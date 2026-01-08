মোহামেডানের ‘আতা ভাই’ আর নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলের পরিচিত মুখ এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অন্তঃপ্রাণ সমর্থক মোহাম্মদ আতাউর রহমান আর নেই। ক্রীড়াঙ্গনে যাঁর পরিচিতি 'আতা ভাই' হিসেবে। গতকাল রাত ১১টায় বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জামাতা মিতুল।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন আতাউর। বুধবার রাতে শরীর বেশি খারাপ হলে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক মেয়ে ও দুই নাতনিসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।
মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ইতিহাসের সঙ্গে আতাউর রহমানের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। ক্লাবটির দীর্ঘ ২২ বছরের শিরোপা-খরা চলাকালেও একমুহূর্তের জন্য দল ছেড়ে যাননি এই একনিষ্ঠ সমর্থক। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে মোহামেডানের প্রতিটি ম্যাচে তাঁর উপস্থিতি ছিল অবধারিত। বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও প্রিয় দলের সমর্থনে গ্যালারিতে তরুণদের মতোই উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করতেন তিনি।
শুধু ফুটবল নয়, সাদা-কালো শিবিরের হকি কিংবা ক্রিকেট—সব জায়গাতেই ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি। খেলার দিন স্টেডিয়ামে আর অন্য দিনগুলোতে মোহামেডান ক্লাব প্রাঙ্গণেই কাটত তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়।
কয়েক বছর ধরে স্টেডিয়ামে সংস্কারকাজ চলায় খেলা ঢাকার বাইরে চলে যায়। বার্ধক্যের কারণে ঘরবন্দী হয়ে পড়েন আতাউর। তবে মাঠে যেতে না পারলেও ক্লাবের প্রতি টান কমেনি একটুও; নিয়মিত খবর রাখতেন দলের। ভক্ত-সমর্থকেরাও মাঝেমধ্যে তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁকে দেখে আসতেন।
আতাউরের মৃত্যুতে দেশের ফুটবল অঙ্গন এবং মোহামেডান পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আজ বৃহস্পতিবার বাদ জোহর টিকাটুলি মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।
