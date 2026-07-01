‘মেসি আরও গোল করবেন, কিন্তু আমার লক্ষ্য বিশ্বকাপ ফাইনাল’

কিলিয়ান এমবাপ্পে ও লিওনেল মেসির মধ্যে চলছে তুমুল প্রতিযোগিতা। এবারের ফুটবল বিশ্বকাপে দুজনেই পাল্লা দিয়ে গোল করছেন। তবে গোল্ডেন বুট নয়, এমবাপ্পের লক্ষ্য আরও বড়। ২০২২ সালে কাতারে যে বিশ্বকাপ তিনি খুইয়েছেন, সেই শিরোপা পুনরুদ্ধারের বার্তা দিলেন ফরাসি তারকা ফরোয়ার্ড।
৬ গোল করে গ্রুপ পর্বেই এবারের বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা বনে যান মেসি। আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিকের পর তিনি গোল পেয়েছেন অস্ট্রিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষেও। গ্রুপ পর্বে না পারলেও নকআউট পর্বে এসে মেসিকে ছুঁয়েছেন এমবাপ্পে। নিউইয়র্কে গত রাতে শেষ বত্রিশের ম্যাচে সুইডেনের বিপক্ষে জোড়া গোল করায় টুর্নামেন্টে তাঁর গোল এখন ৬।
সুইডেনকে ৩-০ গোলে হারানোর পর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যখন কথা বলেন এমবাপ্পে, তখন এসেছে মেসির প্রসঙ্গও। সাংবাদিকদের এমবাপ্পে বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি যে লিও (মেসি) আরও গোল করবেন। বিষয়টি নিয়ে তাই খুব বেশি চিন্তিত না। আগামীতে আমাদের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ কারা হতে পারে সে ব্যাপারে চিন্তা করছি। ফাইনালের কাছাকাছি কতটা এগিয়েছি, সেটাই ভাবছি।’
৩৯ দিন ও ১০৪ ম্যাচের বিশ্বকাপের শেষটা হচ্ছে নিউজার্সিতেই। ১৯ জুলাই মাঠে গড়াচ্ছে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। শেষ বত্রিশে সুইডেনকে হারানোর পরই বিশ্বকাপের ফাইাল খেলার স্বপ্ন দেখছেন এমবাপ্পে। সাংবাদিকদের ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘যেমনটা আমি বলেছি, যত দূর সম্ভব এগোতে পারি, সেটাই আমার লক্ষ্য। এখানেই ১৯ জুলাই খেলতে চাই ফাইনাল।’
শুধু ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপেই নয়। বিশ্বকাপ ইতিহাসেই সর্বোচ্চ গোলদাতা কে হবেন, তা নিয়ে মেসি-এমবাপ্পের লড়াই জমে উঠেছে। ১৯ গোল করে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি। দুইয়ে থাকা এমবাপ্পের গোল ১৮। রেকর্ড ছাপিয়ে এমবাপ্পের লক্ষ্য নিজেদের ধারাবাহিকতা ধরে রাখা। সুইডেনকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আমরা জেতার চেষ্টা করছি। ধাপে ধাপে এগোচ্ছি। অবশ্যই যত বেশি গোল করবেন, ততই গোলদাতাদের তালিকায় ওপরে উঠবেন। এটা নতুন কিছু না।’
এমবাপ্পে-মেসি দুজনের ২০২৬ বিশ্বকাপে গোল সংখ্যা ৬ হলেও গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে শীর্ষে এমবাপ্পে। কারণ, ৬ গোলের পাশাপাশি দুটি অ্যাসিস্টও করেছেন এমবাপ্পে। তবে মেসির কোনো অ্যাসিস্ট নেই। আর্জেন্টিনার নকআউট পর্ব শুরু হবে শনিবার। সেদিন বাংলাদেশ সময় ভোর চারটায় মাঠে শেষ বত্রিশের ম্যাচে নামবে আর্জেন্টিনা-কেপ ভার্দে। এদিকে গত রাতে সুইডেনের বিপক্ষে শেষ বত্রিশের ম্যাচে ফ্রান্সের অপর গোল করেছেন ব্র্যাডলি বারকোলা। ৪ জুলাই বাংলাদেশ সময় রাত ৩টায় ফিলাডেলফিয়ায় মাঠে গড়াবে ফ্রান্স-প্যারাগুয়ে শেষ ষোলোর ম্যাচ।
সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার প্রতিযোগিতা তাঁদের (মেসি-এমবাপ্পে) মধ্যে জমে উঠবে। মেসি এবার শেষবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার ইঙ্গিত দিলেও এমবাপ্পের সামনে আরও সুযোগ রয়েছে। বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের তালিকায় তিন ও চারে থাকা মিরোস্লাভ ক্লোসা ও রোনালদোর গোল ১৬ ও ১৫। দুজনেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন আরও আগে।
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