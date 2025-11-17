ভারত ম্যাচে জেতার নিশ্চয়তা দিলেন বাংলাদেশ কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হামজা চৌধুরী-শমিত সোমকে পাওয়ার পরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরা সমর্থকদের কৌশলে মন ভরাতে পারছেন না। একের পর এক ম্যাচে তাঁর সঙ্গে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশও। প্রতিবার জয়ের আশ্বাস দিয়ে সেটা পূরণ করতে পারছেন না তিনি। তবে এবার নিশ্চয়তা দিয়েই বললেন জয় আসবে। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।
ঘরের মাঠে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের লড়াইয়ে কাল ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ম্যাচ ঘিরে সমর্থক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে যে উন্মাদনা তা টের পাচ্ছেন কাবরেরাও। তবে জিততে হলে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। সেই সতর্কবাণীও দিয়েছেন কোচ। রাজধানীর এক হোটেলে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে কাবরেরা বলেন, ‘আমি মনে করি এই ম্যাচে অনেক আবেগ জড়িত। ডার্বির আবহটা সবার জন্যই বিশেষ। দলের আবেগ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করি, সেটাই আসল। এই ম্যাচের গুরুত্ব আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে। এটা ভালো। কিন্তু আমরা দল নিয়ে আলোচনা করেছি যে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করাটাও জরুরি, যাতে জিততে পারি।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৪ ম্যাচে দুই পয়েন্ট নিয়ে আগেই ছিটকে গিয়েছে বাংলাদেশ। একটা জয় যে দলের চিত্র বদলে দিতে তা অজানা নয় কাবরেরার কাছে। নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনি যেমন বললেন, দল আসলে ফল পাচ্ছে না, অর্থাৎ জয় পাচ্ছে না। যা তারা পারফরম্যান্স অনুযায়ী পাওয়ার যোগ্য। দল আরও ভালো হচ্ছে, আরও উন্নতি করছে। আমরা এখন এমন দলগুলোকেও আধিপত্য দেখাচ্ছি, যারা র্যাঙ্কিংয়ে আমাদের ওপরে। তাই এটা ঘটবেই। শতভাগ ঘটবে। আর আমরা নিশ্চিত যে সেটা কালই ঘটবে।’
নেপালের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের গোলে ড্রয়ের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশের। কাবরেরা বলেন, ‘নেপাল খুব লো ব্লকে খেলেছিল। শুধু আমার না। ফুটবলে যখন এমন হয়, তখন সবার জন্যই কঠিন হয়ে যায়। তাই নেপালের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে যা হয়েছিল, সেটা পুরোপুরি স্বাভাবিক। দেখি কাল কী হয়। তবে সম্ভবত ভারত সেই দিক থেকে একটু বেশি আগ্রাসী হবে এবং তারা জয়ের জন্যই খেলতে নামবে। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করেছি। আশা করি কাল সব ঠিকভাবে কাজে লাগবে।’
হামজা চৌধুরী-শমিত সোমকে পাওয়ার পরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরা সমর্থকদের কৌশলে মন ভরাতে পারছেন না। একের পর এক ম্যাচে তাঁর সঙ্গে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশও। প্রতিবার জয়ের আশ্বাস দিয়ে সেটা পূরণ করতে পারছেন না তিনি। তবে এবার নিশ্চয়তা দিয়েই বললেন জয় আসবে। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।
ঘরের মাঠে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের লড়াইয়ে কাল ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ম্যাচ ঘিরে সমর্থক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে যে উন্মাদনা তা টের পাচ্ছেন কাবরেরাও। তবে জিততে হলে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। সেই সতর্কবাণীও দিয়েছেন কোচ। রাজধানীর এক হোটেলে ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে কাবরেরা বলেন, ‘আমি মনে করি এই ম্যাচে অনেক আবেগ জড়িত। ডার্বির আবহটা সবার জন্যই বিশেষ। দলের আবেগ কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করি, সেটাই আসল। এই ম্যাচের গুরুত্ব আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে। এটা ভালো। কিন্তু আমরা দল নিয়ে আলোচনা করেছি যে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করাটাও জরুরি, যাতে জিততে পারি।’
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৪ ম্যাচে দুই পয়েন্ট নিয়ে আগেই ছিটকে গিয়েছে বাংলাদেশ। একটা জয় যে দলের চিত্র বদলে দিতে তা অজানা নয় কাবরেরার কাছে। নিশ্চয়তা দিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনি যেমন বললেন, দল আসলে ফল পাচ্ছে না, অর্থাৎ জয় পাচ্ছে না। যা তারা পারফরম্যান্স অনুযায়ী পাওয়ার যোগ্য। দল আরও ভালো হচ্ছে, আরও উন্নতি করছে। আমরা এখন এমন দলগুলোকেও আধিপত্য দেখাচ্ছি, যারা র্যাঙ্কিংয়ে আমাদের ওপরে। তাই এটা ঘটবেই। শতভাগ ঘটবে। আর আমরা নিশ্চিত যে সেটা কালই ঘটবে।’
নেপালের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের গোলে ড্রয়ের হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশের। কাবরেরা বলেন, ‘নেপাল খুব লো ব্লকে খেলেছিল। শুধু আমার না। ফুটবলে যখন এমন হয়, তখন সবার জন্যই কঠিন হয়ে যায়। তাই নেপালের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে যা হয়েছিল, সেটা পুরোপুরি স্বাভাবিক। দেখি কাল কী হয়। তবে সম্ভবত ভারত সেই দিক থেকে একটু বেশি আগ্রাসী হবে এবং তারা জয়ের জন্যই খেলতে নামবে। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করেছি। আশা করি কাল সব ঠিকভাবে কাজে লাগবে।’
শিলংয়ে এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হামজা চৌধুরীর। সেই ম্যাচে হামজা কীভাবে রাঙিয়েছিলেন, সেটা কারও অজানা নয়। গোল হয়তো পাননি, কিন্তু ফুটবল শৈলীতে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের। আট মাস পর ফের যখন বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হচ্ছে, তখন ঘুরেফিরে আসছে হামজার কথা।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কেমন তা নতুন করে বলার কিছু নেই। রাজনৈতিক হোক বা খেলার মাঠ সব সময় একটা উত্তেজনা বিরাজ করে। বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া সেই উত্তাপ ছড়িয়ে দিলেন সংবাদ সম্মেলনেও।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে গতকাল ভারত ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের লড়াইকে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে আম্পায়ারের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। যেটাকে তামাশা বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার জুনায়েদ খান।২ ঘণ্টা আগে
প্রতিপক্ষ ভারত মানেই অন্যরকম রোমাঞ্চ আর উন্মাদনা। শুধু সমর্থক নয় খেলোয়াড়দের মধ্যেও তা কাজ করে তা। আজ সংবাদ সম্মেলনে এসব নিয়েই বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে কথা বলতে হলো বেশ কয়েকবার। তিনি জানালেন ভারতের বিপক্ষে খেলোর সৌন্দর্য থাকবে না। কার্ড ছড়াছড়ি, ফাউলের পর ফাউল, সঙ্গে গালিগালাজ হবে।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শিলংয়ে এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হামজা চৌধুরীর। সেই ম্যাচে হামজা কীভাবে রাঙিয়েছিলেন, সেটা কারও অজানা নয়। গোল হয়তো পাননি, কিন্তু ফুটবল শৈলীতে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের। আট মাস পর ফের যখন বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হচ্ছে, তখন ঘুরেফিরে আসছে হামজার কথা।
অভিষেকের পর এখন থেকে হামজা আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেছেন ৬ ম্যাচ। করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন একটি। বাইসাইকেল কিক, পেনাল্টি কিক, ফ্রি কিক, হেড—চারটা গোল করেছেন ভিন্ন চার ধরনে। যার মধ্যে নেপালের বিপক্ষে তাঁর বাইসাইকেল কিক নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে।
আগামীকাল ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি এশিয়ান বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। এই ম্যাচের আগে আজ ঢাকার এক হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে আসেন ভারতের কোচ খালিদ জামিল। জানালেন শুধু হামজাকে নিয়েই পরিকল্পনা করছেন না তিনি।।সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কোচ বলেন, ‘আগে যেমন বলেছি, বাংলাদেশের এক-দুইজন নয়, পুরো দলই ভালো। তাদের সবাই ভালো খেলোয়াড়। তাই আমরা ম্যাচটিকে হালকাভাবে নেব না। ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে, ভালো ফল আনতে হবে।’
বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ নিয়ে কতটা উত্তাপ-উত্তেজনা থাকে, সেটা ক্রিকেট ম্যাচের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তবে গত কয়েক মাসে দেশের ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা কতটুকু বেড়েছে, সেটা না বললেও চলছে। হামজা-শমিত শোমদের খেলা দেখতে স্টেডিয়ামের গেট ভেঙে দর্শক ঢোকার ঘটনাও ঘটেছে। যখন বাংলাদেশ গোল করে, তখন দেখা যায় বাধভাঙা উচ্ছ্বাস। এবার যে তাঁদের বাড়তি চাপে পড়তে হবে বাংলাদেশ ম্যাচে, সেটা আজ জামিলের কথায় ফুটে উঠেছে। ভারত কোচ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সবাই জানে এটা চাপের ম্যাচ। তবু ইতিবাচক ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।’
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব থেকে বাংলাদেশ, ভারত দুই দলেরই আগেভাগে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে। তবু ভারত ম্যাচ নিয়ে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে আগ্রহের কমতি নেই। যেখানে অনলাইনে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিট ছাড়ার ৪ মিনিটের মধ্যেই সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ ম্যাচকে অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখছেন জামিল। সাংবাদিকদের ভারত কোচ বলেন, ‘এটি কোনো প্রীতি ম্যাচ নয়। এটি বাছাইপর্বের ম্যাচ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ মানেই এর গুরুত্ব আছে।’
শিলংয়ে এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হামজা চৌধুরীর। সেই ম্যাচে হামজা কীভাবে রাঙিয়েছিলেন, সেটা কারও অজানা নয়। গোল হয়তো পাননি, কিন্তু ফুটবল শৈলীতে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের। আট মাস পর ফের যখন বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হচ্ছে, তখন ঘুরেফিরে আসছে হামজার কথা।
অভিষেকের পর এখন থেকে হামজা আন্তর্জাতিক ফুটবলে খেলেছেন ৬ ম্যাচ। করেছেন ৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন একটি। বাইসাইকেল কিক, পেনাল্টি কিক, ফ্রি কিক, হেড—চারটা গোল করেছেন ভিন্ন চার ধরনে। যার মধ্যে নেপালের বিপক্ষে তাঁর বাইসাইকেল কিক নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে।
আগামীকাল ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি এশিয়ান বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। এই ম্যাচের আগে আজ ঢাকার এক হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে আসেন ভারতের কোচ খালিদ জামিল। জানালেন শুধু হামজাকে নিয়েই পরিকল্পনা করছেন না তিনি।।সংবাদ সম্মেলনে ভারতের কোচ বলেন, ‘আগে যেমন বলেছি, বাংলাদেশের এক-দুইজন নয়, পুরো দলই ভালো। তাদের সবাই ভালো খেলোয়াড়। তাই আমরা ম্যাচটিকে হালকাভাবে নেব না। ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে, ভালো ফল আনতে হবে।’
বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ নিয়ে কতটা উত্তাপ-উত্তেজনা থাকে, সেটা ক্রিকেট ম্যাচের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তবে গত কয়েক মাসে দেশের ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা কতটুকু বেড়েছে, সেটা না বললেও চলছে। হামজা-শমিত শোমদের খেলা দেখতে স্টেডিয়ামের গেট ভেঙে দর্শক ঢোকার ঘটনাও ঘটেছে। যখন বাংলাদেশ গোল করে, তখন দেখা যায় বাধভাঙা উচ্ছ্বাস। এবার যে তাঁদের বাড়তি চাপে পড়তে হবে বাংলাদেশ ম্যাচে, সেটা আজ জামিলের কথায় ফুটে উঠেছে। ভারত কোচ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সবাই জানে এটা চাপের ম্যাচ। তবু ইতিবাচক ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।’
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব থেকে বাংলাদেশ, ভারত দুই দলেরই আগেভাগে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেছে। তবু ভারত ম্যাচ নিয়ে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের মধ্যে আগ্রহের কমতি নেই। যেখানে অনলাইনে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিট ছাড়ার ৪ মিনিটের মধ্যেই সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ ম্যাচকে অনেক গুরুত্ব সহকারে দেখছেন জামিল। সাংবাদিকদের ভারত কোচ বলেন, ‘এটি কোনো প্রীতি ম্যাচ নয়। এটি বাছাইপর্বের ম্যাচ। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ মানেই এর গুরুত্ব আছে।’
হামজা চৌধুরী-শমিত সোমকে পাওয়ার পরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরা সমর্থকদের কৌশলে মন ভরাতে পারছেন না। একের পর এক ম্যাচে তাঁর সঙ্গে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশও। প্রতিবার জয়ের আশ্বাস দিয়ে সেটা পূরণ করতে পারছেন না তিনি। তবে এবার নিশ্চয়তা দিয়েই বললেন জয় আসবে। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।১৫ মিনিট আগে
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কেমন তা নতুন করে বলার কিছু নেই। রাজনৈতিক হোক বা খেলার মাঠ সব সময় একটা উত্তেজনা বিরাজ করে। বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া সেই উত্তাপ ছড়িয়ে দিলেন সংবাদ সম্মেলনেও।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে গতকাল ভারত ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের লড়াইকে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে আম্পায়ারের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। যেটাকে তামাশা বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার জুনায়েদ খান।২ ঘণ্টা আগে
প্রতিপক্ষ ভারত মানেই অন্যরকম রোমাঞ্চ আর উন্মাদনা। শুধু সমর্থক নয় খেলোয়াড়দের মধ্যেও তা কাজ করে তা। আজ সংবাদ সম্মেলনে এসব নিয়েই বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে কথা বলতে হলো বেশ কয়েকবার। তিনি জানালেন ভারতের বিপক্ষে খেলোর সৌন্দর্য থাকবে না। কার্ড ছড়াছড়ি, ফাউলের পর ফাউল, সঙ্গে গালিগালাজ হবে।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কেমন তা নতুন করে বলার কিছু নেই। রাজনৈতিক হোক বা খেলার মাঠ সব সময় একটা উত্তেজনা বিরাজ করে। বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া সেই উত্তাপ ছড়িয়ে দিলেন সংবাদ সম্মেলনেও।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আগামীকাল ঘরের মাঠে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। তিন দিন হলো ঢাকায় এসেছে ভারতীয় দল। খুব একটা উন্মাদনায় গা ভাসায়নি তারা। এমনকি সংবাদ সম্মেলনে কোচ খালিদ জামিলও উত্তর দিলেন সোজা সাপ্টা। জামাল অবশ্য ভারতের সঙ্গে ঘৃণা ও ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে কথা বললেন মন খুলে।
জামাল বলেন, ‘আমি মনে করি যারা বাংলাদেশে ফুটবল খেলে, এই ম্যাচে সবাই যুক্ত থাকতে চায়। কারণ ভারতের সঙ্গে তো একটা স্পেশাল...একটা স্পেশাল রিলেশনশিপ আছে ঘৃণা ও ভালোবাসার। ম্যাচের আগে আমার ভেতর একটা উত্তেজনা কাজ করবে, কারণ এটা একটা আবেগপূর্ণ খেলা।’
ভারতের খেলার ধরন নিয়ে জামাল বলেন, ‘বাংলাদেশ লো ব্লক খেলা দলের বিপক্ষে কিছুটা সমস্যায় পড়ে। নেপালের বিপক্ষেও সেটা দেখা গেছে। ভারতও শেষ কয়েকটি ম্যাচে লো ব্লকে খেলেছে। তবে আমি মনে করি আমরা ভারতের বিপক্ষে নেপালের চেয়ে বেশি সুযোগ পাব, কারণ নেপাল পুরো সময় বসে ছিল। আমরা কাউন্টার অ্যাটাকে অনেক শক্তিশালী।’
নেপাল ম্যাচের ড্র ভুলে যেতে চান জামাল, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে আগের ম্যাচে শেষ মিনিটে গোল খেয়েছি। ওটা ভুলে যেতে হবে এবং আগামীকালের ম্যাচে মনোযোগ দিতে হবে। গোল না খাওয়া এমন একটি বিষয় যেটা আমাদের কাজ করতে হবে। কিন্তু দিনের শেষে লক্ষ্য একটাই—ম্যাচ জিততে হবে।’
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কেমন তা নতুন করে বলার কিছু নেই। রাজনৈতিক হোক বা খেলার মাঠ সব সময় একটা উত্তেজনা বিরাজ করে। বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া সেই উত্তাপ ছড়িয়ে দিলেন সংবাদ সম্মেলনেও।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আগামীকাল ঘরের মাঠে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। তিন দিন হলো ঢাকায় এসেছে ভারতীয় দল। খুব একটা উন্মাদনায় গা ভাসায়নি তারা। এমনকি সংবাদ সম্মেলনে কোচ খালিদ জামিলও উত্তর দিলেন সোজা সাপ্টা। জামাল অবশ্য ভারতের সঙ্গে ঘৃণা ও ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে কথা বললেন মন খুলে।
জামাল বলেন, ‘আমি মনে করি যারা বাংলাদেশে ফুটবল খেলে, এই ম্যাচে সবাই যুক্ত থাকতে চায়। কারণ ভারতের সঙ্গে তো একটা স্পেশাল...একটা স্পেশাল রিলেশনশিপ আছে ঘৃণা ও ভালোবাসার। ম্যাচের আগে আমার ভেতর একটা উত্তেজনা কাজ করবে, কারণ এটা একটা আবেগপূর্ণ খেলা।’
ভারতের খেলার ধরন নিয়ে জামাল বলেন, ‘বাংলাদেশ লো ব্লক খেলা দলের বিপক্ষে কিছুটা সমস্যায় পড়ে। নেপালের বিপক্ষেও সেটা দেখা গেছে। ভারতও শেষ কয়েকটি ম্যাচে লো ব্লকে খেলেছে। তবে আমি মনে করি আমরা ভারতের বিপক্ষে নেপালের চেয়ে বেশি সুযোগ পাব, কারণ নেপাল পুরো সময় বসে ছিল। আমরা কাউন্টার অ্যাটাকে অনেক শক্তিশালী।’
নেপাল ম্যাচের ড্র ভুলে যেতে চান জামাল, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে আগের ম্যাচে শেষ মিনিটে গোল খেয়েছি। ওটা ভুলে যেতে হবে এবং আগামীকালের ম্যাচে মনোযোগ দিতে হবে। গোল না খাওয়া এমন একটি বিষয় যেটা আমাদের কাজ করতে হবে। কিন্তু দিনের শেষে লক্ষ্য একটাই—ম্যাচ জিততে হবে।’
হামজা চৌধুরী-শমিত সোমকে পাওয়ার পরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরা সমর্থকদের কৌশলে মন ভরাতে পারছেন না। একের পর এক ম্যাচে তাঁর সঙ্গে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশও। প্রতিবার জয়ের আশ্বাস দিয়ে সেটা পূরণ করতে পারছেন না তিনি। তবে এবার নিশ্চয়তা দিয়েই বললেন জয় আসবে। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।১৫ মিনিট আগে
শিলংয়ে এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হামজা চৌধুরীর। সেই ম্যাচে হামজা কীভাবে রাঙিয়েছিলেন, সেটা কারও অজানা নয়। গোল হয়তো পাননি, কিন্তু ফুটবল শৈলীতে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের। আট মাস পর ফের যখন বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হচ্ছে, তখন ঘুরেফিরে আসছে হামজার কথা।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে গতকাল ভারত ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের লড়াইকে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে আম্পায়ারের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। যেটাকে তামাশা বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার জুনায়েদ খান।২ ঘণ্টা আগে
প্রতিপক্ষ ভারত মানেই অন্যরকম রোমাঞ্চ আর উন্মাদনা। শুধু সমর্থক নয় খেলোয়াড়দের মধ্যেও তা কাজ করে তা। আজ সংবাদ সম্মেলনে এসব নিয়েই বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে কথা বলতে হলো বেশ কয়েকবার। তিনি জানালেন ভারতের বিপক্ষে খেলোর সৌন্দর্য থাকবে না। কার্ড ছড়াছড়ি, ফাউলের পর ফাউল, সঙ্গে গালিগালাজ হবে।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে গতকাল ভারত ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের লড়াইকে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে আম্পায়ারের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। যেটাকে তামাশা বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার জুনায়েদ খান।
নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে ম্যাচের একটি ছবি পোস্ট করেছেন জুনায়েদ। সেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ব্যাটার দাগ স্পর্শ করার আগেই স্টাম্প ভাঙছেন পাকিস্তান শাহিনসের এক ফিল্ডার। এরপরও নটআউট দেন টিভি আম্পায়ার মোঃ মোর্শেদ আলী। এমন স্পষ্ট আউট না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জুনায়েদ।
ওই পোস্টের ক্যাপশনে জুনায়েদ লিখেছেন, ‘এটা কীভাবে নট আউট হয়? অবিশ্বাস্য আম্পায়ারিং। ক্রিকেট এখন তামাশায় পরিণত হয়েছে।’
পাকিস্তান ‘এ’ দলের জয়ের পর অভিনন্দন জানাতেও ভুলেননি সাবেক বাঁ হাতি পেসার। সেখানেও বিতর্কিত আম্পায়ারিং নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন জুনায়েদ। ক্রিকেটারদের উদযাপনের একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘চমৎকার। কিছু অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও ভারতের বিপক্ষে জয়ের জন্য পাকিস্তান শাহিনদের অভিনন্দন।’
কাতারের রাজধানী দোহায় আগে ব্যাট করে ১৩৬ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস। জবাবে ৪০ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। একই দিন শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলকে ধবলধোলাই করেছে পাকিস্তান। তবে নিজেদের জয় ভুলে ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয় উদযাপনে বেশি আগ্রহী ছিলেন দলটির অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি।
সিরিজের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারানোর পর আফ্রিদি বলেন, ‘পাকিস্তান শাহিনরা আমাদের প্রতিবেশীদের (ভারতের) বিপক্ষে জয়লাভ করেছে। এটা আমাদের জন্য একটি বড় অর্জন।’
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে গতকাল ভারত ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের লড়াইকে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে আম্পায়ারের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। যেটাকে তামাশা বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার জুনায়েদ খান।
নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে ম্যাচের একটি ছবি পোস্ট করেছেন জুনায়েদ। সেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ব্যাটার দাগ স্পর্শ করার আগেই স্টাম্প ভাঙছেন পাকিস্তান শাহিনসের এক ফিল্ডার। এরপরও নটআউট দেন টিভি আম্পায়ার মোঃ মোর্শেদ আলী। এমন স্পষ্ট আউট না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জুনায়েদ।
ওই পোস্টের ক্যাপশনে জুনায়েদ লিখেছেন, ‘এটা কীভাবে নট আউট হয়? অবিশ্বাস্য আম্পায়ারিং। ক্রিকেট এখন তামাশায় পরিণত হয়েছে।’
পাকিস্তান ‘এ’ দলের জয়ের পর অভিনন্দন জানাতেও ভুলেননি সাবেক বাঁ হাতি পেসার। সেখানেও বিতর্কিত আম্পায়ারিং নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন জুনায়েদ। ক্রিকেটারদের উদযাপনের একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘চমৎকার। কিছু অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও ভারতের বিপক্ষে জয়ের জন্য পাকিস্তান শাহিনদের অভিনন্দন।’
কাতারের রাজধানী দোহায় আগে ব্যাট করে ১৩৬ রানে শেষ হয় ভারতের ইনিংস। জবাবে ৪০ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। একই দিন শ্রীলঙ্কা জাতীয় দলকে ধবলধোলাই করেছে পাকিস্তান। তবে নিজেদের জয় ভুলে ভারত ‘এ’ দলের বিপক্ষে পাকিস্তানের জয় উদযাপনে বেশি আগ্রহী ছিলেন দলটির অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি।
সিরিজের শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারানোর পর আফ্রিদি বলেন, ‘পাকিস্তান শাহিনরা আমাদের প্রতিবেশীদের (ভারতের) বিপক্ষে জয়লাভ করেছে। এটা আমাদের জন্য একটি বড় অর্জন।’
হামজা চৌধুরী-শমিত সোমকে পাওয়ার পরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরা সমর্থকদের কৌশলে মন ভরাতে পারছেন না। একের পর এক ম্যাচে তাঁর সঙ্গে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশও। প্রতিবার জয়ের আশ্বাস দিয়ে সেটা পূরণ করতে পারছেন না তিনি। তবে এবার নিশ্চয়তা দিয়েই বললেন জয় আসবে। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।১৫ মিনিট আগে
শিলংয়ে এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হামজা চৌধুরীর। সেই ম্যাচে হামজা কীভাবে রাঙিয়েছিলেন, সেটা কারও অজানা নয়। গোল হয়তো পাননি, কিন্তু ফুটবল শৈলীতে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের। আট মাস পর ফের যখন বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হচ্ছে, তখন ঘুরেফিরে আসছে হামজার কথা।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কেমন তা নতুন করে বলার কিছু নেই। রাজনৈতিক হোক বা খেলার মাঠ সব সময় একটা উত্তেজনা বিরাজ করে। বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া সেই উত্তাপ ছড়িয়ে দিলেন সংবাদ সম্মেলনেও।১ ঘণ্টা আগে
প্রতিপক্ষ ভারত মানেই অন্যরকম রোমাঞ্চ আর উন্মাদনা। শুধু সমর্থক নয় খেলোয়াড়দের মধ্যেও তা কাজ করে তা। আজ সংবাদ সম্মেলনে এসব নিয়েই বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে কথা বলতে হলো বেশ কয়েকবার। তিনি জানালেন ভারতের বিপক্ষে খেলোর সৌন্দর্য থাকবে না। কার্ড ছড়াছড়ি, ফাউলের পর ফাউল, সঙ্গে গালিগালাজ হবে।২ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতিপক্ষ ভারত মানেই অন্যরকম রোমাঞ্চ আর উন্মাদনা। শুধু সমর্থক নয় খেলোয়াড়দের মধ্যেও তা কাজ করে তা। আজ সংবাদ সম্মেলনে এসব নিয়েই বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে কথা বলতে হলো বেশ কয়েকবার। তিনি জানালেন ভারতের বিপক্ষে খেলোর সৌন্দর্য থাকবে না। কার্ড ছড়াছড়ি, ফাউলের পর ফাউল, সঙ্গে গালিগালাজ হবে।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে জাতীয় স্টেডিয়ামে কাল ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। দুই দলের কেউই আর মূল পর্বের লড়াইয়ে নেই। তবু প্রতিপক্ষ যখন ভারত, তখন কেবল নিয়মরক্ষার ম্যাচ হিসেবে ভাবনার কোনো সুযোগ নেই।
টিম হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে জামাল বলেন, ‘কালকের ম্যাচে অনেক ফ্রি কিক হবে, হলুদ কার্ড হবে, গালাগালি হবে। তবে আমি এটা স্বাভাবিক ম্যাচ হিসেবে ধরব। তবে এই ম্যাচের তাৎপর্য আমি জানি।’
জামাল আরও বলেন, ‘এটা অনেক আবেগপূর্ণ ম্যাচ হবে, হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। এই ম্যাচের পর জাতীয় দলের জন্য অনেক লম্বা গ্যাপ আছে। বছরটা যদি জয় দিয়ে শেষ করতে পারি তা শুধু আমাদের জন্য নয়, সমর্থক ও আপনাদের জন্যও ইতিবাচক হবে। তাই আমার জন্য ম্যাচটি আবেগের, একই সঙ্গে মস্তিষ্ক ব্যবহার করে খেলতে হবে।’
২২ বছর ধরে ভারতের বিপক্ষে জয়হীন বাংলাদেশ। গত মার্চেও শেষ দেখায় গোলশূন্য ড্র করে ফিরতে হয়েছে শিলং থেকে। জামাল বলেন, ‘আমরা যে অবস্থায় আছি এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী স্কোয়াড। তাই অবশ্যই আমাদের একটা বড় সুযোগ আছে।’
ঘরের মাঠে শেষ দুই ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে হতাশায় ডুবিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতকে এমন সুযোগ দিলেও কোনো ছাড় পাওয়া যাবে তা ভালোই জানা জামালের। তাদের রক্ষণ ভাঙার জন্য রাকিবকে বড় অস্ত্র হিসেবে ধরছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তিনি বলেন, ‘ডিফেন্সে অবশ্যই আমাদের সমস্যা আছে। তবে ভারত যদি অনেক উপরে উঠে খেলে, তাহলে আমরা সামনে অনেক স্পেস পাব। আক্রমণে যারা খেলবে ওরা অনেক গতিময় খেলোয়াড়। রাকিব সম্ভবত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগতির খেলোয়াড়। তাঁকে যদি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি, তাহলে সন্দেশ ও রাহুল যেই থাকুক না কেন হি উইল কিল দ্য ডিফেন্স।’
প্রতিপক্ষ ভারত মানেই অন্যরকম রোমাঞ্চ আর উন্মাদনা। শুধু সমর্থক নয় খেলোয়াড়দের মধ্যেও তা কাজ করে তা। আজ সংবাদ সম্মেলনে এসব নিয়েই বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াকে কথা বলতে হলো বেশ কয়েকবার। তিনি জানালেন ভারতের বিপক্ষে খেলোর সৌন্দর্য থাকবে না। কার্ড ছড়াছড়ি, ফাউলের পর ফাউল, সঙ্গে গালিগালাজ হবে।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে জাতীয় স্টেডিয়ামে কাল ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। দুই দলের কেউই আর মূল পর্বের লড়াইয়ে নেই। তবু প্রতিপক্ষ যখন ভারত, তখন কেবল নিয়মরক্ষার ম্যাচ হিসেবে ভাবনার কোনো সুযোগ নেই।
টিম হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে জামাল বলেন, ‘কালকের ম্যাচে অনেক ফ্রি কিক হবে, হলুদ কার্ড হবে, গালাগালি হবে। তবে আমি এটা স্বাভাবিক ম্যাচ হিসেবে ধরব। তবে এই ম্যাচের তাৎপর্য আমি জানি।’
জামাল আরও বলেন, ‘এটা অনেক আবেগপূর্ণ ম্যাচ হবে, হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। এই ম্যাচের পর জাতীয় দলের জন্য অনেক লম্বা গ্যাপ আছে। বছরটা যদি জয় দিয়ে শেষ করতে পারি তা শুধু আমাদের জন্য নয়, সমর্থক ও আপনাদের জন্যও ইতিবাচক হবে। তাই আমার জন্য ম্যাচটি আবেগের, একই সঙ্গে মস্তিষ্ক ব্যবহার করে খেলতে হবে।’
২২ বছর ধরে ভারতের বিপক্ষে জয়হীন বাংলাদেশ। গত মার্চেও শেষ দেখায় গোলশূন্য ড্র করে ফিরতে হয়েছে শিলং থেকে। জামাল বলেন, ‘আমরা যে অবস্থায় আছি এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী স্কোয়াড। তাই অবশ্যই আমাদের একটা বড় সুযোগ আছে।’
ঘরের মাঠে শেষ দুই ম্যাচে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে হতাশায় ডুবিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতকে এমন সুযোগ দিলেও কোনো ছাড় পাওয়া যাবে তা ভালোই জানা জামালের। তাদের রক্ষণ ভাঙার জন্য রাকিবকে বড় অস্ত্র হিসেবে ধরছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। তিনি বলেন, ‘ডিফেন্সে অবশ্যই আমাদের সমস্যা আছে। তবে ভারত যদি অনেক উপরে উঠে খেলে, তাহলে আমরা সামনে অনেক স্পেস পাব। আক্রমণে যারা খেলবে ওরা অনেক গতিময় খেলোয়াড়। রাকিব সম্ভবত দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুতগতির খেলোয়াড়। তাঁকে যদি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারি, তাহলে সন্দেশ ও রাহুল যেই থাকুক না কেন হি উইল কিল দ্য ডিফেন্স।’
হামজা চৌধুরী-শমিত সোমকে পাওয়ার পরও কোচ হাভিয়ের কাবরেরা সমর্থকদের কৌশলে মন ভরাতে পারছেন না। একের পর এক ম্যাচে তাঁর সঙ্গে ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশও। প্রতিবার জয়ের আশ্বাস দিয়ে সেটা পূরণ করতে পারছেন না তিনি। তবে এবার নিশ্চয়তা দিয়েই বললেন জয় আসবে। আর সেটা ভারতের বিপক্ষে।১৫ মিনিট আগে
শিলংয়ে এ বছরের মার্চে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক হামজা চৌধুরীর। সেই ম্যাচে হামজা কীভাবে রাঙিয়েছিলেন, সেটা কারও অজানা নয়। গোল হয়তো পাননি, কিন্তু ফুটবল শৈলীতে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের। আট মাস পর ফের যখন বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হচ্ছে, তখন ঘুরেফিরে আসছে হামজার কথা।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কেমন তা নতুন করে বলার কিছু নেই। রাজনৈতিক হোক বা খেলার মাঠ সব সময় একটা উত্তেজনা বিরাজ করে। বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া সেই উত্তাপ ছড়িয়ে দিলেন সংবাদ সম্মেলনেও।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে গতকাল ভারত ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের লড়াইকে পাশ কাটিয়ে এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে আম্পায়ারের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। যেটাকে তামাশা বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার জুনায়েদ খান।২ ঘণ্টা আগে