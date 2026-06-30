বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা জানালেন আরও এক ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার

২০২৬ বিশ্বকাপ চলাকালে সম্প্রতি বাংলাদেশের ভক্তদের প্রতি আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেসের ভালোবাসা প্রকাশের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। নকআউটে জাপানের বিপক্ষে জয়ের পর একই কাজ করেছেন ব্রাজিলের গোলরক্ষক আলিসন বেকার। এবার তাঁর পর এ দেশের ফুটবলপ্রেমীদের প্রতি ভালোবাসা জানিয়েছেন সেলেসাওদের আরও এক ফুটবলার মাথিয়াস কুনিয়া।
ম্যাচ শেষে এক সাক্ষাৎকারে কুনিয়া বলেন, ‘তোমাদের অসাধারণ সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। আমাদের সমর্থন করে যাও, আমরা তোমাদের ভালোবাসি।’ তাঁর এই বার্তার পরপরই বাংলাদেশি সমর্থকদের মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। অনেকেই কুনিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁর পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেন।
একজন সমর্থক লিখেছেন, ‘মাথিয়াস কুনিয়া অসাধারণ। আমরা তাঁকে ভালোবাসি।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘জাপানের বিপক্ষে ব্রাজিলের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনে আমরা আবেগাপ্লুত ছিলাম। বাংলাদেশের সমর্থকদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কুনিয়াকে ধন্যবাদ।’
এর আগে আলিসন বলেন, ‘আমরা ব্রাজিলিয়ানরা আপনাদের (বাংলাদেশি) অনেক ভালোবাসি। বাংলাদেশিদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’
বাংলাদেশ ও ব্রাজিল ফুটবলের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। দক্ষিণ আমেরিকার বাইরে সবচেয়ে বড় ব্রাজিল সমর্থক গোষ্ঠীগুলোর একটি রয়েছে এ দেশে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বিশ্বকাপ সম্প্রচারের মাধ্যমে এই সমর্থন সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে ওঠে, যা পরবর্তী সময়ে পেলে ও অন্য ব্রাজিলিয়ান তারকাদের জনপ্রিয়তায় বেড়েছে আরও কয়েক গুণ।
জার্মানির বিশ্বকাপ স্বপ্নভঙ্গের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আবারও বিদায় জানালেন ম্যানুয়েল নয়্যার। বিশ্বকাপ খেলতে অবসর ভেঙে জাতীয় দলে ফিরেছিলেন কিংবদন্তি এই গোলরক্ষক। তবে প্রত্যাবর্তনটা সুখকর হয়নি। প্যারাগুয়ের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখার ঘোষণা...২৪ মিনিট আগে
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