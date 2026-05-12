বৃষ্টির আশঙ্কা থাকলেও বদলাচ্ছে না বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচের ভেন্যু

বৈশাখের বৃষ্টিতে মিরপুরে বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্ট বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সিলেটেও। বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু পরিবর্তন নিয়ে তাই আলোচনা চলছিল। কিন্তু ভেন্যু বদলাচ্ছে না।
দ্বিতীয় টেস্টের বাংলাদেশ দল
নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান জয়, সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ (সহ-অধিনায়ক), তাইজুল ইসলাম, নাঈম হাসান, ইবাদত হোসেন, শরীফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিদ হাসান তামিম, অমিত হাসান
