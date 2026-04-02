ফুটবল

বিশ্বকাপ দলে জায়গা অনিশ্চিত ইংলিশ মিডফিল্ডারের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ২৭
সময়টা ভালো যাচ্ছে না ফোডেনের। ছবি: সংগৃহীত

নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন ফিল ফোডেন। চেনা দাপট হারিয়ে টমাস টুখেলের আস্থাহীন হয়ে পড়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির এই ইংলিশ তারকা। ইংল্যান্ডের প্রধান কোচও তাই ২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এই মিডফিল্ডারকে নিয়ে অনিশ্চিয়তার গল্প শোনালেন।

আন্তর্জাতিক বিরতিটা ভালো যায়নি ইংল্যান্ডের। সবশেষ ম্যাচে জাপানের কাছে ১-০ গোলে হেরে যায় তারা। সে ম্যাচে নিয়মিত স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন না থাকায় ফোডেনকে ফলস নাইনে খেলান টুখেল। সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ২৫ বছর বয়সী ফুটবলার। এর আগে উরুগুয়ের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করা ম্যাচেও একেবারে সাদামাটা ছিল ফোডেনের পারফরম্যান্স। টুখেল তাই কোনো রাখঢাক না রেখেই বললেন—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপ দল ফোডেন থাকবেন কি না সেটা অনিশ্চিত।

ম্যাচ শেষে টুখেল বলেন, ‘ফোডেন সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। অনুশীলনে সে দুর্দান্ত ছিল, কিন্তু ম্যাচে সেটার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। আমি ভেবেছিলাম সে আমাদের চমকে দেবে, কিন্তু মাঠে পুরো প্রভাব ফেলতে পারছে না।’

ক্লাব ফুটবলেও সাম্প্রতিক সময়ে নিজের ছায়া হয়ে আছেন ফোডেন। পেপ গার্দিওলার অধীনে কিছু দিন ধরে ম্যানসিটির শুরুর একাদশে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন। সিটিজেনদের হয়ে সবশেষ ১৫ ম্যাচের মধ্যে মাত্র চারটাতে শুরুর একাদশে মাঠে নামেন তিনি। সব মিলিয়ে খুব বাজে একটা সময়ই যেন কাটাচ্ছেন ফোডেন। বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেতে জুড বেলিংহাম, মরগান রজার্স, কোল পালমারদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে তাঁকে।

বিশ্বকাপের আগে দুটি প্রীতি ম্যাচের একটিতেও জিততে পারেনি ইংল্যান্ড। এরপরও ১৯৬৬ সালের পর প্রথমবারের মতো বড় কোনো শিরোপা জয়ের স্বপ্ন ছাড়তে নারাজ টুখেল। তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের স্বপ্ন ছাড়ব না। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, খেলোয়াড়রা ক্লাবে ফিরে গিয়ে মৌসুমটা ভালোভাবে শেষ করুক। এরপর প্রি-ক্যাম্পে আমরা সঠিকভাবে প্রস্তুতি নেব।’

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

পিএসএলে রিশাদরা কি আজ হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারবেন

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

