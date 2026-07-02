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ফুটবল

বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর নায়কোচিত সংবর্ধনা পেল জাপান

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর নায়কোচিত সংবর্ধনা পেল জাপান
ব্রাজিলের কাছে হেরে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়েছে এশিয়ার দলটির। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপের সেরা ৩২ থেকে বিদায় নেওয়ার কয়েক দিন পর দেশে ফিরেছেন জাপানের ফুটবলাররা। ব্রাজিলের কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হলেও দেশে ফেরার পর সমর্থকদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন হাজিমে মোরিয়াসুর শিষ্যরা।

বৃহস্পতিবার টোকিওর নারিতা ও হানেদা বিমানবন্দরে জাপানের ফুটবলারদের স্বাগত জানাতে ভিড় করেন শত শত ভক্ত-সমর্থক। স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটার কিছু পরে নারিতা বিমানবন্দরে পৌঁছান কাইশু সানো, কেইতো নাকামুরা, আও তানাকা, তাকেফুসা কুবোরা। প্রায় এক ঘণ্টা পর হানেদা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন প্রধান কোচ মোরিয়াসু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রিতসু দোয়ান, জুনিয়া ইতো ও ইউতো নাগাতোমো।

জাপানের দৈনিক ইয়োমিউরি শিম্বুন জানিয়েছে, বিমানবন্দরের গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় খেলোয়াড়দের মুখে বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের হতাশার ছাপ স্পষ্ট ছিল। তবে টার্মিনালের বাইরে অপেক্ষমাণ সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেখে ধীরে ধীরে তাঁদের মন ভালো হতে শুরু করে। পরে হাসিমুখে হাত নেড়ে সমর্থকদের শুভেচ্ছার জবাব দেন জাপানি ফুটবলাররা।

ব্রাজিলের কাছে ২-১ গোলের হারের পর মোরিয়াসুর ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এরপরও বারবার মাথা নত করে সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুল করেননি এই কোচ। জাপানি সংস্কৃতিতে এটি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রকাশের একটি ঐতিহ্যবাহী রীতি।

‘এফ’ গ্রুপের রানার্সআপ হয়ে সেরা ৩২-এ পা রাখে জাপান। নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ড্রয়ের পর তিউনিসিয়াকে ৪-০ গোলে হারায় এশিয়ার দলটি। গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে সুইডেনের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করে জাপান।

বিষয়:

খেলাফুটবলজাপানফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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