২৬ সালে জিতেছে লা লিগা। গত বছর কোপা দেল রে জিতেছে কাতালানরা। সবশেষ দুটি স্প্যানিশ সুপার কাপজয়ী দলও বার্সা।
