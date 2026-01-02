অ্যাশেজে অপেক্ষা ফুরাচ্ছে ম্যাথু পটসের

ক্রীড়া ডেস্ক
টানা ৩ হারে অস্ট্রেলিয়ার কাছে অ্যাশেজ হেরেছে ইংল্যান্ড। অবশেষে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অজিদের হারিয়ে ব্যবধান কমিয়েছে তারা। সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মর্যাদাপূর্ণ সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে দুই দল। ম্যাচটির জন্য ১২ সদস্যের দল দিয়েছে ইংল্যান্ড।
ফেরানো হয়েছে শোয়েব বশির ও ম্যাথু পটসকে। অ্যাশেজে দলের সঙ্গে থাকলেও আগের চার টেস্টের একাদশে থাকার সুযোগ হয়নি এই পেসারের। চতুর্থ টেস্টে গাস অ্যাটকিনসন চোট পাওয়ায় মাঠে নামার অপেক্ষায় আছেন এই পেসার।
২০২২ সালের জুনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় পটসের। সবশেষ ম্যাচটি খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে, হ্যামিল্টনে একই একই দলের বিপক্ষে। শুরুটা দারুণ হয়েছিল তাঁর। প্রথম ৫ টেস্টে ২৮ গড়ে নিয়েছিলেন ২০ উইকেট। পরের ৫ টেস্টে এই বোলারের শিকার ১৬ উইকেট। এমন পারফরম্যান্সের পরও দলে নিয়মিত হতে পারেননি। গত বছর জেমি ওভারটন অবসর নেওয়ায় নতুন করে দলে এসেছেন পটস।
বশির এর আগে সবশেষ খেলেছেন গত বছরের জুলাইয়ে, ভারতের বিপক্ষে লর্ডস টেস্টে। ইনজুরির কারণে সে টেস্টের পর দল ছিটকে যান এই স্পিনার। সিডনি টেস্টের জন্য ১২ সদস্যের দলে ডাক পেলেও একাদশে তাঁর জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। একাদশে উইল জ্যাকসের থাকা এক রকম নিশ্চিত। অফস্পিনের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও বেশ কার্যকরী তিনি।
সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অ্যাশেজের পঞ্চম এবং শেষ টেস্ট শুরু হবে আগামী ৪ জানুয়ারি। অস্ট্রেলিয়া ছাইদানি নিশ্চিত করায় পরবর্তী ম্যাচটিও নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংল্যান্ডের জন্য।
সিডনি টেস্টের জন্য ইংল্যান্ড দল: বেন স্টোকস (অধিনায়ক), শোয়েব বশির, জ্যাকব বেথেল, হ্যারি ব্রুক, ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, ম্যাথু পটস, জো রুট, জেমি স্মিথ, জশ টাং।
