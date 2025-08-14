Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

শিরোপায় চোখ রেখে ভুটান যাচ্ছেন অর্পিতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী দলের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস। ছবি: বাফুফে
সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী দলের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস। ছবি: বাফুফে

অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। তাই আরেকটি অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সাফ খেলতে যাওয়ার আগে শিরোপা ধরে রাখার কথাই বললেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক অর্পিতা বিশ্বাস। ঢাকায় আজ সংবাদ সম্মেলনে অর্পিতা বললেন, ‘আপনাদের আমরা একটি ভালো টুর্নামেন্ট উপহার দিতে চাই। বয়সভিত্তিক দলে আমাদের পারফরম্যান্স বেশ ভালো। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই আমরা।’

২০ আগস্ট ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে ভারত-নেপাল ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বয়সভিত্তিক এই সাফ। উদ্বোধনী দিনেই স্বাগতিক ভুটানের সঙ্গে সন্ধ্যায় খেলবে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্ট খেলতে আগামীকাল ভুটানের উদ্দেশে রওনা দেবেন বাংলাদেশের মেয়েরা।

গতকাল টুর্নামেন্টের জন্য ২৩ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও স্বাগতিক ভুটানকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট হবে লিগ পদ্ধতিতে। সবাই সবার সঙ্গে দুবার করে খেলবে। সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া দলই জিতবে শিরোপা। প্রতিযোগিতার সব ম্যাচই হবে থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে।

টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ দলের কোচের দায়িত্ব পালন করবেন মাহবুবুর রহমান লিটু। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে দলের লক্ষ্য নিয়ে তিনি বললেন, ‘আমাদের মেয়েরা আশা করি আপনাদের হতাশ করবে না। সিনিয়র-জুনিয়র মিলে ভালো করবে দল।’

ভালো করার কথা বললেন নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণের মুখেও, ‘ম্যাচ ধরে ধরে আমরা এগোতে চাই। আমাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া।’

বাংলাদেশ দল: অর্পিতা বিশ্বাস (অধিনায়ক), ইয়ারজান বেগম, মেঘলা রানী, মমিতা খাতুন, শিউলি রায়, তানিয়া আক্তার, অর্পিতা বিশ্বাস (অধিনায়ক), ফাতেমা আক্তার, উম্মে কুলসুম, আরিফা আক্তার, মোসাম্মত আলমিনা, রেশমি আক্তার, থুইনুয়া মারমা, সুরভী আকন্দ, ক্রানুচিং মারমা, রিয়া, আলফি আক্তার, প্রতিমা রানী, জবা রানী, সুরভী রানী, মামনী চাকমা, ঈশিতা ত্রিপুরা, পূর্ণিমা মারমা ও আমেনা খাতুন।

অ-১৭ মেয়েদের সাফে বাংলাদেশের খেলা

তারিখ প্রতিপক্ষ

২০ আগস্ট ভুটান

২২ আগস্ট ভারত

২৪ আগস্ট নেপাল

২৭ আগস্ট নেপাল

২৯ আগস্ট ভুটান

৩১ আগস্ট ভারত

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জোরপূর্বক অপুর স্বীকারোক্তি নিয়েছেন বিএনপির ইশরাক, এনসিপির ব্যবস্থা করা সংবাদ সম্মেলনে দাবি স্ত্রীর

ভোটের হাওয়ায় জোটের অঙ্ক

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

ভোররাতে হাঁসের মাংস খেতে ৩০০ ফুটে যান আসিফ মাহমুদ, না পেয়ে যান ওয়েস্টিনে

আন্দোলনকারীদের মারধর, থমথমে শেবাচিম হাসপাতাল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

শিরোপায় চোখ রেখে ভুটান যাচ্ছেন অর্পিতারা

শিরোপায় চোখ রেখে ভুটান যাচ্ছেন অর্পিতারা

চিটাগংয়ের সঙ্গে বিসিবির সমঝোতা চুক্তি বাতিল

চিটাগংয়ের সঙ্গে বিসিবির সমঝোতা চুক্তি বাতিল

পাকিস্তান শাহিনসের কাছে পাত্তা পেল না বাংলাদেশ ‘এ’

পাকিস্তান শাহিনসের কাছে পাত্তা পেল না বাংলাদেশ ‘এ’

হঠাৎ কিসের ক্ষোভ ঝাড়লেন হৃদয়

হঠাৎ কিসের ক্ষোভ ঝাড়লেন হৃদয়