সাড়ে তিন মাস পর বাংলাদেশ দলে হামজা

বাংলাদেশ দল ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় পৌঁছেছিল আগেই। অপেক্ষাটা ছিল হামজা চৌধুরীর। সেই অপেক্ষাও শেষ হলো। ফিফা আসিয়ান কাপ খেলতে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় পৌঁছে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন হামজা।
শেফিল্ড ইউনাইটেডে খেলা এই ফুটবলারকে নিয়েই আসন্ন টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে এখন সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে নামার অপেক্ষা হামজার। বাংলাদেশের জার্সিতে সবশেষ তিনি খেলেন ৫ জুন সানমারিনোর বিপক্ষে। সেই ম্যাচে স্বাগতিক সানমারিনোকে ২-১ গোলে হারায় বাংলাদেশ।
২৫ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আসিয়ান কাপের অভিযান শুরু করবে বাংলাদেশ। ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশের অন্য দুই প্রতিপক্ষ স্বাগতিক ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর। ২৮ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এবং ১ অক্টোবর ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। তিনটি ম্যাচই হবে জাকার্তার গেলোরা বুং কার্নো স্টেডিয়ামে।
বাংলাদেশের ২৩ সদস্যের দলে এবার প্রথমবার জায়গা পেয়েছেন তিন প্রবাসী ফুটবলার ফারহান আলী ওয়াহিদ, জিদান আলেকজান্ডার ইউসুফ ও শুকি ইতফুসা। তাঁদের সঙ্গে হামজার উপস্থিতি দলের আক্রমণ ও মাঝমাঠের শক্তি বাড়ানোর প্রত্যাশা তৈরি করেছে।
হামজার জন্যও টুর্নামেন্টটি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে এরই মধ্যে নিজের সামর্থ্যের ছাপ রেখেছেন তিনি। এবার ফিফার নতুন এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের জার্সিতে আরও এক অধ্যায় শুরু করবেন হামজা।
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