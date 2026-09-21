এশিয়ান গেমসে পদকের স্বপ্ন দেখাচ্ছে কাবাডি

এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের পদকের আশায় কাবাডির নামটা বরাবরই থাকে। কিন্তু সেই আশা পূরণ হচ্ছে না দীর্ঘদিন। পুরুষ কাবাডিতে সর্বশেষ পদক এসেছিল ২০০৬ সালের দোহা এশিয়ান গেমসে। সেটা ছিল ব্রোঞ্জ। এরপর চারটি এশিয়ান গেমস পেরিয়ে গেলেও পদকহীন বাংলাদেশ। এবার শুরুতেই টানা দুই জয় সেই অপেক্ষা ঘোচানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছে।
জাপানের টোকাই সিটিজেন জিমনেশিয়ামে আজ গ্রুপ ‘এ’-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৩৯–৩৫ পয়েন্টে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সকালে পাওয়া সেই জয়ের পর বিকেলে চায়নিজ তাইপেকে হারিয়েছে ৪৮–৪৭ পয়েন্টে। দুই ম্যাচেই জয় পেয়ে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে বাংলাদেশ।
কোরিয়ার বিপক্ষে প্রথমার্ধে ১৭–১৬ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ২২ পয়েন্ট তুলে নিয়ে জয় নিশ্চিত করে তারা। চায়নিজ তাইপের বিপক্ষে প্রথমার্ধে ব্যবধানটা ছিল ২৪–২০। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষ ২৭ পয়েন্ট তুলে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত এক পয়েন্টের লিড ধরে রাখে বাংলাদেশ।
দুই ম্যাচে বাংলাদেশের মোট পয়েন্ট ৮৭, বিপরীতে প্রতিপক্ষের ৮২। গ্রুপে বাংলাদেশের পরের প্রতিপক্ষ জাপান। আগামীকাল বিকেল ৪টায় ম্যাচটি হবে। এই ম্যাচ জিতলে সেমিফাইনালের সঙ্গে ব্রোঞ্জ পদকও নিশ্চিত করবে বাংলাদেশ। ২৩ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
পুরুষ কাবাডিতে বাংলাদেশের সর্বশেষ এশিয়ান গেমস পদক এসেছিল দোহায় ২০০৬ সালে। তার আগে ১৯৯৮ ব্যাংকক এশিয়ান গেমসেও ব্রোঞ্জ জিতেছিল বাংলাদেশ। ২০০৬-এর পর ২০১০, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২—চার আসরেই পদকহীন থাকতে হয়েছে দলটিকে।
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