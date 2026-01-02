৭ ‘নতুন মুখ’ নিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৪ সালের দুঃস্মৃতি এখনো দগদগে দক্ষিণ আফ্রিকার ভক্তদের মনে। দেখতে দেখতেই আরও একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দরজায় কড়া নামছে। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হবে এই সংস্করণের বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্ব।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে আজ ১৫ সদস্যের দল দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড (সিএসএ)। এই দলে সাতজন ক্রিকেটার প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলার অপেক্ষায় আছে। এরা হলেন কুয়েনা মাফাকা, করবিন বশ, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, টনি ডি জর্জি, জেসন স্মিথ, জর্জ লিন্ডা ও ডনোভান ফেরেইরা।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার দল: এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক, টনি ডি জর্জি, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ডেভিড মিলার, ডনোভান ফেরেইরা, মার্কো ইয়ানসেন, কেশব মহারাজ, কাগিসো রাবাদা, কুয়েনা মাফাকা, লুঙ্গি এনগিদি, জেসন স্মিথ, জর্জ লিন্ডা, করবিন বশ, অ্যানরিখ নরকিয়া।
