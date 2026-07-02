Ajker Patrika
En
ফুটবল

হারের পরের সংবাদ সম্মেলনেই বাবার মৃত্যুসংবাদ পেলেন কঙ্গোর কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
হারের পরের সংবাদ সম্মেলনেই বাবার মৃত্যুসংবাদ পেলেন কঙ্গোর কোচ
ভুলে যাওয়ার মতো একটা দিনই পার করলেন দেসাব্রে। ছবি: সংগৃহীত

ডিআর কঙ্গোর প্রধান কোচ সেবাস্তিয়ান দেসাব্রের জন্য ভুলে যাওয়ার মতো একটা দিনই পার হলো বলতে হয়। ইংল্যান্ডের কাছে ২-১ গোলে হেরে বিশ্বকাপের সেরা ৩২ থেকে বিদায় নিয়েছে তাঁর দল। এরপর সংবাদ সম্মেলনে বাবার মৃত্যুর সংবাদ পান তিনি। এর চেয়ে নির্মম আর কী হতে পারে!

ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন দেসাব্রে। ঠিক তখনই দলের যোগাযোগ কর্মকর্তা হঠাৎ করে জানান, কোচ তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন। এরপর দলের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

ঘটনাটির ভিডিও দ্রুত সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। দেসাব্রে আগে থেকেই বাবার মৃত্যুর খবর জানতেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ঘোষণার পর তাঁকে হতবাক অবস্থায় দেখা যায়।

মিডিয়া কর্মকর্তা বলেন, ‘ধন্যবাদ। কোচ তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন; আমরা তাঁর জন্য আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।’ এরপর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় দেসাব্রে ‘ক্ষমা করবেন’ বলে প্রেস কনফারেন্স ত্যাগ করেন।

৪৯ বছর বয়সী দেসাব্রের অধীনে ১৯৭৪ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ডিআর কঙ্গো। ইন্টারকন্টিনেন্টাল প্লে-অফে জ্যামাইকার বিপক্ষে জয় নিশ্চিত করেই বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নেয় তারা। তৃতীয় হয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করে আফ্রিকার প্রতিনিধিরা। উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ই তাদের নকআউটের টিকিট এনে দেয়।

সেরা ৩২-এর ম্যাচে ইংল্যান্ডকে রীতিমতো ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল ডিআর কঙ্গো। সপ্তম মিনিটে ব্রায়ান সিপেঙ্গার গোলে লিড নেয় দলটি। সেই গোলের ওপর ভর করে ৭৪ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল দেসাব্রের দল। তবে হ্যারি কেনের জোড়া গোলে স্বপ্নভঙ্গ হয় ডিআর কঙ্গোর। হারলেও ভক্তদের হৃদয় জয় করে নেন গোলরক্ষক লিওনার্দো এমপাসি। পুরো ম্যাচে দুর্দান্ত কিছু সেভ দেন তিনি।

বিষয়:

খেলাকঙ্গোফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত