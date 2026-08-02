দুই মাস আগেই শেষ ফ্রান্সের ম্যাচের সব টিকিট

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছেন বলেই কি এত উন্মাদনা! ফুটবলার হিসেবে না হলেও কোচ হিসেবে ফ্রান্স ফুটবলে তো ফিরেছেন জিনেদিন জিদান। সেকারণেই যে ফ্রান্স-ইতালি ম্যাচ মাঠে গড়াতে বাকি এখনো দুই মাস, জিদানকে এক নজর দেখতেই ম্যাচের পুরো টিকিট বিক্রি হয়েছে। তাও একটা-দুইটা টিকিট নয়, ৮০ হাজার টিকিট।
জিদান কোচ হওয়ার পর ফ্রান্সের প্রথম ম্যাচ তুরস্কের বিপক্ষে। তবে ২৫ সেপ্টেম্বর হতে যাওয়া ফ্রান্স-তুরস্ক ম্যাচটির ভেন্যু তুরস্ক। ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ ফ্রান্স-ইতালি ম্যাচ নিয়ে। ২ অক্টোবর প্যারিসের ‘স্তাদ দে ফ্রান্স’ স্টেডিয়ামে মাঠে গড়াবে নেশনস লিগের এই ম্যাচ। ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ) নিশ্চিত করেছে, ৮০ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার এই স্টেডিয়ামের সব টিকিট শেষ। কিলিয়ান এমবাপ্পে-উসমান দেম্বেলে তো বটেই, কোচ জিদানের জন্যই যে এত আগ্রহ সেটা না বললেও চলছে।
ঘরের মাঠে খেলার আগে ফ্রান্স নেশনস লিগে দুটি ম্যাচ খেলবে। তুরস্ক ম্যাচের পর জিদানের দল কমপক্ষে দুই দিনের বিরতি পাবে। ২৮ সেপ্টেম্বর নেশনস লিগে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম। ২ অক্টোবর ঘরের মাঠে ফ্রান্স যে ইতালির মুখোমুখি হবে, সেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে ২০ বছর আগের পুরোনো ঘটনা নিশ্চয়ই সবার জানা। ২০০৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে ইতালির মার্কো মাতেরাজ্জিকে ঢুঁস মেরে লাল কার্ড দেখেছিলেন জিদান। ফ্রান্স সেবার রানারআপ হলেও জিদান জিতেছিলেন গোল্ডেন বল।
দীর্ঘ একটা সময় কোচিং ক্যারিয়ারের বাইরে ছিলেন জিদান। সবশেষ ২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবে কাজ করেছিলেন জিদান। দ্বিতীয় মেয়াদে রিয়ালের কোচের দায়িত্ব ছাড়ার পাঁচ বছর পর এই পেশায় ফিরলেন জিদান। গত ২৮ জুলাই চার বছর মেয়াদে জিদানকে কোচ হিসেবে নিযুক্ত করল ফ্রান্স। সেই হিসেবে ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি ফরাসিদের ডাগআউট সামলাবেন।
জিদানের আগে দীর্ঘ ১৪ বছর ফ্রান্সের কোচ ছিলেন দিদিয়ের দেশম। ফ্রান্স দেশমের অধীনে ২০১৮ বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি একবার করে নেশনস লিগ ও ইউরো জিতেছে। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে ফ্রান্স ৬-৪ গোলে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে চতুর্থ হয়েছে। সেমিফাইনালেই ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া স্পেনই হয়েছে চ্যাম্পিয়ন। ১৯ জুলাই নিউজার্সিতে ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জিতেছে স্প্যানিশরা।
ফুটবল বিশ্বকাপে চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে খেলোয়াড়, কোচ দুই ভূমিকাতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জিদানের। এখন পর্যন্ত এই কীর্তি গড়েছেন ব্রাজিলের মারিও জাগালো, জার্মানির ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার ও ফ্রান্সের দেশম।
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